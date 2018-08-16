Сбербанк перестал выдавать «кредитки» гражданам старше 65 лет
Сбербанк, акционером которого является государство, ограничил возраст своих клиентов, которые могут рассчитывать на получение кредитной карты. Говоря простым языком, кредитные карты не смогут получить пожилые граждане
Сбербанк, акционером которого является государство, ограничил возраст своих клиентов, которые могут рассчитывать на получение кредитной карты. Говоря простым языком, кредитные карты не смогут получить пожилые граждане. Судя по всему в банке считают, что пенсионеры в любой момент могут стать неплатежеспособными и увеличить число «плохих» кредитов.
По условиям Сбербанка, на получение кредитной карты могут рассчитывать только граждане в возрасте от 21 года до 65 лет включительно. В своем Twitter Сбербанк ответил одному из клиентов, что выпуск новых кредитных карт в банке возможен до 65 лет (включительно). На официальном сайте Сбербанка в разделе «Кредитные карты» указана аналогичная информация.
Для лиц старше 65 лет Сбербанк предлагает только дебетовые карты из программы «Активный возраст».
Другой банк с государственным участием - ВТБ - выдает кредитные карты гражданам до 70 лет, а вот в частном Альфа-банке «кредитку» могут получить лица до 85 лет.
При этом иностранные «дочки» Сбербанка ограничения на выдачу кредитных карт пожилым людям не вводили. Так, «дочки» банка в Белоруссии, Казахстане, на Украине, в Турции, Швейцарии, в Венгрии, Чехии, Боснии и Герцеговине, Сербии, Хорватии выдают кредитки без возрастных ограничений, отмечает портал Life.
В официальном ответе Сбербанка говорится, что «возраст не является единственным критерием для принятия решений по кредитным заявкам, но банк учитывает целый ряд параметров, которые могут повлиять на решение банка о выдаче карты».
Аналитики прямо говорят, что Сбербанк, который является банком с государственным участием, а следовательно должен быть более социально ориентирован, занимается дискриминацией своих клиентов «в возрасте».
В свою очередь первый зампред Комитета Госдумы РФ по образованию и науке и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко выразил мнение, что возраст 65 лет не должен быть ограничением у Сбербанка для выдачи кредитных карт. Запрет на выдачу кредиток только по признаку возраста он назвал «средневековьем».
«Сбербанк — это же почти государственный банк, который становится нарушителем законов РФ. Так можно начать с запрета кредитных карт, а продолжить в продуктовом магазине — не продавать товары тем, кому за 65 лет», - возмутился Онищенко.
Глава Общества защиты прав потребителей «Потребнадзор» Александр Виноградов заявил, что если банк вводит возрастные ограничения до 65 лет для выдачи пластиковых карт, то это является возрастной дискриминацией.