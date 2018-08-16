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16 августа 00:16

Сбербанк перестал выдавать «кредитки» гражданам старше 65 лет

​Сбербанк, акционером которого является государство, ограничил возраст своих клиентов, которые могут рассчитывать на получение кредитной карты. Говоря простым языком, кредитные карты не смогут получить пожилые граждане

Фото: syl.ru

Сбербанк, акционером которого является государство, ограничил возраст своих клиентов, которые могут рассчитывать на получение кредитной карты. Говоря простым языком, кредитные карты не смогут получить пожилые граждане. Судя по всему в банке считают, что пенсионеры в любой момент могут стать неплатежеспособными и увеличить число «плохих» кредитов.

По условиям Сбербанка, на получение кредитной карты могут рассчитывать только граждане в возрасте от 21 года до 65 лет включительно. В своем Twitter Сбербанк ответил одному из клиентов, что выпуск новых кредитных карт в банке возможен до 65 лет (включительно). На официальном сайте Сбербанка в разделе «Кредитные карты» указана аналогичная информация.

Для лиц старше 65 лет Сбербанк предлагает только дебетовые карты из программы «Активный возраст».

Другой банк с государственным участием - ВТБ - выдает кредитные карты гражданам до 70 лет, а вот в частном Альфа-банке «кредитку» могут получить лица до 85 лет.

При этом иностранные «дочки» Сбербанка ограничения на выдачу кредитных карт пожилым людям не вводили. Так, «дочки» банка в Белоруссии, Казахстане, на Украине, в Турции, Швейцарии, в Венгрии, Чехии, Боснии и Герцеговине, Сербии, Хорватии выдают кредитки без возрастных ограничений, отмечает портал Life.

В официальном ответе Сбербанка говорится, что «возраст не является единственным критерием для принятия решений по кредитным заявкам, но банк учитывает целый ряд параметров, которые могут повлиять на решение банка о выдаче карты».

Аналитики прямо говорят, что Сбербанк, который является банком с государственным участием, а следовательно должен быть более социально ориентирован, занимается дискриминацией своих клиентов «в возрасте».

В свою очередь первый зампред Комитета Госдумы РФ по образованию и науке и бывший глава Роспотребнадзора  Геннадий Онищенко выразил мнение, что возраст 65 лет не должен быть ограничением у Сбербанка для выдачи кредитных карт. Запрет на выдачу кредиток только по признаку возраста он назвал «средневековьем».

«Сбербанк — это же почти государственный банк, который становится нарушителем законов РФ. Так можно начать с запрета кредитных карт, а продолжить в продуктовом магазине — не продавать товары тем, кому за 65 лет», - возмутился Онищенко.

Глава Общества защиты прав потребителей «Потребнадзор» Александр Виноградов заявил, что если банк вводит возрастные ограничения до 65 лет для выдачи пластиковых карт, то это является возрастной дискриминацией.

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