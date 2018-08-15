Последний крымский банк перестал выдавать карты Visa и MasterCard
Крупнейший банк Крыма - Генбанк - с 14 августа приостановил обслуживание и выпуск банковских карт международных платежных систем Visa и MasterCard
Крупнейший банк Крыма - Генбанк - с 14 августа приостановил обслуживание и выпуск банковских карт международных платежных систем Visa и MasterCard. Такое решение было принято в связи с западными санкциями, которые действуют в отношении республики.
Генбанк был последним в Крыму банком, который после введения санкций еще выпускал карты международных платежных систем.
По данным Русской службы ВВС, Генбанк предложил своим клиентам заменить карты Visa и Mastercard на карты российской платежной системы «Мир».
Напомним, платежные системы Visa и MasterCard сообщили о прекращении своей работы на полуострове Крым в декабре 2014 года в связи с действием западных санкций. Санкции были введены после присоединения Крыма к России.