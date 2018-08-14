Томская прокуратура делит трупы. Или бизнес?
В Томске шутят: если выборы близко, то на сцену выходит прокуратура! Так было перед выборами губернатора, так происходило на выборах в районных центрах. Не удивительно, что в канун сентябрьских выборов мэра города история повторяется. Не удивляет даже, что в этот раз «популярность» себе прокуроры зарабатывают на покойниках
Похороны муниципальной «ритуалки»
Похоронный бизнес в Томске стали активно обсуждать еще пару лет назад. В городе с населением чуть более полумиллиона человек более 20 частных похоронных контор. При этом, умирать, слава богу, больше не стали. И тут, как по Высоцкому, «а где на всех…». В общем, покойников, а значит, и денег на всех очевидно не хватает, тем более население старается экономить буквально на всем, в том числе, и на похоронах.
«Все меньше объем денег, которые родственники усопших готовы платить за похороны. Народ беднеет настолько, что система ритуального бизнеса начинает разрушаться. Выход из ситуации для игроков на падающем рынке – забирать бизнес у других», – рассказывал журналистам представитель Профсоюза работников ритуальных услуг Антон Авдеев.
Ну, а жертвой этого передела должно очевидно стать муниципальное предприятие «Комбинат спецобслуживания» (УМП «КСО»), которое относительно недавно часть услуг оказывало горожанам на безвозмездной основе. Впрочем, с 2014 года городские власти прекратили субсидирование деятельности УМП «КСО». И хотя предприятие де-юре перешло на самообеспечение, все равно где-то как-то все еще продолжает оказывать услуги, что раздражает конкурентов и беспокоит чиновников.
При этом город еще и умудрился накопить перед предприятием долги, история которых взбудоражила город два года назад, а теперь ее герои стали объектом и прокурорского интереса.
Есть в составе КСО специальная 50-я похоронная бригада, которая занимается тем, что перевозит тела бомжей, безродных, неизвестных, «биологический материал и нестандартные тела».
Что такое нестандартное тело? Ну, это, например, когда в частном секторе Томска нашли расчлененное тело девушки и ни одна частная контора на вызов не поехала. А биоматериал, уж извините за подробности, - это последствия взрыва на улице Сибирской, когда частники также не проявили интереса к тому чтобы собирать останки погибших по частям. Кроме того, следственные органы вызывают 50-ю, например, на эксгумацию.
Когда-то в бригаде вместе с диспетчерами работало почти 30 человек. Сегодня из-за постоянных долгов и неплатежей осталось четверо санитаров. Оплачивать услуги бригады должны власти, но они не хотят, более того, из раза в раз поднимается вопрос о расформировании бригады совсем и фактически о закрытии КСО.
По мнению того же Авдеева, «если кто-то из чиновников предлагает закрыть или значительно сократить муниципальное похоронное предприятие и оставить только частников, это означает, что этот человек точно аффилирован с какой-то частной похоронной организацией. Со стороны властей сокращать муниципальные комбинаты спецобслуживания недопустимо. Это часть городской инфраструктуры. Кто будет оказывать гарантированный перечень услуг по погребению? Хоронить умерших будет некому – ведь те же частники не будут работать себе в убыток».
Глас вопиющего в пустыне
Как ни странно, те же самые вопросы стал задавать городским властям совладелец частной конторы «Белый ангел» Станислав Байков, который в апреле 2015 года стал директором КСО. Впрочем, как оказалось ненадолго. Байков не только стремился сохранить муниципальное предприятие, но и потребовал в судебном порядке от города расплатиться по долгам в размере восьми миллионов рублей, а также восстановил оказание гражданам услуги бесплатной доставки тел умерших в городские морги, стремясь сохранить хоть какую то «социальную функцию» муниципального предприятия.
То есть мэрию социальная функция КСО не волнует, а Станислава Байкова тревожит. И томских пенсионеров она тревожит. Минимальная пенсия в городе 8,5 тыс. рублей, средняя 12,5. Стоимость похорон в городе - от 120 до 180 тысяч. При средней зарплате в городе около 39 тысяч, на минимальные похороны придется копить четыре месяца.
Впрочем, причиной скандального расставания мэрии Томска с Байковым стал, вероятнее всего, спор о долгах. Примечательно, что еще до его назначения в КСО 50-я бригада отказалась вывозить тела из-за большой задолженности по заработной плате в размере двух с половиной миллионов рублей. Даже был приказ по Комбинату о сокращении 50-й бригады в полном объёме, подписанный бывшим и.о. руководителя.
Мэрия в ответ провела конкурс на вывоз тел безродных за 800 тысяч рублей, который выиграло ритуальное агентство «Белый Ангел». Конкурс для чиновников был очень выгоден. В том же 2015 году в мэрии города называли такие цифры: стоимость перевозки одного тела составляет 2 330 рублей, в среднем бригада перевозит около шести тысяч тел в год, значит, муниципалитету в бюджете необходимо было предусмотреть на эти цели примерно 15 миллионов рублей в год. Конечно, проще потратить 800 тысяч на вывоз безродных, а на финансирование КСО мэрия уже с 2014 года не закладывает ни копейки.
Чем обусловлена победа акционера «Белого Ангела» в конкурсе на должность директором КСО неизвестно, но уж точно чего чиновники не могли не знать, так это о связи Байкова с этой частной компанией. Вероятно, не ожидали от него и того, что он потребует от муниципалитета рассчитаться по долгам, а потому поспешили от него избавиться, именно конфликт интересов и поставив ему в вину. И обида мэрии по человечески понятна. Хотя уволен Байков был по ст 278 ТК РФ с формулировкой «расторжение трудовых отношений по инициативе работодателя», а не «за утрату доверия», как тиражировалось в дружественных администрации города СМИ.
Тем не менее, Байков свое увольнение позже оспорил в суде и даже отсудил у мэрии 160 тыс. рублей, которые вынужден был отбирать у муниципального предприятия с помощью судебных приставов. Потом два года Байков не реагировал на выпады «информационной пехоты» - но теперь в конфликт включилась «тяжелая артиллерия».
«Белые тапочки» к прокурорскому мундиру
Что же до ситуации с КСО, она с тех пор если и изменилась, то лишь в худшую сторону. Но возбудившуюся к выборам прокуратуру, вдруг заинтересовало не то - почему чиновники с таким упорством пытаются уничтожить муниципальное предприятие, а именно события двухлетней давности. Байкову ставят в вину и конфликт интересов, и превышение полномочий в виде введения услуги по бесплатной перевозке покойников. Ну, да, серьезный проступок на фоне ареста за взятки генерала ГО ЧС по Томской области Бегуна или бывшего начальника МВД по ТО Митрофанова.
Тем временем, внезапный предвыборный интерес прокуроров к Станиславу Байкову и делам минувших дней породил в Томске две версии. Согласно первой, Синичкин Игорь Геннадьевич действующий руководитель Комбината Спецбслуживания и его руководитель и «отец-хранитель» Брюханцев Владимир Николаевич – заместитель мэра Города Томска отлично понимают, что как раз в настоящий момент комбинат – не жилец. И крайними, как нынешние начальники, будут они.
Поэтому в период выборов под информационную шумиху крайним решили назначить Байкова, который уже два года как не при делах. А если получится, то и вынудить совладельца ЗАО «Белого Ангела», переписать свой бизнес. И речь идет не только о конкуренции в сфере похоронных услуг. В распоряжении Байкова находится земля в одном из «жирных» районов города, которая по кадастру стоит более 11 млн. рублей.
Участок, кстати, находится возле самого пивзавода Ивана Кляйна, мэра города Томска, можно и подарок красивый организовать. Впрочем, вот у кого нет конфликта интересов - на время своего мэрства он переписал завод на жену и близких родственников. Да и на репутационные издержки Кляйна плевать всем, кроме самого Ивана Григорьевича.
Что же до «спецоперации» против Байкова, то на участие в ней были подряжены начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Томской области Ткаченко А.М., который, кстати, два года назад уже был инициатором увольнения Байкова. Хотя не удивимся, если его используют в темную и Брюханцев с Синичкиным в своих целях, и местные СМИ, которые торопят события так, что выкладывают материалы, уже заготовленные, а потом «что-то пошло не так» и приходится быстро справлять. Это недоразумение можно посмотреть на сайте МК в Томске и сравнить со «скринами» за час до этого удаленными с сайта. В общем, своя фабрика троллей в Томске тоже есть.
Есть и вторая версия, которая, впрочем, ничуть не мешает первой. Как говорят злые языки, один из высокопоставленных чиновников прокуратуры по итогам выборов должен занять кресло заместителя мэра - потому он, якобы, и показывает себя в деле, выбивая калым за должность.
Тем временем частники и чиновники добивают муниципальный похоронный бизнес. На фоне обострившейся конкуренции недавно кто-то пустил по городу слух, что 50-й бригады вообще больше не существует. Эти данные дошли до сотрудников скорой помощи и полиции, которые, как потом признались, поверили и на все вызовы стали привлекать (хочется добавить – прикормившие их) частные компании
«Мы дойдем до того, что у нас, как в Ленинградской блокаде, бабушки будут на саночках возить трупы в морг. Это позор», – комментировал в свое время ситуацию с 50-й бригадой депутат Томской городской думы Олег Правдин. А Антон Авдеев сравнивает ситуацию в Томске с периодом Гражданской войны, когда из-за отсутствия денег и доступных услуг покойников перевозили на трамваях, а гробы колотили из мебели.
Кстати, ликвидация муниципального предприятия не только освободит место в перенаселенном бизнесе, но и принесет кому-то привлекательный земельный участок в Томске около Белого озера, пока еще принадлежащий УМП «КСО». Но прокуроров, это, кажется, не волнует. И то, правда - на защите муниципальной собственности и интересов неопределенного круга лиц не заработаешь…