Нищета с позолотой
Доведенные до отчаяния работники Дарасунского рудника в Забайкальском крае провели голодовку. Люди с мая не получали зарплату на предприятии, которое занимается добычей стратегического для страны металла – золота
Не все то золото…
На Дарасунском руднике в Забайкалье шахтеры объявили голодовку. С утра 24 июля об этом заявили 33 горняка, к обеду голодающих стало уже 90 человек.
Причиной протеста стала задержка выплаты зарплаты, перебои с которой начались еще с мая.
Акция шахтеров была услышана Следственным комитетом – на рудник прибыли его сотрудники, чтобы изучить ситуацию на месте. А в прокуратуре отметили, что руководству рудника уже поставлено на вид. Другими словами, внесено представление, связанное с невыплатой работникам зарплаты, решается вопрос о его привлечении к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП («Нарушение трудового законодательства»).
Это уже не первая акция протеста на Дарасунском руднике. В мае прошлого года 81 работник этого предприятия отказался покидать золоторудную шахту «Юго-Западная» из-за недовольства размером зарплаты которую еще и постоянно задерживали.
Тогда успокоить горняков удалось лишь после визита губернатора края Натальи Ждановой. Но ее обещаний хватило ненадолго и уже в сентябре того же 2017-го около полусотни бывших работников рудника несколько дней голодали из-за задержек в выплате зарплат.
Примерно тогда же владевший рудником Константин Струков поспешил избавиться от проблемного актива: его АО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) продала 100% уставного капитала компании «Урюмкан». Проблему Струкова это решило, а проблему горняков, судя по всему, нет.
Надежды на новых хозяев не оправдались. Одно время платили исправно – и вот новые задержки и новые голодовки. Нынешний общий долг работодателя перед горняками – 35 млн руб. До этого собственник предприятия наличие проблем перекладывал на Промсвязьбанк, который якобы не хочет перечислять средства на рудник из собственных средств его владельца ООО «Урюмкан». Хотя камнем преткновения, как говорят, являются неисполненные перед банком кредитные обязательства собственника.
Гендиректор ООО «Урюмкан» Виталий Койдан рассказал, что в 2017 году, когда Дарасунский рудник вошел в структуру компании, между собственником и Промсвязьбанком шли переговоры о кредитовании рудника в размере 800 млн руб. «Это решение давало шанс запустить предприятие. Однако в банке началась санация, и вопрос о кредитовании был отложен на неопределенный срок»,– сказал господин Койдан. По заявлению гендиректора Дарасунского рудника Евгения Рогалева, Промсвязьбанк отказывается переводить деньги из-за кредитных обязательств «Урюмкана»: «Урюмкан» взял кредитов на $50 млн, в этом году должны погасить $8,9 млн, но банк предполагает, что компания не погасит эту сумму…».
В самом же Промсвязьбанке заявили, что банк никогда не финансировал проект «Дарасунский рудник» Группы компаний «Урюмкан». Однако банк сообщил о готовности общаться с собственниками Группы компаний «Урюмкан» на эту тему. Странная позиция – если в долг не давали, зачем вести переговоры? Поэтому, скорее всего, давали.
Как-то повлиять на Промсвязьбанк пытались неоднократно – в том числе, и через местные подразделения власти. Однако, едва ли здесь можно ожидать существенной поддержки.
В пресс-службе губернатора Ждановой ситуацию видят несколько иначе, считая виной всему не санированный Промсвязьбанк, а то, что руководство группы компаний «Урюмкан» не справляется с обязательствами перед банком. А в итоге заложниками ситуации остаются голодающие шахтеры.
Как сообщил накануне ТАСС, ссылаясь на гендиректора предприятия Евгения Рогалева, 27 июля рабочие начали получать зарплату за май и июнь, и приняли решение о прекращении забастовки. Но никто из других СМИ это сообщение не подтвердил. Возможно это своего рода «деза», что бы снять определенную напряженность. Что то дали что бы шахтеры не бузили или просто выдали желаемое за действительное.
Да и странное дело – столько споров вокруг того, где взять деньги и кто виноват в их отсутствии, причем не первый год, а едва шахтеры забастовали, тут же необходимые миллионы и нашлись. Странновато, не находите?
Виноваты «черные старатели»?
Но давайте разберемся немного вокруг чего такие страсти. Дарасунский рудник – горно-рудное предприятие по добыче и обогащению руд Дарасунского месторождения золота. Расположено в поселке городского типа Вершино-Дарасунский Тунгокоченского района, Забайкальского края, РФ.
До 90-х годов рудник работал без перебоев. С 1 октября 1998 года перешел в собственность ЗАО «Талатуй-Чита». Постепенно предприятие сворачивало производство, сокращало штаты. В ноябре 2000 года рудник закрылся совсем.
С ноября 2001 года собственником предприятия стало ООО «Дарасунскии рудник» – дочерняя компания ООО «Руссдрагмет», управляющая активами британской Highland Gold Mining Ltd в России. Компания построила в посёлке новую золотоизвлекательную фабрику с проектной производительностью 450 тыс.т./год., и с 2004 года приступила к добыче золота.
Жизнь в поселке начала налаживаться – но после пожара, который произошел на руднике в сентябре 2006 года и унес жизни 25 человек, добыча золота на предприятии была остановлена и не велась вплоть до его продажи ЮГК. Производство золота здесь было возобновлено в декабре 2007 года.
Сейчас предприятие в очередной раз проходит процесс передачи из одних рук в другие и простаивает. И все это приводит к одному важному вопросу – почему такое стратегически важное предприятие и когда-то золотодобывающий гигант встал на грань гибели?
Примечательно, что по версии экс-руководства рудника, в частности, господина Струкова, одной из главных причин упадка является деятельность «чёрных» старателей. Мол, как ни пытались ставленники миллиардера на местах побороть эту напасть, у них ничего не получилось, поэтому было решено продать данный промышленный объект за копейки (по некоторым данным примерно за один млрд. рублей).
Кстати, покупка рудника «Южуралзолотом» у канадской Highland Gold в 2007 году обошлась в 25 млн. долларов. Изначально проект считался достаточно перспективным. Но жизнь показала, что господа полагают, а она располагает.
Но винить во всём людей, которые живут в нищенских условиях, и пытаются незаконным старательством заработать на жизнь, не стоит. Да, золото здесь кустарными способами добывают практически все: от мала до велика. В заброшенные шахты в окрестностях посёлка подчас даже лезут целыми семьями. А как иначе? Инфраструктуры никакой, рабочими местами население в большинстве своём не обеспечено. Даже в тот период, когда Дарасунский рудник работал во всю мощь, количество вакантных мест там было ограничено – около 700. Это при том, что в посёлке проживает свыше 5 тысяч человек – и работать здесь, кроме как на руднике, негде.
Остальным тоже нужно было как-то выживать. Вот они промышляли и промышляют нелегальщиной. Да и сами шахтеры в свободное время от своей официальной работы занимались теневой золотодобычей. Их зарплаты едва ли можно назвать «золотыми».
Хотя общий объем незаконной добычи весьма невелик – и версия господина Струкова о том, что его предприятие в Вершино-Дарасунском встало на колени из-за незаконной золотодобычи, так себе версия.
По сути, жители Вершино-Дарасуна добывают в заброшенных шахтах жалкие крохи драгметалла – и это никак не могло свалить с ног промышленного гиганта.
Суть падения предприятия в экономическую пропасть заключается совсем в другом – руководство не стремилось модернизировать шахты в техническом плане. Просто тянули из шахты золото и все.
Основная часть выручки Дарасунского рудника шла на помощь подконтрольным горнодобывающим предприятиям Струкова в Челябинской области и в Республике Якутия. Например, в шахте «Юго-Западная», где прошла первая забастовка рабочих, на протяжении нескольких лет не могли привести в нормальное состояние шахтный ствол. Было такое ощущение, что господин Струков покупал рудник во… временное пользование.
Копают с риском для жизни – но без этого голодная смерть
Нелегальная добыча в Дарасуне процветала с самого его открытия. В середине XIX века в Вершино-Дарасунский устремились золотоискатели и поехали каторжные рабочие; с 1861 года хозяином рудника стал купец М. Бутин. Можно сказать, что за 150 лет почти ничего не изменилось.
После распада СССР Вершино-Дарасунский постигла участь большинства российских моногородов: шахты закрылись, их работников уволили, люди начали уезжать. Те, кто остались, стали «черными» старателями – по-другому не выжить.
Однако данная деятельность, при всех возможных выгодах, опасна для жизни. Рассказывают, что за последние годы в поселке без вести пропали около 20 человек. Трупы в шахтах находят почти каждый год. Иногда к жертвам приводят конфликты между копателями. Нередко они заканчиваются смертями – у многих в Вершино-Дарасунском есть оружие.
Важным фактором массовости нелегальной добычи являются высокие цены и относительно беспроблемный сбыт золота. Если брать цену на золото в рублях за грамм рассчитываемый Центральным банком России ежедневно то, стоимость золота последние годы росла в цене с 300$ за унцию (31 грамм) в 2000-м до почти 1800$ в 2011-м, росло оно в цене и на черном рынке. Сейчас идет динамика медленного спада, но это не значит, что так будет всегда.
Скупщиков в поселке все знают, но никто их не трогает. Иногда скупать золото партиями в Вершино-Дарасунский приезжают китайцы – им можно продать чуть дороже и напрямую.
Приезжают скупщики и из Средней Азии. Везут золото чаще всего в Читу или Краснокаменск – приграничный с Китаем город, где больше скупщиков. Иногда попадаются в сети ФСБ. Некоторые копатели пытаются доставить золото в Китай самостоятельно, – например, прошлой весной они пытались вывезти 1,5 килограмма золота в хлебе.
Но уголовной ответственности здесь особо не боятся. Главное, не попасться с большим количеством взрывчатки и не сесть за терроризм. Ну, и не попасться с большим количеством золота.
По закону уголовная ответственность наступает в случае эпизодов с ущербом от 1,5 млн. руб (это примерная цена 600 г золота). Но обычно у «черных» копателей во время рейдов полиции находят меньше и они отделываются административными штрафами от 3 до 5 тыс. руб.
Государством не предусмотрены особые санкции за безлицензионное пользование недрами. Деятельность «черных копателей» формально подпадает под действия статьи 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».
Одним из основных фактором для развития «чёрного» старательства являются низкие заработки на производстве при каторжном шахтёрском труде. Хорошую зарплату в связи с устаревшими техникой и технологиями обеспечить невозможно.
В старательских артелях есть негласная арифметика – если в год на работника приходится по 2 кг золота, заработок будет достойным. На Дарасуне за последние 20 лет лучшим показателем в редкие годы было по 300-400 грамм на работающего. Поначалу ЮГК обеспечивал среднюю зарплату на руднике порядка 40 тыс. руб, на обогатительной фабрике до 25 тыс. руб, но в связи с недостаточными объёмами добычи снизил её с помощью коэффициентов до 12-18 тыс. руб.
Отсутствие в поселке работы привело к росту преступности. По статистике УМВД России по Забайкальскому краю, за 2016 г. было возбуждено 13 уголовных дел, из незаконного оборота изъято 10,7 кг золота. В суд направлено 5 дел по 7 преступлениям, но было рассмотрено только два. В обоих случаях назначили 5 лет лишения свободы условно. По одному факту был штраф 500 тыс. руб.
Несмотря на золото под ногами, молодое поколение видит только окружающую бедность. Когда дует сильный ветер, в поселке часто отключается электричество: линии электропередачи хлипкие и могут упасть. Ночью света здесь нет вовсе, а по улицам бегают стаи бродячих собак. Кругом помойки, убирать которые у местного бюджета нет средств.
Для молодежи особого досуга в Вершино-Дарасунском нет. Когда подростки не спускаются в шахты, они бродят по поселку, сидят с пивом у военного мемориала или в подъезде. Здесь горько шутят – уехать из Вершино-Дарасунского легче всего двумя способами – пойти в армию или сесть в тюрьму.
По словам учительницы местной школы, многие подростки после занятий и в выходные спускаются в шахты, а потом спят на уроках. Но осуждать женщина никого не берется. «Не будет шахты, не будет этих походов в штольни – не будет золота. Не будет золота – начнутся убийства», – уверена она.
С ней согласен и житель поселка, сын которого проводит в шахтах по 20 дней в месяц. «Если завалят окончательно, будет голод, как в 1990-х, будут, как и тогда, похищать собак и есть их, – говорит он. – У меня тогда три овчарки пропало».
В 2000-х, когда из-за закрытия шахт без работы остались около двух тысяч человек, люди, чтобы выжить, начали добывать золото самостоятельно – вернувшись к тому, чем занимались их прадеды полторы сотни лет назад.
Глава Забайкалья Наталья Жданова два года назад говорила о необходимости закона о вольноприносительстве – в 2003 году такой закон даже приняли в парламенте, но Владимир Путин его не подписал и отправил на доработку.
В 2017 году Минприроды предлагало разрешить индивидуальную добычу золота на Колыме, а уже в этом марте представитель Забайкалья в Совете Федерации предлагал ввести в регионе патенты на добычу золота – но пока все эти инициативы не получили продолжения.
А забайкальское руководство и конкретно губернатор Жданова так и не сумели продавить инициативу легализации вольноприносительства в отдельно взятом регионе. Это значительно облегчило бы жизнь людям в местах, где кроме как спускаться в шахты на свой страх и риск заниматься больше нечем. Так что, по факту все копатели Вершино-Дарасунского остаются людьми вне закона.
Для борьбы с ними власти почти каждый год засыпают незаконные входы в шахты. Несколько раз их засыпали с людьми внутри, – впрочем, обходилось без жертв: золотодобытчики просто находили другие лазы, чтобы выйти на поверхность.
В 2016 году дошло до открытого конфликта. Когда руководство действующей шахты «Юго-Западная» попыталось завалить незаконные ходы, десятки копателей выстроились около штолен с ломами и пилами. На помощь выехала служба судебных приставов, но дарасунцы повалили деревья на пути к поселку и разложили шипы на дороге. Тогда в поселок вызвали ОМОН. Только после этого шахты удалось завалить. На следующий день их откопали – на это потребовалось полтора-два часа.
У всех хозяев и рабочих отношения напряженные. Здесь рассказывают, что прошлогодняя забастовка началась после того, как руководство шахты снизило им коэффициент трудового участия и при этом выдавало половину зарплаты, заставляя расписываться как за полную. Рабочим чуть ли не в открытую говорили – вы все равно промышляете и зарабатываете «черным» старательством – фактически грабите предприятие, значит на вас и сэкономим.
Тогда больше 80 шахтеров спустились на 400 метров и не выходили из шахты несколько дней, объявив голодовку. Пикироваться с рабочими начальство не стало – долг перед ними погасили, но рудник закрыли.
Тогда же гендиректор, проработав три месяца, написал заявление об увольнении по собственному желанию из-за постоянных угроз жителей поселка. «Не позволял производить подключения к электроэнергии, не выдавал топливо для необоснованных работ, – рассказывал он. – В сложившейся ситуации, когда нет поддержки власти и давления на меня полукриминальных структур, прошу освободить меня от должности директора, так как я опасаюсь за свою жизнь и больше в Забайкальский край не вернусь».
Придет ли помощь из Читы?
В той ситуации, в которой находится сейчас рудник и поселок вокруг него, особенно важна позиция и поддержка областных властей. Последние несколько лет область возглавляет Наталья Жданова. Прежде, чем понять, могут ли шахтеры рассчитывать на помощь из Читы, стоит посмотреть, как в целом живет Забайкалье под руководством госпожи Ждановой.
А живет, прямо скажем, так себе. Как-то посетив Читу, председатель Совета Федераций Валентина Матвиенко, ужаснулась состоянием дел в регионе и в областном центре. «Я очень огорчилась такой неухоженностью и запущенностью города. Я очень серьезно поговорила с руководством города. Это безобразие полное», – заявила Валентина Матвиенко, пояснив, что местные власти пообещали принять меры.
Только вот примут ли? У власти Наталья Жданова уже более двух лет. Мало что изменилось за это время. Да и не только за это – а еще с прошлого века.
Еще 30-40 лет назад поражало то, что в деревнях и поселках региона (тогда это была Читинская область) не было центральной электрификации. В каждой деревне просто работал дизель-генератор, который отключался в полночь. Дальше местные жители обитали по старинке, при лампадах.
И оказывается, во многих сельских районах Забайкалья все по-прежнему. Те же дизель-генераторы, те же лампадки после полуночи. И это в 21 веке! Стоит ли удивляться тому культурному шоку, который испытала коренная петербурженка Валентина Матвиенко?
В свое время Наталья Жданова была близким соратником своего предшественника Константина Ильковского. Как тот руководил, с содроганием вспоминают до сих пор.
В частности, Ильковского обвиняли в том, что он полностью развалил систему регионального образования. Ему на смену пришла Наталья Жданова. Многие подумали, что теперь ситуация изменится. Однако, новый губернатор оказалась достойной преемницей Константина Ильковского. А местное образование едва ли не опустилось еще ниже и все другие многочисленные проблемы региона так проблемами и остались. Так что, смена губернатором пока это заменой «шила на мыло» – не более того.
Но образование – это лишь одна из «горячих точек» Забайкалья. Их здесь бессчетное количество. И Дарасунский рудник – тоже одна из них. И судя по реакции губернатора, видящей в происходящем вину хозяев рудника, помощи шахтерам ждать неоткуда. Хотя, если госпожа Жданова хотела показать себя взрослым состоявшимся руководителем, первые, кому она должна была протянуть руку помощи – это жители умирающих рабочих поселков. Пока они не протянули ноги…
А на несчастный рудник один за другим приходят бизнесмены, тянут из него золотые жилы, потом отдают другому. Одни по-быстрому набивают карманы, другие, чтобы выцепить хоть какие-то зарплаты, вынуждены объявлять голодовку.
Такая вот у нас страна – под ногами золото валяется, а люди с голоду пухнут. И дарасунские пацаны после школы по-прежнему переодеваются в робы и лезут в заброшенные шахты – в надежде на счастье или на свою погибель. Как по-другому выжить, если до тебя никому нет дела – ни государству, ни региональным властям…