«Единая Россия» предложила многократно повысить штрафы за ведение бизнеса без регистрации
Действующее законодательство за ведение бизнеса в форме ООО без государственной регистрации предполагает штраф в размере от 500 рублей до 2 тысяч рублей
Депутаты от «Единой России» подготовили законопроект о многократном повышении размера штрафа за ведение предпринимательской деятельности без регистрации.
Действующее законодательство за ведение бизнеса в форме ООО без государственной регистрации предполагает штраф в размере от 500 рублей до 2 тысяч рублей. Единороссы предлагают увеличить штраф до 5-10 тысяч рублей при первом нарушении и до 20-30 тысяч рублей при повторном.
По данным «Известий», инициативу депутатов от партии власти поддержали в Минюсте РФ. При этом авторам законопроекта предложили снизить размер штрафов за ведение бизнес-деятельности без регистрации.
Авторы документа считают, что нынешние штрафы по своему размеру меньше, чем сама регистрация ИП и юрлица (800 рублей и 4 тысячи рублей соответственно). Помимо этого, размер взысканий не повышался уже более 10 лет.