Эксперты рассказали, кто смог заработать на Чемпионате мира по футболу-2018
Эксперты назвали имена российских бизнесменов, которые заработали на Чемпионате мира по футболу-2018. В этот список вошли владельцы структур, которые получили наибольшее количество госконтрактов
Эксперты назвали имена российских бизнесменов, которые заработали на Чемпионате мира по футболу-2018. В этот список вошли владельцы структур, которые получили наибольшее количество госконтрактов на возведение объектов инфраструктуры к турниру.
По данным аналитического агентства WMT Consult, наибольшее число госконтрактов досталось структурам одного из «друзей президента» Геннадия Тимченко. Его компании строили стадионы в Волгограде и Нижнем Новгороде.
Структурам миллиардера Виктора Вексельберга достался контракт на возведение аэропорта в Ростове-на-Дону, а компании Олега Дерипаски строят третью взлетно-посадочную полосу московского аэропорта «Шереметьево».
«Проведение ЧМ-2018 также не обошлось без участия Михаила Фридмана, Алишера Усманова, Леонида Федуна, Аркадия Ротенберга, Дмитрия Каменщика и прочих известных олигархов», - говорится в исследовании WMT Consult, которое цитирует «Лента.ру».
Общая стоимость организации ЧМ-2018 оценивается в 1,2 трлн рублей.
Эксперты отметили, что благодаря мировому футбольному первенству часть денег перепала регионам, а не только двум столицам. В городах-участниках турнира были реконструированы и построены с нуля (в частности, в Ростове) аэропорты и стадионы, а также дороги.