Дело Лискутова живет и процветает – но пока не расследуется
В швейцарскую прокуратуру поступили материалы от департамента экономических преступлений МВД Франции, в которых упоминается имя Максима Ликсутова – заммэра Москвы. Станет ли это для чиновника-бизнесмена началом конца?
Керимов «запел» – Лискутов сел?
Когда в нашей стране больших бизнесменов подозревают в крупных хищениях бюджетных средств, их порой не спасают ни деньги, ни связи, ни громкие имена. Если дана отмашка сверху – уже не выплыть.
Пример тому нынешнее «дело Магомедовых» – братьев не отпустили даже под залог в миллиарды рублей. И вот за этой шумихой как-то на заднем плане остались другие дела и другие фамилии.
Вот, к примеру, французские правоохранительные органы вовсю раскручивают земляка Магомедовых Сулеймана Керимова. В ходе расследования появляются новые факты, звучат новые имена. Совсем недавно стало известно о том, что в швейцарскую прокуратуру поступили материалы от департамента экономических преступлений МВД Франции, в которых упоминается имя не кого-нибудь, а самого Максима Ликсутова – нынешнего заместителя мэра Москвы, бизнес-партнёра по ТМХ и «Аэроэкспрессу» бизнесменов Махмудова и Бокарева.
Понятно, что никто не верил в то, что он отошел от бизнеса ради гордого звания чиновника. Но все-таки сообщение французов о том, что Ликсутов – теневой владелец «Инбанка», через который выводятся деньги в оффшорные зоны околоевропейских стран и распыляются на счета разных физлиц, способно вызвать удивление. Оказывается, Лискутов не просто в бизнесе – он в нем по самое некуда. Да еще с явным криминально-коррупционным оттенком.
Вот, например, лишь один из подозрительных траншей – на счёт самого «Инбанка» в Bank of Cyprus поступили 49 млн евро от фирмы, принадлежащей Виктору Вексельбергу. Эти средства затем были переведены на швейцарский счёт Ликсутова. За какие такие услуги заммэра Москвы, который официально не является коммерсантом, получил этот перевод от олигарха?
Европейских правоохранителей этот вопрос крайне заинтересовал. Об интересе к этому наших российских правоохранительных структур пока ничего не известно. Может, поэтому мы не слышим о «деле Ликсутова» по аналогии с делами дагестанских бизнесменов?
Вообще, на Лискутова (то ли бизнесмена, то ли чиновника) много где чего заточено. Например, в СМИ проходила информация о том, что бенефициаром владельца Wi-Fi в метро Москвы, компании «Максима Телеком», является некий гражданин Эстонии Урмо Валлнер, который через малоизвестный оффшор Malver Holdings связан с очередным бизнес-партнёром Ликсутова – Алексеем Криворучко, гендиректором концерна «Калашников» и компании «Аэроэкспресс».
Отсюда выходит, что по такой вот хитрой схеме весьма доходная сеть в метро без тендера фактически досталась всё тем же Махмудову и Бокареву, также как и заказ для ТМХ на производство вагонов для метро на 40 млрд рублей и поставку поездов «Иволга» для МЦД на 12 млрд рублей.
Ну, а все эти серые и черные схемки, судя по всему, проходят через одобрение Лискутова. Не потому ли он самый богатый чиновник в московской мэрии, чей доход в 2017 году превысил собянинский почти в 40 раз? Неужели у наших силовиков не возникло к нему ни одного вопроса на тему «откуда дровишки»?
Деньги уводят дружно – но раскрывать это не нужно?
Вот у их французских коллег вопросы к тому же Керимову возникли – и, похоже, они умеют их правильно задавать. Показания Керимова уже дали четкий след на связи сенатора и нескольких российских бизнесменов через владение долями Bank of Cyprus. В первую очередь это – Дмитрий Рыболовлев и Виктор Вексельберг. А еще Керимов «слил» инфу о том, что в акционерах банка числился и топ-менеджер Сбербанка Максим Полетаев.
Там вообще все, конечно, путано-перепутано – но европейские следаки сумели потянуть за нужные ниточки и клубок уже потихоньку распутывается. Вот, например, уже известно, что компания Lamesa Holding, принадлежащая Вексельбергу, так же принадлежит частично жене Максима Полетаева. Через эту же компанию вышеупомянутый швейцарский счет Лискутова пополнился на 49 млн. евро.
И не последнюю роль во всех этих «транзакциях» играет Инбанк, к которому Лискутова привязывают, как тайного владельца. Что вот интересно, после ряда запросов прокуратуры Швейцарии в ЦБ, была отозвана лицензия у Банка РТБ (Русский торговый банк – КБ «РТБК»). А до этого через банк ну просто оптом шел транзит сотен миллионов долларов каждый месяц, в том числе, и через конверсионные счета Инбанка – а наш родной регулятор словно ослеп и оглох. Чтобы у ЦБ открылись глаза, понадобилось вмешательство швейцарских прокуроров. У нас своих, похоже, нет.
Может, слепота нашего регулятора связана с тем, что КБ «РТБК», неоднократно попадавший под контроль прокуратуры Швейцарии, активно сотрудничал с Sberbank CIB (швейцарская дочка), который регулярно закупал наличные доллары, и которые потом КБ «РТБК» продавал своим частным клиентам. Среди них были и Алексей Патрушев и Максим Полетаев, чьи счета в швейцарских банках обнаружил МВД Франции после верификации всех транзакций Керимовым за период 2008-2018.
Все собственники КБ «РТБК» владели банком через оффшоры, этак скрытненько – а если еще учесть, что все эти офшоры имеют действующие счета в Bank of Cyprus, то это объясняет возможно тот самый замкнутый круг вывода госсредств при посредничестве Сбербанка и слепоте ЦБ, а так же помогает прокачивать украденные средства и, перекидывая со счета на счет, делать легальными.
И после всего этого наши главные силовики делают удивленные глаза, рассказывая о том, сколько сотен миллиардов выведенных из России рублей осело где-нибудь на банковских счетах в Англии. По сути-то, вывод капиталов происходит прямо на глазах у властей – а, может, и при прямом их попустительстве. Зачем тогда все эти лозунги на тему борьбы с коррупцией и прочее?
Фигаро тут, Фигаро там
В 2011 году журнал Forbes оценивал состояние Ликсутова в 500 млн долларов, в 2013 году – уже в 650 млн долларов. Ликсутов занимал 189-ю позицию в рейтинге «Богатейшие бизнесмены России-2011». Ближайшими деловыми партнёрами Ликсутова СМИ называли миллиардеров Сергея Глинку, занимавшегося в Эстонии угольным транзитом, владельца УГМК Искандара Махмудова, предпринимателей-совладельцев «Аэроэкспресса» Андрея Бокарева и Михаила Хромова.
С началом карьеры чиновника Лискутову пришлось избавляться (как минимум, номинально) от разных бизнес-активов. И все равно он оставался богатейшим членом команды Собянина. Согласно декларации о доходах, за 2012 год Ликсутов, все 12 месяцев работая в Правительстве Москвы, заработал 270 млн руб.
За 2017-й Лискутов заработал 219,6 млн. руб. – что, кстати, в 32 раз больше, чем годом ранее (6,8 млн. руб.).
Что же касается московской биографии Лискутова, то с его именем, к примеру, связано появление в лексиконе пассажиров Московской железной дороги слова «пустовоз». Так называли аэроэкспрессы в Шереметьево, когда они с 2008 года в течение ряда лет курсировали каждые полчаса, даже в пиковые часы заполненные максимум на треть.
Тем не менее, будучи гендиректором «Аэроэкспресса», Ликсутов отправлял экспрессы в аэропорт Шереметьево, «невзирая на то, есть пассажиры или нет». В силу этого разрыв между обычными дешевыми электричками достигал чуть ли не часа – да и уже пришедшие и переполненные пассажирами, они, бывало, стояли по четверти часа, чтобы «дать лыжню» почти пустому «экспрессу».
Вообще, Лискутов стоял у истоков этой компании, был ее гендиректором и только напрямую владел четвертью акций. Став московским чиновником, он визуально должен был потерять коммерческий интерес к «Аэроэкспрессу» – но он стал еще больше. Теперь ведь в руках Лискутова были еще и властные рычаги.
Итог такой работы на благо столицы – «Аэроэкспресс» был и остается монополистом в сфере скоростных перевозок в московские аэропорты, а никакой альтернативы, возможно, более дешевой и более удобной, у москвичей и гостей столицы так и не появилось.
Если Максим Ликсутов не аффилирован с «Аэроэкспрессом» – тогда в чем его неугасающий интерес к этой компании? Ностальгия? Даже не смешно.
Точно так же ни при чем здесь тоска по малой родине, когда видишь то тут, то там эстонский след на территории столицы России. На чем основан выбор некоей «НАУ Инновейшнс» из Эстонии для обустройства платных парковок в московских дворах? Не нужно быть докой, чтобы понять – деньги и взаимный интерес. Парковок, правда, при помощи эстонцев не появилось, но контракты, говорят, оплачены.
Вообще, заключение невыполнимых контрактов и их оплата уже прочно вошли в обиход департамента транспорта при господине Ликсутове. Доходило до абсурда – в свое время подконтрольное мэрии ГКУ АМПП были пойманы на проведении тендеров на охрану парковок по адресам, где их и близко не было. То есть, дошло уже до откровенных наглых афер.
Но закончилась история буднично – в октябре 2017 года АМПП был оштрафован на 80 тысяч рублей. И это при ущербе в десятки миллионов. При этом никого даже не уволили – не говоря уж о привлечении кого-то к уголовной ответственности за мошенничество.
АМПП продолжает работать в прежнем русле. Сейчас вот закупает эвакуаторы – слишком много в Москве развелось автомобилистов. Так работает департамент транспорта московской мэрии под руководством Максима Ликсутова. Но по нему не работают компетентные органы.
Не пойман – пока еще чиновник
Вокруг дел и делишек господина Лискутова всегда множество странностей. В свое время на заседании президиума Совета при мэре Москвы по противодействию коррупции рассматривали вопрос о владении заместителем мэра столицы Ликсутовым акциями некой иностранной компании «Интеллектико Холдинг Лимитед». Заседание прошло гладко и в итоге объявило «ответчика «белым и пушистым».
Блог Навального в ответ выражал сомнение в эффективности Совета по противодействию коррупции и привел свои доводы, которые Совет не заметил или заметить не захотел. В блоге говорилось о том, что чиновник Лискутов, несмотря на заявления о выходе из компании, мог владеть ее акциями и позже. А если это так, то он нарушал законы, запрещающие региональным чиновникам владеть активами за границей с августа 2013 г.
Вскоре после публикации ФБК, Ликсутов на своей странице Facebook прокомментировал обвинения сотрудников Навального. По его утверждению, документы на выход из компании он подписал задолго до поступления на госслужбу – тем более, что фирму собирались ликвидировать. Однако, процесс ликвидации завершен не был – и де-юре Лискутов еще мог числиться в акционерах «Интеллектико Холдинг Лимитед» уже будучи чиновником.
Однако, Навальный на этом не успокоился и в продолжение истории заявил, что Ликсутов передал свою долю в офшоре номинальному собственнику – а сам де-факто остался хозяином положения. В качестве доказательств сотрудники ФБК даже публиковали выписки из кипрского реестра. Из них якобы следовало, что произошла передача акций компании Intellectico Holdings Limited номинальному собственнику Alfo Trustees Limited.
По мнению Навального, изначально Ликсутов был указан как третий совладелец, а позже в реестре вместо него появилась та самая Alfo Trustees Limited с 12,5% акций, еще недавно находившихся у Лискутова. И это все, якобы, шито «белыми нитками».
Такая активность ФБК против его персоны чиновнику не понравилась, а, может, «горячо» стало – и он подал на Навального в суд, который (проходивший, кстати, в закрытом режиме) принял позицию чиновника и обязал правдолюбца выплатить 600 тысяч рублей истцу.
Да, что-что, а прикрываться со всех сторон господин Лискутов умеет – тем более, что на территории России он пока в числе неприкасаемых. Так ему кажется.
Зато так не считают европейские правоохранители. Они уже потянули ниточки, в конце которых всплывают известные в России фамилии. Возможно, лискутовской веревочке не так уж и долго осталось виться…