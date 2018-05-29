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Тольяттиазот
Отдел бизнеса
29 мая 13:31

Стали известны новые схемы с помощью которых выводились деньги с ПАО «Тольяттиазот»

Фото: sgubern.ru

В давнем деле о крупных хищениях на одном из крупнейших предприятий Самарской области ПАО «Тольяттиазот» в скором времени наступит развязка. В ходе очередного судебного слушания по делу, которое состоялось 17 мая 2018 года, стали известны новые подробности о хитрых схемах, с помощью которых мажоритарные акционеры компании Владимир и Сергей Махлаи, экс-гендиректор Евгений Королев, а также владельцы швейцарского офшора Nitrochem Distribution AG Андреас Циви и Беат Рупрехт-Ведемайер в течение долгих лет выводили с предприятия деньги и активы.

Напомним, что в конце 2012 года российские следователи выяснили, что ПАО «ТоАЗ» продавал свою продукцию по заниженной цене швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, аффилированному с основными владельцами - семьей Махлаев. Офшор уже реализовывал эту продукцию по всему миру естественно по рыночной цене. Эта часть прибыли никогда не возвращалась в Россию и оставалась у господ Махлаев, а также их швейцарских партнеров — Андреаса Циви и Беата Рупрехта.

Помимо этого, следствие подозревает руководство ТоАЗа и его швейцарских трейдеров в массовом выводе наиболее ликвидных активов из тольяттинского предприятия. В первую очередь речь идет об оборудовании для производства метанола вместе с земельным участком, на котором оно расположено. По данным следствия, за несколько миллионов рублей были проданы активы стоимостью примерно в 30 млрд рублей, что нанесло ущерб интересам ТоАЗа и другим акционерам предприятия. Также руководство продавало активы аффилированному лицу (ООО «Томет»), то есть, фактически, самим себе. Общий ущерб от действий руководства «Тольяттиазота» оценивается следствием в 85 млрд рублей, сообщает «Росбалт».

Представитель компании «Уралхим» Андрей Ермизин (компания проходит потерпевшей по делу) сообщил суду, что Владимир Махлай начал реализовывать план по установлению контроля над ТоАЗом в своих интересах вместе с Феликсом Циви, отцом обвиняемого Андреаса Циви еще в 90-е годы. «Уралхиму» удалось составить подробную схему движения акций между офшорными компаниями, которыми по факту руководили обвиняемые. Эту схему Андрей Ермизин охарактеризовал как «шедевр юридического искусства».

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Представитель «Уралхима» считает, что ТоАЗ был создан для того, чтобы скрывать движение акций, а обвиняемые могли в итоге контролировать более 80% акций. Чтобы избавиться от миноритарных акционеров, которым все эти схемы наносили серьезный финансовый ущерб, неоднократно проводились допэмиссии.  

Андрей Ермизин рассказал, что соглашение между ТоАЗом и Nitrochem Distribution AG фактически ставит прибыль «Тольяттиазота» под контроль компании Nitrochem. Договор определяет Nitrochem Distribution AG как эксклюзивного покупателя аммиака и карбамида, который производится и будет производиться в Тольятти до 2020 года.

«Соглашение носит кабальный характер. В договоре вообще нет указаний на возможность его расторжения, а за малейшие нарушения ТоАЗ должен был выплачивать штрафы. Это могло использоваться в качестве альтернативного способа выведения денег», - заявил г-н Ермизин.

«Уралхим» заявил о компенсации нанесенного ущерба в гражданском иске на сумму 10,4 млрд рублей. Вторая часть иска предусматривает взыскание солидарно с ответчиков в пользу ТОАЗа 78 млрд рублей.

Стоит отметить, что представленные суду документы раскрывают любопытные подробности о взаимоотношениях внутри группы Махлай - Циви. Так, в распоряжении следствия имеется переписка Владимира и Сергея Махлаев, в которой они обвиняют друг друга в «ограблении завода». Сын в переписке грозит отцу уголовной ответственностью, от которой его не спасет даже преклонный возраст, если тот не прекратит рассказывать неудобные для него факты.

«Сергей, здравствуй! Отец узнал, что ты собираешься выплатить огромные дивиденды и возмущен беспредельно… [сказал] мне, напиши Сергею, что он [гробит] завод, вместо того, [чтобы] использовать деньги в заводе, отдает их в дивиденды… ранее в Швейцарии он сделал два обращения в эл. почту обоих первых лиц», - написал Махлай-старший, слова которой передала его гражданская супруга Валентина Семенова.

Сергей Махлай на это  просит передать шефу, что он грабил завод все его руководство. «Нам не останется как говорить правду как на самом деле он все это время руководил и сам ограбил завод. То что Шамин пытался доказать …как я и говорил если мы его отмазали от тюрьмы то на старости лет он сам себя вмазывает туда… И спихивать на то что он доверял подчиненным не пройдет. Он их заставлял делать незаконные вещи…», - говорится в обнародованной переписке.

Судя по содержанию переписки, между участниками схемы возникли противоречия по вопросу дележа выведенной с завода прибыли. Адвокаты в ходе суда, конечно, пытались откреститься от аффилированности руководства ТоАЗа с Nitrochem, однако в открытых источниках оказалось опубликовано письмо Владимира Махлая, адресованное Циви и Рупрехту, в котором он выражает недовольство тем, что за его спиной «подключаются посторонние, не имеющие отношения к бизнесу лица» и потребовал без его разрешения «не делать никаких подписей, касающихся Nitrochem». В этом письме он напоминает, что «мы создали Nitrochem при содействии Андрея Махлая» (второго сына Махлая-старшего).

Можно предположить, что в дальнейшем фигуранты громкого начнут сваливать вину друг на друга, однако обвинительный вердикт в этом деле практически неизбежен.

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