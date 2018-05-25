Запах миллиарда заставляет следствие «возбуждаться»
Следователи разных уровней и ведомств уже 4 года пытаются найти в деле предпринимателя Сергея Кривошеева преступление там, где его нет – зато фигурирует земля ценой в миллиард рублей
Прежде, чем перейти к именам, фамилиям и действиям тех или иных лиц – немного сути. Есть финансовый спор хозяйствующий субъектов – ну или двух столичных бизнесменов вокруг платной стоянки. Цена вопрос – порядка 40 млн. рублей. Согласитесь – не повод самым высоким генералам из МВД, Прокуратуры и Следственного комитета подключаться к конфликту. Как говориться, не по чину.
В служебное рвение верится не очень. Для этого у генералов есть простые следаки – им и карты в руки. Но если высокопоставленный силовик сует свой нос в мелкий хозяйственный спор и ищет в нем криминальную составляющую – значит, есть в нем что-то такое, что осталось за кадром…
Кто с кем спорит
Предприниматель Сергей Кривошеев, бывший владелец компании «Дионис-клуб», решил развивать девелоперский бизнес. Стал соинвестором офисного центра на 2-й Брестской улице в Москве. После этого часть площадей в этом центре у него купил бизнесмен Дмитрий Юдин (ООО «МКНТ Импорт»).
По поводу одной из сделок, связанной с продажей Кривошеевым Юдину парковки, было инициировано уголовное дело №261696. Возможно, там и был какой-то повод для проверки или разбирательства – но реальным предметом конфликта и интереса со стороны Юдина, по мнению Кривошеева, могут быть компании, на которые оформлен земельный участок в Красногорском районе стоимостью более миллиарда рублей, а также 15-й этаж в офисном здании. По поводу попытки хищения этих компаний также возбуждено уголовное дело, по которому, в частности, проходят бывшие юристы Кривошеева.
Листок бумаги, ставший уликой
Что касается уголовного дела, по которому проходят люди Юдина (№11602450020000013), то там речь идет вовсе не о подозрениях, а о вещественных доказательствах, полученных следствием во время обысков. Некая«черная бухгалтерия», то есть обыкновенный листок бумаги с рукописными пометками – кто, кому и сколько денег отдавал силовикам и в суды за «решение вопросов».
Вот одна из записей: «27.07.17, 150 000 долларов, Экспертиза». Следствие полагает, что данная запись означает финансирование судебной экспертизы по уголовному делу, которое вел Иристонский межрайонный следственный отдел СУ СК по Владикавказу. Так же, свидетельствуют записи, изъятые при обыске у Юдина. По ним 100 тысяч долларов могли быть переданы в Осетию в следственные органы, 200 тысяч долларов – за положительное решение во время заседания в суде, 200 тысяч рублей – за то, что по поручению следователей СК из Осетии в Москву вылетела группа сотрудников республиканского МВД и нагрянула с обыском в офис к Кривошееву.
Кто обвиняемый, кто пострадавший?
Сам Сергей Кривошеев вспоминал, что после закрытия против него уголовного дела, в ходе которого он сидел под домашним арестом, он явился к себе в офис. И сразу попал на обыск, который проводили полицейские из Осетии по поручению Следственного комитета.
Вижу, напрашивается вопрос – при чем тут стражи порядка из Осетии, если дело происходит в Москве, где находится офисный центр, а также отчасти в Подмосковье – там находится земельный участок с волнующей абсолютно всех стоимостью в миллиард рублей?
Предположений, в общем-то, два. Первое. При попытке переоформить компанию, при помощи которой можно было завладеть и подмосковной землей, она была перерегистрирована в Северной Осетии. Второе. Там дешевле – и без лишних вопросов.
Есть еще одна непонятка. Почему обыски проходят у Кривошеева, если априори имущество похищено у него? Вот тут нужно сказать пару слов об уголовном деле №261696. Текст предъявленного Кривошееву обвинения уместился на двух листах. Его суть: деньги похитил, парковку не передал. Но факты вещь упрямая. Согласно решению суда, вступившему в силу по делу А40-8131/2014 летом 2014 года, парковка принадлежит фирме Юдина. В связи с затяжкой госрегистрации права на покупателя (не по вине Кривошеева) Юдину выдали согласие на сдачу парковки в аренду 1 октября 2013 года, и он получает за нее арендные платежи. Потом, уже по инициативе самого Юдина, на имущество были наложены обеспечительные меры. Еще раз: Юдин одновременно требует, чтобы имущество было на него оформлено и чтобы никакие регистрационные действия с ним не проводились, притом что – спокойно им пользуется.
Тут можно только догадаться о том, что кому-то очень большому не так уж и нужен сам Кривошеев. Нужен миллиард. А подступиться к нему можно только через – ну, наверное, не через труп Кривошеева – то, как минимум, через уголовное дело против него.
Поэтому уже не первый год на пустом месте следствие и пытается найти иголку в стоге сена. Сменился не один десяток следаков – но иголку пока никто так и не нашел. Но чтобы ее все-таки отыскать, по мнению экспертов «…нужно быть прикрытым по всей вертикали вплоть до следственного департамента МВД и заручиться поддержкой прокуратуры». Но, похоже, миллиард легко делится на нужное количество участников?
В мелком деле тесно от больших персон
В общем, вялотекущее уголовное дело, возбужденное еще в 2014 году и прекращенное в 2017-м в связи с отсутствием события преступления в ГСУ ГУ МВД по г. Москве, немедленно возобновляется. Причем,по личному указанию тогда еще врио, а позже утвержденного в должности первого замначальника СД МВД России генерал-майора Николая Патапеня.
Его ли это уровень – «возбуждаться» от суммы в 40 миллионов рублей, о которой спорят рядовые «коммерсы». А вот сумма в миллиард рублей, которая к спору отношения не имеет – но незримо присутствует, в корне меняет дело. Вернее, мотивирует. Или, если хотите, возбуждает.
И смех и грех – но даже усилий маститого руководства СД МВД (при отсутствии реального состава преступления) оказалось недостаточно, чтобы отыскать ту самую пресловутую «иголку». Дело было закрыто, но затем было реанимировано решением заместителя прокурора Москвы Юрия Катасонова, причем передано из МВД, ресурс которого оказался исчерпан, в Следственный комитет.
В общем, три серьезных ведомства против одного коммерсанта средней руки – не многовато ли? Да и с руки ли Следственному комитету пытаться за 40 млн. руб. сделать из Кривошеева мошенника – да еще после 4 лет безуспешных потуг МВД? Но не забывайте – в сторонке притаился еще и миллиард.
Так что, очень быстро следователь Чернобривый из СК предъявил обвинение Кривошееву, который в поисках правды написал жалобу в прокуратуру. «По словам Чернобривого В.В., он считает, что я виновен в совершении хищения имущества Юдина Д.П., и он предъявит мне обвинение по данному уголовному делу», – пишет Кривошеев в своей жалобе в прокуратуру.
Суд оказался… настоящим
Но коммерсант забыл, что миллиард легко делится на количество нужных участников. Так что, жалоба не помогла – и вскоре Кривошеев оказался в суде, куда следствие вышло с ходатайством об его аресте.
По правде говоря, даже если там и можно обнаружить какой-то состав преступления – то он точно не тянет на то, чтобы фигуранта на время следствия «закрывать». Но, видимо, когда человек находится в камере, в непривычных, стесненных условиях – с ним проще разговаривать на самые разные темы. Например, о миллиарде. В камере люди нередко становятся более сговорчивыми.
На это ли был расчет следаков и тех, кто маячил за ними – узнать не удалось. 23 мая судья Дмитрий Гордеев беспристрастно разобрался в документах, представленных следствием и адвокатами Кривошеева. Аргументированный отказ в удовлетворении ходатайства следствия Гордеев готовил почти час и очень удивил своим решением следователя. Сергея Кривошеева выпустили из клетки и сняли наручники прямо в зале суда.
Представители «вне закона»
Казалось бы, локальная победа. Но не успел Сергей Кривошеев порадоваться успеху – в СО по Тверскому району по статье 91-й УПК, хотя эта статья не подразумевает задержание обвиняемого, она предусматривает задержание только подозреваемого. Об этом рассказал адвокат коммерсанта Денис Лейсле.
По его словам следствие этот факт проигнорировало и планирует выйти с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. При этом данное дело уже неоднократно прекращалось различными органами. В прошлом году, когда следователи пытались Кривошееву избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, суд им отказал и избрал домашний арест. Который впоследствии также был отменен и признан незаконным.
Теперь получается, что Следственный комитет по Тверскому району все это игнорирует. Закон прямо предусматривает, что повторно по этому делу выходить с ходатайством в виде заключения под стражу невозможно.
То есть, по факту выходит, что человек по прихоти органов следствия может быть арестован, задержан, отпущен, потом вновь арестован и так сколько угодно, как в случае с Кривошеевым – и это все по делу, которому четыре года. Где потерпевшему никакого ущерба нет. Потому что он владеет этими парковками на основании решений многочисленных арбитражных судов. Заметьте – именно арбитражных, и следователям здесь, казалось бы, вообще делать нечего. Но у следствия, видимо, есть какие-то свои аргументы.
Опять надежда на честного судью
«Мы не знаем, что ждать дальше, – говорит адвокат. – УПК четко говорит, что если суд один раз отказал, то повторно арестовывать нельзя. Надеюсь, что суд возымеет долю разума и откажет в удовлетворении этого ходатайства. Ну а по поводу незаконного задержания будем жаловаться отдельно.
Судья Дмитрий Гордеев уже однажды проявил редкую принципиальность, честно разобравшись в этом деле, и вынес абсолютно законное и обоснованное решение, отклонил ходатайство следствия и освободил Кривошеева прямо в зале суда. Будем надеяться, что это была не разовая принципиальность – а является четкой жизненной и профессиональной позицией судьи.
Вопросов в этом деле тьма – но один из них, может, даже самый главный, это вопрос о больших деньгах. Вот задать бы его главе Следственного комитета Александру Бастрыкину – находилось бы это отнюдь не очевидное уголовное дело сейчас в разработке СК, не будь в нем миллиарда рублей?