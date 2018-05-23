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23 мая 10:25

Аналитика Sberbank CIB уволили из-за доклада с критикой глав «Газпрома» и «Роснефти»

Компания Sberbank CIB уволила своего аналитика Александра Фэка, который был одним из авторов отчетов, содержащих критику в адрес руководителей госкомпаний «Газпром» и «Роснефть»

Компания Sberbank CIB уволила своего аналитика Александра Фэка, который был одним из авторов отчетов, содержащих критику в адрес руководителей госкомпаний «Газпром» и «Роснефть».

Отчет был подписан Александром Фэком и Анной Котельниковой. В докладе говорилось о том, что основную выгоду от строительства газопроводов в Китай получают не акционеры «Газпрома», а компании-подрядчики, в том числе принадлежащие «друзьям президента» Аркадию Ротенбергу и Геннадию Тимченко.

Глава Sberbank CIB Игорь Буланцев в беседе с РБК заявил, что отчет Фэка и Котельниковой нарушает «не только внутренние нормативные документы», но и этические нормы.

«Любые документы, исходящие от независимых аналитиков рынка, должны основываться исключительно на проверенных, подтвержденных данных и информации из открытых источников. Таковы нормы и внутренние правила Sberbank CIB», - заявил Игорь Буланцев.

Первоначально в этом отчете содержались критические замечания в адрес «Роснефти» и лично главы компании Игоря Сечина, но Sberbank CIB аннулировал отчет и разослал клиентам уже отредактированную версию.

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