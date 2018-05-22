Подмосковная компания попросила СКР провести проверку в отношении губернатора Андрея Воробьева
Руководство подмосковной компании «Капитал плюс» обратилось к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с жалобой на губернатора Московской области Андрея Воробьева
Руководство подмосковной компании «Капитал плюс» обратилось к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с жалобой на губернатора Московской области Андрея Воробьева. Предприниматели сообщили главе СКР о фактах, которые могут свидетельствовать о заинтересованности высокопоставленного чиновника в схемах, имеющих признаки коррупции.
Копия обращения направлена президенту России Владимиру Путину и генпрокурору Юрию Чайке.
Компания «Капитал плюс» заявила о вымогательстве у них 350 млн рублей за получение лицензии на добычу песка на принадлежащей компании территории в Серпуховском районе Подмосковья. Необходимую лицензию компания пытается получить у регионального Минприроды с 2010 года (тогда ведомство возглавлял Анзор Шомахов, а затем его сменил Александр Коган). Стоит отметить, что Подмосковье является единственным регионом, где функции федеральной структуры Росприроднадзора переданы региональному органу власти в лице Минэкологии.
Предприниматели утверждают, что деньги у них вымогал генеральный директор ООО «Региональный девелоперский центр «Основа» Вячеслав Иванченко, на которого представители компании вышли через ряд лиц, к которым посоветовали обратиться в Министерстве экологии Московской области, сообщает «Первое антикоррупционное СМИ».
Губернатор Андрей Воробьев со своей стороны сначала заверил, что Минэкологии поможет решить вопрос с выдачей лицензии, а затем неоднократно игнорировал как информацию о вымогательстве, так и жалобы на противоправные действия министерства и его руководителей.
Гендиректор ООО «Капитал плюс» Сергей Самсонов считает, что эти факты свидетельствуют о прямой заинтересованности губернатора Воробьева в деятельности указанной группы лиц, «имеющей признаки сложившегося преступно-коррупционного сообщества».
Бизнесмен просит правоохранительные органы провести проверку в отношении Андрея Воробьева, Александра Когана (глава Минприроды МО), Вячеслава Иванченко и иных неустановленных лиц по признакам преступлений, предусмотренных рядом статей УК РФ, включая статью о вымогательстве, и допросить их по обстоятельствам, изложенным в обращении.
Предприниматель заявляет, что располагает аудиозаписями, доказывающими коррупционные действия, и обнародует их в случае давления на него.
В компании «Капитал плюс» также сообщили, что проинформировали о вымогательстве у них крупной суммы главу управления «К» ФСБ России Ивана Ткачева, однако со стороны силовиков никаких действий не последовало.