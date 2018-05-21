СМИ сообщили о проблемах Романа Абрамовича с получением британской визы
Миллиардер Роман Абрамович не смог попасть на финальный матч Кубка Англии с участием своего футбольного клуба «Челси» из-за отсутствия у него британской визы
Миллиардер Роман Абрамович не смог попасть на финальный матч Кубка Англии с участием своего футбольного клуба «Челси» из-за отсутствия у него британской визы. Срок прежней визы истек, а с ее продлением у бизнесмена возникли проблемы.
Издание The Bell сообщает, что новую британскую визу Роману Абрамовичу не выдали. Один из источников издания сообщил, что официального отказа в выдаче новой визы не было, а британские власти продолжают рассматривать документы Абрамовича.
Представитель г-на Абрамовича отказался комментировать информацию о проблемах бизнесмена с получением визы. Представители Home Office, департамента правительства Великобритании, который отвечает за иммиграционный контроль, также отказались от комментариев.
В последний раз личный Boeing 767 Романа Абрамовича был в Лондоне 1 апреля.
Напомним, после отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и ухудшения отношений между Москвой и Лондоном британские власти заявили о намерении проверить визы, которые были ранее выданы богатым россиянам.