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19 мая 09:16

Китай высказал претензии по поводу бурения «Роснефти» на спорной территории

Государственная компания оказалась участницей международного скандала из-за бурения в Южно-Китайском море. В госкомпании заявили, что проект на шельфе Южно-Китайского моря реализуется уже 16 лет

Фото: Роснефть

Государственная компания «Роснефть» оказалась участницей международного скандала из-за бурения в Южно-Китайском море, которое ведет ее «дочка»  Rosneft Vietnam BV. В госкомпании заявили, что проект на шельфе Южно-Китайского моря реализуется уже 16 лет, но претензии возникли только сейчас.

Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Лу Кан, отвечая на вопрос, может ли Rosneft Vietnam BV вести бурение в той части Южно-Китайского моря, которую Китай считает своей, заявил, что «никакая страна, организация, компания или физическое лицо не может заниматься нефтегазовой разведкой или разработкой месторождений в китайских водах без разрешения Пекина».

Лу Кан призвал стороны уважать суверенные и юрисдикционные права Китая и не вести деятельность, которая могла бы негативным образом повлиять на двусторонние отношения, сообщают «Ведомости».

В администрации президента России заявили, что «Роснефть» не консультировалась с ними по вопросу бурения на шельфе Южно-Китайского моря. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, госкомпания заверила власти, что работает в строгом соответствии со своими лицензиями.

В пресс-службе «Роснефти» заявили, что компания работает на шельфе Республики Вьетнам в полном соответствии с межправительственными соглашениями и международными правовыми нормами, а лицензионные участки на шельфе Южно-Китайского моря, на которых ведутся работы, находятся в территориальных водах Вьетнама.

«Роснефть» сообщила о начале бурения эксплуатационной скважины на Lan Do 15 мая. Rosneft Vietnam B.V. является оператором проекта с долей в 35%, 45% принадлежит индийской ONGC, еще 20% - у PetroVietnam. Участок находится внутри так называемой девятипунктирной линии, которая охватывает примерно 80% акватории Южно-Китайского моря и которую Китай с 1947 года считает своей. Международное сообщество не подтверждает права Китая на этот участок.

В «Роснети» сообщили РБК, что проект компании на шельфе Южно-Китайского моря реализуется на протяжении 16 лет, и до настоящего времени никаких вопросов это не вызывало.

Эксперты отметили, что ранее китайские власти  всегда воздерживались от публичных нелицеприятных комментариев в адрес России и российских госкомпаний, поэтому заявление Лу Кана можно воспринять как сигнал об ухудшении отношений между странами.

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