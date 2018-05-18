Медленный шампунь и порошок–потеряшка
Бывший гендиректор ФГУП «Почта России» Дмитрий Страшнов получил новую должность - с 1 июля он приступит к обязанностям главного исполнительного директора «Еврохима». Каким образом экс-руководитель самого анекдотичного госпредприятия собирается вести к новым вершинам вполне успешное частное предприятие, пока не совсем ясно
Положительная характеристика с прежнего места работы
Помнится, когда мы подводили итоги деятельности Дмитрия Страшнова на посту руководителя «Почты России», мы удивлялись тому, как сразу вслед за новостью об уходе его из «почты» пронеся прямо какой-то ураган положительных отзывов от различного рода специалистов в адрес бывшего главного почтальона страны.
Разного роды «эксперты» чуть ли оды ему слагали. Вот он «весьма эффективный менеджер», а вот он уже человек, который обеспечил «почту» работой и избавил людей от очередей.
И тогда же мы предположили, что делается это с одной единственной целью – залить глаза потенциальным работодателям и найти для Дмитрия Страшнова какое-нибудь «теплое местечко». Очередное. И таки оказались правы.
Верхом положительной характеристики стало награждение госопдина Страшнова почетной грамотой «за достигнутые трудовые успехи и большой вклад в развитие почтовой связи», которую 19 июля 2017 года ему вручил лично Премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Прошло совсем чуть-чуть времени – и в сентябре 2017 года Страшнов уже вошёл в состав директоров российского медиахолдинга «РБК». С ноября 2017 года он – операционный директор группы «Еврохим».
То есть, долго место Страшнову искать не пришлось – из «Почты» он ушел в июле 2017-го, формально по истечению контракта, и вот он уже один из директоров компании «Еврохим».
При этом происходило все очень удивительно. Страшнов ведь пришел не на вакантное место, а на новую, созданную специально под него в компании должность – операционного директора группы. В задачи господина Страшнова на этом посту, как сообщала компания, входило оперативное управление глобальным бизнесом производителя и его дальнейшее международное развитие. Если сказать проще, руководи не знаю чем, не знаю как – перебирай бумажки и при необходимости придавай лицу умное выражение.
Но ведь и это было лишь началом. Совсем недавно Дмитрий Страшнов пошел на повышение, получив должность исполнительного директора компании, и сменив Дмитрия Стрежнева, который останется в совете директоров группы «Еврохим». А ведь компания является крупнейшим в России химическим холдингом. 90% группы принадлежит российскому олигарху Андрею Мельниченко. И в таких корпорациях владельцы умеют считать деньги и очень неохотно ими разбрасываются. Зато стараются деньги вкладывать только в заранее прибыльные проекты.
Станет ли Страшнов таким прибыльным проектом для корпорации? Удивительно, но на него даже возлагают определенные надежды. «В период значительного роста «Еврохима», нам нужен был человек, который смог бы существенно укрепить нашу управленческую команду, и мы рады приветствовать Дмитрия Страшнова в качестве нашего нового операционного директора», – отметил гендиректор «Еврохима» Дмитрий Стрежнев. И указал, что опыт и карьерные успехи Страшнова позволят ему внести значительный и позитивный вклад в дальнейшее развитие бизнеса группы.
«Я надеюсь, что смогу содействовать дальнейшему росту бизнеса «Еврохима», а также его дальнейшей экспансии на мировом уровне», – сказал в свою очередь бывший глава «Почты России», который теперь будет работать в штаб-квартире компании в швейцарском Цуге под руководством главы «Еврохима» Дмитрия Стрежнева.
Более того, председатель совета директоров «ЕвроХима» Александр Ландиа отметил, что Страшнов сильный стратег и управленец, и выразил уверенность в том, что «он сохранит фокус на достижении глобальных целей по развитию компании».
«В Еврохиме что – не видели его характеристику… настоящую?», – пишут люди в соцсетях, искренне удивляясь тому, что такого неэффективного менеджера взяли на высокую должность в ЧАСТНУЮ компанию.
Было бы понятней, если бы человек провалил работу в одной госкорпорации и его «по-свойски» поставили бы разваливать другую – тоже государственную. Но здесь «Еврохим», здесь капиталисты, здесь бизнес в чистом виде. Не понятно.
А россияне на просторах интернета продолжают открывать глаза владельцам «Еврохима» на истинное лицо нового исполнительного директора и пытаются предугадать, что будет с компанией под его управлением дальше.
«Писец Еврохиму! Скоро будет почти жидкое мыло, медленно выдавливающийся шампунь и порошок – потеряшка».
«Просто эти должности так дорого стоят, что их могут иметь только те, кто получил "золотые парашюты" (наворовал)».
«Управленцы такого масштаба могут работать на должностях "операционного директора" любого крупного холдинга/корпорации. Знание каких-то особых тонкостей химической промышленности в данной ситуации не приоритетно.
Как и министром обороны не обязательно должен быть военный. По сути, это менеджер по персоналу».
«Вот так и кочуют бездари ни в чем не понимающие из отрасли в отрасль там развалили здесь развалили и дальше это тип успешного управленца современной России».
Но, возможно, взяли Страшнова в «Еврохим» вовсе не по заслугам его – а по связям. У компании планов и проектов громадье и решать их порой приходится на самом высоком уровне, где, как всем думается, у нового исполнительного директора серьезные подвязки.
То есть, «Еврохиму» мог банально понадобиться в штате «решала», имеющий выходы на нужных людей «наверху». Другой вопрос, есть ли у человека эти связи или он просто сумел себе сделать такой имидж? А цель, как всегда, одна – под видом решения вопросов разводить людей на деньги. А их-то в «Еврохиме» достаточно…
Эффектно не значит эффективно
Что же до Страшнова, как специалиста «широкого профиля», то когда в процессе ухода из «Почты России» «эксперты» вовсю пиарили его, как серьезного менеджера и просто хорошего человека, основной упор делался на сравнение с предыдущим начальником «Почты». Мол, до Страшнова предприятием руководил «неэффективный» Киселев – а теперь посмотрите, как все изменилось.
Услуги «Почты России» стали удобней и выгодней, новый руководитель успешно справляется со своей основной задачей - масштабной модернизацией всей системы и превращение «Почты России» в коммерчески успешное предприятие.
В общем, приход Страшнова для «Почты России» стал настоящим прорывом… Он изменил ее имидж… С прежними временами не сравнить. Однако, анализируя его деятельность во главе «Почты», независимые специалисты говорят примерно одинаковое: «Почта России» практически не изменилась в части предоставления услуг клиентам».
Годовая производительность одного российского почтовика как была в десять раз меньше, чем у американского коллеги, так и осталась. А семидневный срок пересылки письменной корреспонденции как был на уровне 4%, так никуда вверх и не убежал.
Несмотря на серьезные конкурентные преимущества, эффективное управление обеспечено не было, вложения в модернизацию осуществлялись неэффективно. В результате неэффективных управленческих решений предприятие теряет прибыль и клиентов, эффективность труда рядового почтовика за последние 25 лет снизилась в 11 раз и Страшнов эту цифру никак не исправил.
Да и в смысле доходов «Почта» в эпоху Страшнова катилась строго вниз: 2012 год – 813 миллионов рублей чистой прибыли, 2013-й (уже при Страшнове) – 24 миллиона, первое полугодие 2014-го – убыток в 1,6 миллиардов!
Так же специалисты из Контрольного управления не раз отмечали, что на большинстве технологических операциях почты используется по старинке ручной труд даже там, где стоит современное оборудование. Но таких немного – в основном, изношенность производственных фондов высока, 35 тысяч объектов «Почты» нуждаются в срочном ремонте – из них 10% вообще аварийные и в них просто опасно находиться людям. А ведь есть еще древний транспорт, почтовые вагоны, дышащие на ладан – но одновременно с этим предприятие позволяет себе создавать дорогущие автоматизированные сортировочные центры, даже не распланировав – насколько они вообще нужны.
Глупостью, и никак иначе можно назвать строительство Подольского центра в МО, обошедшегося в 80 миллионов долларов, производительностью в 1,7 миллиардов отправлений в год – чтобы забить его работой, потребовалось перенаправить почтовые потоки со всей европейской части России, что увеличило сроки пересылки в несколько раз, да и расходы на перевозку. Отыграли назад – и теперь дорогостоящий центр работает максимум в 30% своих мощностей, а «Почта России» заявляет о строительстве еще восьми подобных центров на сумму в 27,3 миллиарда рублей, собираясь взять деньги на это безумство за счет займов, которые, естественно, погашать придется госбюджету.
Опять же глупейшая во всех отношениях перекрестная аренда, при которой «Почта России» сдает в аренду более 246 тысяч «квадратов» и одновременно сама арендует более 530 тысяч, тоже не говорит о мудром руководстве.
Текучесть кадров, ранее составлявшая 34%, вышла на уровень 40-50% – что тоже никак не внести в портфолио господину Страшнову, что тоже никогда не идет в плюс ни одному ркуоводителю.
Видимо, стремясь угнаться за все время ускользающим имиджем, Страшнов и К. занимались лишь пиаром и пресечением вольнодумства – а не, к примеру, проблемой заофшоренности подрядчиков «Почты» или целесообразностью создания «Почта-банка» с участием государственного ВТБ и это тогда, когда у государства на балансе и так почти 30 своих банков. Насколько нужен был еще один?
Ради справедливости надо сказать, что большинство из перечисленных «ужастиков» пришло в «Почту» без подачи Страшнова. Вернее, даже еще до него и даже задолго и до предыдущего руководства. По сути, Страшнов был призван в организацию ни кем иным, как кризис-менеджером – он должен был все лишнее отсечь, избавиться от ненужного балласта, а все новое и современное, напротив, пустить в работу. Вот честно – не пойму, где владельцы «Еврохима» разглядели в Дмитрии Страшнове человека, которые поведет их компанию к новым высотам?
Человек себе на уме – пока с сумой и не в тюрьме
А ведь и помимо споров об эффективности Страшнова как менеджера его новым работодателям было к чему прислушаться. Официальная причина его ухода из «Почты России» по факту окончания контракта, пожалуй, не обманула даже ребенка.
Наша газета писала о скандале с премией, когда Генпрокуратура потребовала возбудить уголовное дело по факту превышения полномочий в связи с выплатой главе «Почты России» Дмитрию Страшнову премии за 2014 год в размере 95,4 млн рублей. А генпрокурор Юрий Чайка назвал размер выплаты «наглостью». И это при том, что размер официальной зарплаты Страшнова закладывался в районе 120 миллионов рублей в год – больше, чем у некоторых министров из правительства страны.
Методами повышения благосостояния отдельных своих сотрудников пытались интересоваться и Счетная палата и народные избранники. Депутат Госдумы Андрей Крутов искренне удивлялся: госсубсидии предприятию в за один только 2014 год в 4,5 раза превысили чистую прибыль, а сотни миллионов рублей вместо инвестиций в собственную инфраструктуру тратятся на поощрения за якобы ударный труд.
Что интересно, выскользнул тогда Страшнов сухим из воды. Генпрокуратура начала проверку по данному поводу, однако уголовное дело было возбуждено в отношении сотрудницы Минкомсвязи Ирины Лаптевой, которая отвечала за утверждение размера премии.
Да, на какое-то время Басманный суд Москвы накладывал арест на счета бывшего главы «Почты России» Дмитрия Страшнова, в рамках дела о незаконной выплате ему премии в размере 95 млн рублей. Согласно решению суда, ему было запрещено распоряжаться этими деньгами в пределах установленной суммы ущерба.
Но, как говорится, похоронная музыка не долго играла. В августе 2017-го счета арестовали, в январе этого года разблокировали. Претензий со стороны силовиков к господину Страшнову не было.
Писали мы и том, как с сумасшедшим премиям своих руководителей относятся простые «почтовики», рядовые сотрудники предприятия с одной из самых низких в стране зарплатных ставок:
«Почтальоны получают 8 тыс. в мес. – где справедливость?», «Нашим работникам полгода отказывали в премии, мотивируя невыполнением плана и убытками предприятия», «Мы получаем зарплату в тысячах, а он премию в миллионах».
Судя по всему, убыточность компании и хроническое невыполнение плана – это к рядовым сотрудникам. Начальство все планы в жизнь воплотило. За то и премия. А обида работников понятна – 8 тысяч в месяц, это 96 тысяч в год. Практически ту же цифру, но с тремя лишними «ноликами» хотел получить господин Страшнов за один присест.
При том, что Контрольное управление президента страны, еще в 2014-м проверив «Почту», указывало на слабые финансовые результаты и кадровую политику, сомнительные договоры с поставщиками, выплаты наличными физлицам, которые «могут обладать признаками обналичивания денежных средств…»…
А ведь выявленные случаи заключения договоров с единственным поставщиком на его условиях и по его же расценкам могут говорить уже не о глупости, а злом умысле. Вполне вероятно, преступном умысле, поставленном на широкую ногу – только тогда, за 2014 год такие нарушения потянули за собой убыток предприятия на сумму более чем в 50 миллионов рублей, а средний уровень таких странных договоров – за 70% от общего числа. То есть, два из трех договоров с поставщикам услуг и товаров заключается конкретно во вред «Почте России».
Подытоживая все вышесказанное, делаем вывод. «Почту России» последние несколько лет возглавлял слабый менеджер со всеми признаками коррупционной составляющей. То есть, человек, которому на руководимое им государственное предприятие было плевать с высокой колокольни. Он просто сидел в своем «высоком кресле» и получал очень хорошую зарплату.
Устраивает ли владельцев частной компании «Еврохим» перспектива сотрудничества с такого рода «нахлебника» и насколько оправдает господин Страшнов виды, которые имеют на него нынешние хозяева, увидим, думаю, очень скоро.