Бенефициарами оператора московского Wi-Fi оказались давние знакомые Максима Ликсутова
Новым бенефициаром компании «МаксимаТелеком», которая является крупнейшим в России оператором Wi-Fi на транспорте, стал гражданин Эстонии Урмо Валлнер. По некоторым данным, он является давним знакомым главы департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова
Новым бенефициаром компании «МаксимаТелеком», которая является крупнейшим в России оператором Wi-Fi на транспорте, стал гражданин Эстонии Урмо Валлнер. По некоторым данным, он является давним знакомым главы департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова.
«МаксимаТелеком» является оператором сетей Wi-Fi в российских аэропортах и московском метрополитене. Компания не раскрывает полный состав своих совладельцев и долгое время было известно имя только одного акционера - бывшего президента ИT-концерна «Ситроникс» Сергея Асланяна.
В 2017 году стало известно, что партнером Сергея Асланяна по бизнесу является ресторатор Алеко Крихели, а 23,75% оператора Wi-Fi принадлежат структуре НПФ «Благосостояние», сообщает РБК.
Выяснить полную структуру акционерного капитала удалось благодаря одному из годовых отчетов «КИТ Финанс Капитал», в котором указано, что в 2014 году «МаксимаТелеком» взяла у нее кредит 520 млн рублей. В качестве обеспечения были представлены 24% акций оператора. При этом залогодателем выступила не сама «МаксимаТелеком», а кипрский офшор Geromell Trade Ltd.
Офшор Geromell Trade Ltd был зарегистрирован в 2013 году, после чего купил 100% акций «МаксимаТелеком». В том же году ГУП «Московский метрополитен» провел тендер по запуску сети бесплатного Wi-Fi в столичном метрополитене, единственным участником которого стала «МаксимаТелеком».
На то момент собственниками Geromell Trade были Сергей Асланян (35%), Алеко Крихели (25%) и бывший глава российского подразделения Swedbank Друвис Мурманис (40%).
Через год кипрский офшор продал 25% оператора публичного Wi-Fi за 3 млн евро, после чего в совет директоров «МаксимаТелеком» вошел Дмитрий Зотов - гендиректор принадлежащей НПФ «Благосостояние» лизинговой компании «ТрансФин - М». В 2015 году его место занял тогдашний руководитель департамента прямых инвестиций «Благосостояния» Андрей Денисенков.
Состав акционеров АО «МаксимаТелеком» после этого оставался стабилен, однако в капитале «материнской» Geromell Trade происходили постоянные изменения. В 2015 году Друвис Мурманис покинул проект, а 33,4% Geromell Trade получил офшор Malver Holdings, который тогда принадлежал Алексею Криворучко - гендиректору концерна «Калашников» и гендиректору столичного ООО «Аэроэкспресс». В начале 2018 года владельцем офшора Malver стал гражданин Эстонии Урмо Валлнер - совладелец таллинской консалтинговой фирмы Velström Vallner Tohve.
По данным РБК, Урмо Валлнер также является советником председателя совета директоров компании «Аэроэкспресс», а Алексей Криворучко является главой и миноритарным акционером этой компании. В свою очередь Друвис Мурманис в 2013 году вместе с партнером основал инвесткомпанию Callidus Capital, которая выступала консультантом ООО «Аэроэкспресс».
Мурманис и Криворучко в 2011 году были членами совета директоров частной латвийской железнодорожной компании L-Ekspresis, которая занимается организацией пассажирских перевозок Рига - Москва и Рига - Санкт-Петербург. В 2014 году в совет компании попал и Урмо Валлнер. Примечательно, что с сентября 2009 года по декабрь 2011 года 30% L-Ekspresis владел вице-мэр и глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. Кроме того, чиновник в 2009–2010 годах занимал должность генерального директора ООО «Аэроэкспресс» и владел 25% акций компании. Таким образом можно сделать вывод, что господа Криворучко, Валлнер и Ликсутов давно друг с другом знакомы.
Представитель Максима Ликсутова на это заявила, что вице-мэр «не знает и не интересуется ни собственниками, ни бизнесом в целом компании «МаксимаТелеком» за исключением вопросов, связанных с качеством обслуживания Wi-Fi пассажиров московского метро». Урмо Валлнер также заявил, что лично не знаком с Максимом Ликсутовым.
«Ликсутов: его отличные старые знакомые - Алексей Криворучко и Урмо Валлнер – оказались (один в прошлом, другой в настоящем) владельцами хорошей доли в офшоре, которому в итоге принадлежит «Максима Телеком», монополист московского транспортного вай-фая. Просто бизнес, ничего личного. Бывают счастливые совпадения. Конфликт интересов? Ну что вы, как можно», - прокомментировал ситуацию экс-депутат Госдумы и потенциальный кандидат в мэры Москвы Дмитрий Гудков.