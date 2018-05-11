Зиявудину и Магомеду Магомедовым предъявлено обвинение в организации преступного сообщества
Правоохранительные органы предъявили обвинение основному владельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду в организации преступного сообщества с целью хищения бюджетных средств
Правоохранительные органы предъявили обвинение основному владельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду в организации преступного сообщества с целью хищения бюджетных средств. Бизнесмены в настоящее время находятся в СИЗО и своей вины не признают.
Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также бывший глава компании «Интэкс» Артур Максидов были задержаны 30 марта 2018 года. Все трое проходят по делу, возбужденному по статье «Организация преступного сообщества, особо крупных растрат и мошенничества».
После предъявления обвинения Магомедовы и Максидов были допрошены в новом процессуальном статусе, сообщает «КоммерсатЪ».
По версии следствия, Зиявудин Магомедов являлся лидером ОПС и отвечал за экономику. Его брат Магомед обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций. Артур Максидов был их ближайшим соратником. В материалах дела говорится, что братья Магомедовы организовали шесть эпизодов мошенничества и одну растрату, ущерб от которых превысил 2,5 млрд рублей.
Два эпизода связаны с подготовкой чемпионата мира по футболу, который пройдет этим летом в России. Один из них касается строительства стадиона в Калининграде. Следствие считает, что песок, завезенный «Глобалэлектросервисом» (входит в группу «Сумма») для строительства стадиона оказался более дешевым и менее качественным, а компания благодаря этому получила 500 млн рублей.
Еще 650 млн рублей братьям Магомедовым и Максидову принесли махинации с обустройством возглавляемой последним компанией острова Крестовский, где построена «Зенит-Арена».
Обвиняемые бизнесмены своей вины не признают. Они обратили внимание на то, что руководство «Суммы» само выявило хищения в Объединенной зерновой компании, совладельцем которой является группа. Кроме того, результаты оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ФСБ и МВД, которые легли в основу обвинения, не подтверждаются оценками экспертов.
Фигуранты уголовного дела арестованы до 30 мая. Суд отклонил ходатайство защиты об освобождении Магомедовых под залог в размере 2,5 млрд рублей.
«КоммерсантЪ» сообщает, что в ближайшее время обвинение по данному делу будет предъявлено предполагаемым соучастникам аферы в Калининграде: директору дирекции строительства объектов Востока ОАО «Глобалэлектросервис» Хачиму Эристову, экс-министру строительства Калининградской области Амиру Кушхову и замглавы регионального управления капстроительства Сергею Трибунскому.