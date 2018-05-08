Фу, какое ГМО!
Компания депутата Пайкина продает «опасное» мясо прикрываясь государственной программой импортозамещения
Свое – не значит настоящее
Когда в 2014 году Россия в ответ на западные санкции запустила масштабную программу импортозамещения, казалось вот – в скором времени будем кушать свое, родное, и, главное, настоящее. Без всякой там химии и прочих добавок.
Да и россияне постарше всего этого и знать раньше не знали. Генетически модифицированная продукция начала поступать на отечественный рынок только в 90-е годы – естественно, с Запада.
Теперь что – значит, возвращаемся к старому и доброму. Своими руками растим, своими руками продаем. Однако, благодаря нехитрым исследованиям журналистов стало известно, что ряд российских бизнесменов, работающих в сфере импортозамещения, взяли на вооружение именно те самые западные ГМО-технологии, от которых мы сейчас пытаемся уйти, и под видом полезных продуктов начали поставлять на полки магазинов низкосортный товар. Причина банальна - экономия абсолютно на всем, в том числе и на сырье, в ущерб качеству.
Таких «импортозаместителей», скорее всего, немало. Но отдельные из них выходят за «рамки» очень далеко. Так, бизнесмен Борис Пайкин, а по совместительству – депутат Госдумы РФ от Брянской области (или наоборот), который по долгу службы должен соблюдать интересы россиян, под видом производства диетического мяса на принадлежащем ему ООО «Труд» выпускает самое настоящее… ГМО.
Вот комментарий молодой мамы из северной столицы, решившей покормить свое дитя диетическим мясом индюшки: «Нашли в Питере специализированный магазин. Нарочно выбрали продукцию ООО «Труд», так как раньше она нам всегда нравилась. Но сейчас мясо издает какой-то специфический неприятный вкус. А у дочки после него появилась сыпь. Похоже, при выращивании птицы стали химичить с кормами, чтоб росла быстрей».
И это, кстати, далеко не единичный отзыв. И не все любители индейки от ООО «Труд» отделались обычной аллергической сыпью.
«Недавно узнала, что в ООО «Труд» птицу кормят ГМО для быстрого роста и мясистости. И только тогда поняла, откуда у меня постоянно сыпь и чесотка. Стала брать мясо у других производителей – болячки сразу исчезли».
«Недавно купила индейку производства ООО «Труд», дома раскрыла упаковку – мясо водянистое явно пахнет химикатами. Люди, берегите здоровье – не покупайте мясо у тех, кто думает лишь о своем обогащении».
Был «Труд» как «Труд» - а теперь что зря продают
Судя по словам постоянных покупателей, качество продукции испортилось относительно недавно. Читая комментарии, видишь, что люди вспоминают этого производителя в положительном смысле – но в прошедшем времени. То есть, была нормально – стало… ГМО. : «Раньше нам очень нравилось, мясо было свежее, вкусное. Но в последнее время заметили, что появился какой-то посторонний, неприятный запах». Очевидно, что предприятие не всегда выпускало мясо низкого качества.
Почему вдруг старое проверенное временем предприятие начало «безобразничать», словно не заботясь о своем статусе? Ларчик, судя по всему, открывается просто. До 2016-го у «Труда» был другой хозяин, для которого забота о здоровье своих покупателей, видимо, не была пустым звуком.
В середине 2016-го владельцами компании стали бизнесмен-депутат Пайкин, он же владелец девелоперской компании «Форт Групп» и его партнер Дмитрий Новиков, хозяин проектной организации «Росинжинирнг». Примерно с этого времени технологии на производстве стали меняться, превращая здоровую вкусную пищу в откровенное ГМО.
Сама сделка состоялась незадолго до парламентских выборов 2016 года, когда депутат Пайкин принимал в них участие от Санкт-Петербурга, тогда же он сделал громкое заявление, пообещав обеспечить жителей региона «полезным, диетическим мясом».
Конечно, как народный избранник, Пайкин официально не имеет права заниматься бизнесом – но в России любому ребенку известно, как это делается. Де-юре, депутат отдал (продал, переписал» свои активы на других людей – как, например, свою долю в «Труде» на неких Владимира Фоломеева и Анну Люкшину.
Но, по мнению специалистов, это просто доверенные лица Пайкина, де-факто контроль за бизнесом сохранивший. Так что, 34% акций у Фоломеева и 33% у Люкшиной, по мнению участников рынка, все так же аффилированы с их прежним владельцем по фамилии… Пайкин.
Накормить всех отравой и на этом заработать
Стоит заметить, что связь с новыми владельцами можно проследить и на основе других проектов депутата. Один из самых ярких примеров - это строительство дамбы в Санкт-Петербурге в 2003 году, в документах к которому фигурируют имена Бориса Пайкина и Владимира Фоломеева.
Однако для понимания вопроса, почему «Труд» под эгидой доверенных депутату лиц выпускает некачественный продукт, стоит обратить внимание на планы развития бизнесмена.
Вероятно, что качество продукции снизилось из-за желания компании выйти на российский рынок и получить на нем долю в размере 10% от объема всех поставок индюшачьего мяса. Реализация такой задумки возможна лишь посредством грамотной стратегии и систематического труда, на что требуется довольно продолжительный срок.
Но развиваться долго и получать прибыль когда-то – это не для Пайина. Тут дай здесь и много. Возможно, для того, чтобы ускорить продвижение своих подозрительных бизнес-проектов, депутат решил зайти на брянскую землю через губернатора Богомаза.
Как считают брянские блогеры, депутат лоббирует интересы печально известного концерна Monsanto, который широко известен как главный производитель ГМО в мире. По информации СМИ, продукция этой компании может вызывать рак.
Тем не менее, концерн имеет свой бизнес-интерес в Брянской области, от которой был избран Пайкин. Сын губернатора Александра Богомаза числится совладельцем компании «Картофельный Альянс», сотрудничающий с Bayer, в состав которой как раз входит «генный инженер» Monsanto.
В общем, в таком клубке взаимоинтересов, пожалуй, все друг с другом договорятся. И едва ли кто-то из «договорунов» хоть на секунду задумается о качестве, полезности, а главное, безопасности конечного продукта, идущего к рядовому потребителю. В глазах только сумасшедшие дивиденды с продаж.
Тем более, в сотрудничестве с Пайкиным глава Брянской области планировал получить и некие политические дивиденды. Губернатор перед парламентскими выборами осенью 2017 года на Брянщине привлекал Бориса Пайкина к участию во многих мероприятиях, тем самым фактически занимаясь его пиаром.
И это несмотря на то (наша газета писала об этом), что, например, известный и политический брянский деятель Александр Куприянов открыто рассказывал о нарушениях со стороны Пайкина в ходе той компании и задавался вопросом «Какие цели преследовал этот поход в Государственную думу – возможно, это защита каких-то бизнес-интересов, либо, наоборот, построение каких-либо бизнес-структур?».
Помимо этого, в конце лета прошлого года, когда господин Пайкин еще только выторговывал себе в регионе мандат депутата Госдумы, зампреда центрального комитета партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович потребовал генеральную прокуратуру проверить миллиардера на предмет нарушения закона.
По его мнению, Пайкин не имел права выдвигаться кандидатом в депутаты, поскольку является действующим владельцем оффшорной фирмы на Британских Виргинских островах.
Да много «грешков» за господином Пайкиным – то ли депутатом, то ли бизнесменом. Однако, не икается ему не из Ленинградской области, где он фактически обанкротил ФК «Тосно», ни из той же Брянщины, где далеко не каждый житель знает, кто вообще такой Пайкин.
И вот здесь за всеми этими подозрительными бизнес-проектами появляется очень важный вопрос – что сделал депутат от Брянской области для… Брянской области? Ни-че-го!!!
Пайкин заполучил место парламентария, чтобы легче было делать деньги. Больше ничего другого. Ну а то, что он «ручкается» с губернатором Богомазом – ну, так не без его помощи Пайкин мог получить продвижение по карьерной лестнице, а также помощь концерна в продвижении на российский индюшачий рынок. Monsanto, известный производитель трансгенных культур, используемых для корма птиц – и, по мнению производителей, именно он мог снабжать «Труд» химией для быстрого роста индеек в обмен на продвижение интересов на федеральном уровне.
Так что, конкретно жители Брянщины могут сильно на господина Пайкина не обижаться - у него нет какой-то особой нелюбви именно к земле Брянской. У него есть любовь к быстрым деньгам – а на чьей территории он их будет делать, его заботит в последнюю очередь. В качестве последнего примера – несчастное ООО «Труд», которое благодаря стараниям депутата из легендарного предприятия превращается в… ГМО. Так же, как и в целом вся программа импортозамещения благодаря таким вот «пайкиным» фактически сходит на нет.