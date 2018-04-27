ФБК расценил покупку Прохоровым итальянской виллы Хлопонина как взятку
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выяснил стоимость виллы в Тоскане, которую вице-премьер Александр Хлопонин продал миллиардеру Михаилу Прохорову. По данным ФБК, бизнесмен купил виллу чиновника по цене намного выше рыночной
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выяснил стоимость виллы в Тоскане, которую вице-премьер Александр Хлопонин продал миллиардеру Михаилу Прохорову. По данным ФБК, глава группы ОНЭКСИМ купил виллу чиновника по цене намного выше рыночной. Оппозиционер отметил, что бизнесмен «купил не виллу, а вице-премьера».
О сделке между Михаилом Прохоровым и Александром Хлопониным стало известно после публикации последним декларации о доходах и имуществе. Вице-премьер задекларировал доход в размере 2,9 млрд рублей. Представитель чиновника объяснила рост дохода продажей дома в Италии.
Покупателем виллы оказался миллиардер Михаил Прохоров, который также является другом Александра Хлопонина - они вместе учились в университете. Стоимость сделки не раскрывается.
Алексей Навальный со ссылкой на договор купли-продажи, который оказался в распоряжении ФБК, заявил, что Прохоров купил итальянскую виллу Хлопонина за 35,5 млн евро, что, как минимум, на 25,5 млн евро превышает рыночную стоимость дома и земельного участка.
«Несмотря на всю элитность курорта Форте-дей-Марми, завышенные цены, статусность и все прочее, там просто нет в продаже недвижимости за такие деньги», - пишет Навальный в своем блоге.
По его словам оппозиционера, Прохоров заплатил Хлопонину не по рыночной цене. «И на эту рыночную цену не может повлиять ничего - ни сколько сам Хлопонин за эту виллу заплатил, ни сколько он вложил, ни то, что там обитает дух чиновника-миллиардера, прикасавшегося к Путину», - пояснил оппозиционер.
«Заплатив 35,5 млн евро, Прохоров покупает себе не виллу, а одного из высших чиновников правительства России. И тут самое время вспомнить, что Хлопонин курирует недропользование, а интересы Прохорова связаны именно с этой сферой. И как минимум 25 млн евро - это взятка, оформленная таким простым образом», - заявил Навальный.
Примечательно, что самолет, на котором в командировки летает вице-премьер, после продажи виллы продолжает прилетать в Тоскану. Сайт Superyachtfan, который отслеживает владельцев частных самолетов и яхт, связывал с именем Хлопонина джет Bombardier Global Express с бортовым номером OY-LNA. Согласно данным сайта FlightAware, за последние месяцы этот борт неоднократно летал в ближайшие к Тоскане аэропорты - в Пизу и Болонью - из московского Внуково. Например, владелец джета провел в Италии праздники с 28 декабря по 7 января, сообщает сайт «Руспресс».
После выхода расследования ФБК о стоимости виллы Хлопонина в Тоскане, пресс-служба группы ОНЭКСИМ сообщила, что г-н Прохоров подаст иск о клевете к Фонду Навального.
Представитель группы в беседе с «Дождем» назвал ложью утверждение Алексея Навального о том, что покупка виллы по завышенной цене была взяткой. По его словам, сделка «была абсолютно прозрачной».