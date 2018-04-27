Меню
Бизнес
Как не попасть на счетчик
Бизнес
27 апреля 00:35

ФБК расценил покупку Прохоровым итальянской виллы Хлопонина как взятку

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выяснил стоимость виллы в Тоскане, которую вице-премьер Александр Хлопонин продал миллиардеру Михаилу Прохорову. По данным ФБК, бизнесмен купил виллу чиновника по цене намного выше рыночной

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выяснил стоимость виллы в Тоскане, которую вице-премьер Александр Хлопонин продал миллиардеру Михаилу Прохорову. По данным ФБК, глава группы ОНЭКСИМ купил виллу чиновника по цене намного выше рыночной. Оппозиционер отметил, что бизнесмен «купил не виллу, а вице-премьера».

О сделке между Михаилом Прохоровым и Александром Хлопониным стало известно после публикации последним декларации о доходах и имуществе.  Вице-премьер задекларировал доход в размере 2,9 млрд рублей. Представитель чиновника объяснила рост дохода продажей дома в Италии.

Покупателем виллы оказался миллиардер Михаил Прохоров, который также является другом Александра Хлопонина - они вместе учились в университете. Стоимость сделки не раскрывается.

Алексей Навальный со ссылкой на договор купли-продажи, который оказался в распоряжении ФБК, заявил, что Прохоров купил итальянскую виллу Хлопонина за 35,5 млн евро, что, как минимум, на 25,5 млн евро превышает рыночную стоимость дома и земельного участка.

«Несмотря на всю элитность курорта Форте-дей-Марми, завышенные цены, статусность и все прочее, там просто нет в продаже недвижимости за такие деньги», - пишет Навальный в своем блоге.

По его словам оппозиционера, Прохоров заплатил Хлопонину не по рыночной цене. «И на эту рыночную цену не может повлиять ничего - ни сколько сам Хлопонин за эту виллу заплатил, ни сколько он вложил, ни то, что там обитает дух чиновника-миллиардера, прикасавшегося к Путину», - пояснил оппозиционер.

«Заплатив 35,5 млн евро, Прохоров покупает себе не виллу, а одного из высших чиновников правительства России. И тут самое время вспомнить, что Хлопонин курирует недропользование, а интересы Прохорова связаны именно с этой сферой. И как минимум 25 млн евро - это взятка, оформленная таким простым образом», - заявил Навальный.

Примечательно, что самолет, на котором в командировки летает вице-премьер, после продажи виллы продолжает прилетать в Тоскану. Сайт Superyachtfan, который отслеживает владельцев частных самолетов и яхт, связывал с именем Хлопонина джет Bombardier Global Express с бортовым номером OY-LNA. Согласно данным сайта FlightAware, за последние месяцы этот борт неоднократно летал в ближайшие к Тоскане аэропорты - в Пизу и Болонью - из московского Внуково. Например, владелец джета провел в Италии праздники с 28 декабря по 7 января, сообщает сайт «Руспресс».

После выхода расследования ФБК о стоимости виллы Хлопонина в Тоскане, пресс-служба группы ОНЭКСИМ сообщила, что г-н Прохоров подаст иск о клевете к Фонду Навального.

Представитель группы в беседе с «Дождем» назвал ложью утверждение Алексея Навального о том, что покупка виллы по завышенной цене была взяткой. По его словам, сделка «была абсолютно прозрачной».

Материалы по теме
Борцы с коррупцией нашли у депутата Валерия Газзаева фирму в Испании
Мэр Москвы Сергей Собянин задекларировал доход в размере 6,5 млн рублей
Врио главы Кемеровской области Сергей Цивилев в своей декларации не указал никаких доходов
Сейчас на главной
Горячие новости
Экс-мэру Ярославля предложили сократить срок
Комиссия по помилованию Ярославской области предложила сократить срок бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову с 12,5 до 9 лет. Уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин назвал это решение «положительным»
Горячие новости
Российские туркомпании отчитались о заграничных путевках за 2 рубля
Восемь туристических компаний подали в Ростуризм отчеты за 2017 год, согласно которым стоимость путевок за границу оказалась менее одной тысячи рублей. Особо везучим туристам удалось купить туры за границу за 2 рубля
кабинет министров
Люди с другой планеты
Слушая то, что говорят порой чиновники, складывается впечатление, что они единственные, кто в стране работает, а потому заслужили более чем достойные заработки. Да и живут они, судя по всему, в каких-то таких местах, где люди на пенсии и зарплаты именно живут, а не выживают
Горячие новости
Убытки Олега Дерипаски от санкций оценили в 3,8 млрд долларов
Убытки миллиардера Олега Дерипаски от американских санкций, введенных 6 апреля, оценили в 3,8 млрд долларов. Агентство Bloomberg подсчитало, что состояние миллиардера за три недели сократилось до рекордного минимума
Горячие новости
​«Дело фермера» живет и процветает
Жительница Оренбурга стала фигуранткой уголовного дела о незаконном обороте «шпионских» устройств, после попытки продать через интернет «безделушку с логотипом Android и надписью «Mini A8»
Горячие новости
Дареному коню в зубы не смотрят
Члены химкинского отделения партии «Единая Россия» подарили местному отделению Всероссийского общества слепых тактильный портрет президента Владимира Путина
Авторская колонка
В человеческом образе
Никак не желая разжигать ненависть к группам «депутаты» и «начальники», не могу не обратить внимания на некоторые странности их поведения, отличающие их от других Homo Sapiens
Гозман Леонид
Горячие новости
«Золото Кагана» найдено в Астрахани
С 12 по 14 апреля в Астрахани проходил ралли-рейд «Золото Кагана 2018». 56 экипажей (42 автомобиля и 14 мотоциклов, и квадроциклов) из 33 городов России приехали на сложнейшую гонку сезона.
Горячие новости
Два космических аппарата ГЛОНАСС перестали подавать сигнал
​Сразу два космических аппарата российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС вышли из строя. Из-за поломки ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Горячие новости
Власти Чечни ввели санкции против Дональда Трампа и Ангелы Меркель
Пока депутаты Госдумы еще только собираются обсудить законопроект о введении в отношении США ответных санкций, власти Чеченской республике уже приняли меры против американских и европейских чиновников
Горячие новости
Властям земля нужнее
​В московском районе Раменки возобновился снос гаражей на территории, которую местные жители прозвали «Шанхай». Снос гаражей осуществляется ради проекта МГУ «Научно-технологическая долина»
Горячие новости
Игорь Шувалов покинет правительство после майской ротации кадров
Вице-премьер останется без должности в правительстве, которое будет сформировано после инаугурации президента России Владимира Путина. Место Шувалова может достаться помощнику главы государства Андрею Белоусову
Горячие новости
Тренинг для президентского кадрового резерва с прыжками со скалы прошли 74 чиновника
Первый «выпускной» президентских кадров состоялся накануне смены состава российского правительства в связи с выборами президента России. Грамоты финалистам тренинга вручил первый замглавы администрации президента
Горячие новости
Король «мусорных» контрактов
Власти Московской области подвели итоги тендера на сбор и вывоз мусорных отходов. Победителями конкурса стали структуры «Ростеха» и сына генпрокурора Юрия Чайки Игоря. Последний на прошлой неделе также выиграл конкурс на вывоз мусора в Ярославской области
Горячие новости
На кладбищах запретят могилы «с прибамбасами»
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов предложил запретить устанавливать оградки вокруг могил на кладбище. Высокопоставленный чиновник отметил, что родственники усопших зачастую устраивают на кладбищах «цыганщину»
Авторская колонка
Цифровое сопротивление
Неделю назад Роскомнадзор (организация, временно разрешённая в РФ) приступил к исполнению решения Таганского районного суда Москвы, ограничившему (то есть запретившему) по иску того же ведомства (де-факто это ФСБ) доступ к мессенджеру Telegram.
Шлосберг Лев
Горячие новости
«Транснефть» сообщила о возобновлении переговоров с «Суммой» о продаже доли в НМТП
Группа «Сумма» после ареста ее основного владельца Зиявудина Магомедова попыталась возобновить переговоры о продаже «Транснефти» 25% НМТП
Горячие новости
Жителей Москвы и Подмосковья летом ждут новые ураганы и торнадо
По словам заведующего лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук (РАН) Владимира Семенова, штормы являются вполне нормальным явлением для весеннего периода