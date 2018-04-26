Убытки Олега Дерипаски от санкций оценили в 3,8 млрд рублей
Убытки миллиардера Олега Дерипаски от американских санкций, введенных 6 апреля, оценили в 3,8 млрд долларов. Агентство Bloomberg подсчитало, что состояние миллиардера за три недели сократилось до рекордного минимума
Убытки миллиардера Олега Дерипаски от американских санкций, введенных 6 апреля, оценили в 3,8 млрд долларов. Агентство Bloomberg подсчитало, что состояние миллиардера за три недели сократилось до рекордного минимума.
С 6 апреля капитал владельца российской алюминиевой компании «Русал» и мажоритарного акционера En+ Group снизился на 3,8 млрд долларов.
С учетом более ранних потерь состояние Олега Дерипаски сократилось на 4,7 милрд долларов. По состоянию на 22 апреля Bloomberg оценивал капитал российского предпринимателя 4,58 млрд долларов. Г-н Дерипаска поставил рекорд по убыткам среди других российских миллиардеров.
Новые санкции против России были введены Минфином США 6 апреля. В санкционный список вошли 26 крупных бизнесменов, глав госкомпаний и чиновников.