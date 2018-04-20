Компания Игоря Чайки получила контракт на вывоз мусора в Ярославской области на 16 млрд рублей
Компания одного из сыновей-бизнесменов генпрокурора Юрия Чайки получила крупный контракт на вывоз мусора в Ярославской области. ООО «Хартия» стала единственным оператором региональной системы мусора
Компания одного из сыновей-бизнесменов генпрокурора Юрия Чайки получила крупный контракт на вывоз мусора в Ярославской области. ООО «Хартия» стала единственным оператором региональной системы мусора. Компания Игоря Чайки также занимается вывозом мусора в Москве.
По данным «Дождя», тендер на вывоз мусора в Ярославской области выиграла компания «Хартия», в которой 60% акций принадлежит сыну генпрокурора Юрия Чайки Игорю. Заявку конкурирующей фирмы ООО «Спецтехуборка» конкурсная комиссия сочла не соответствующей требованиям торгов.
Тендерная комиссия признала конкурсный отбор несостоявшимся и постановила, что на него «подана только одна заявка, отвечающая требованиям правил и документации об отборе». Далее было принято решение заключить с ООО «Хартия» соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами)».
Согласно госконтракту, единый оператор будет отвечать в Ярославской области за сбор, вывоз и утилизацию мусора. Договор подписан на 9 лет, а стоимость контракта составила 16 млрд рублей.
«Хартия» Игоря Чайки и Александра Цуркана уже работает в Брейтовском и Угличском районах Ярославской области, а также в Дзержинском районе Ярославля. Кроме того, в 2015 году фирма получила два контракта сроком на 15 лет на вывоз мусора в Москве на общую сумму в 42,6 млрд рублей. В 2017 года «Хартия» заключила новые контракты на 182 млн рублей.
Ранее губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выразил готовность помочь Москве с размещением мусора в связи с массовыми протестами жителей Московской области против расширения полигонов ТБО. В некоторых районах Подмосковья местные активисты круглосуточно дежурят около свалок и не пропускают мусоровозы из столицы. Власти Москвы вынуждены искать новые площадки для размещения своих отходов.
Мэр столицы Сергей Собянин пообещал перечислить в бюджет Ярославской области 500 млн рублей в случае согласия принять отходы. Губернатор заявил, что отказывать Москве в этой просьбе «недальновидно», однако жители обрасти считают по-другому. 18 апреля в Ярославле состоялась акция протеста против ввоза из Москвы мусора на свалку «Скоково». Манифестанты потребовали прекратить ввоз и утилизацию на территории Ярославской области мусора из Москвы и других регионов.