ЦППК как диагноз
Ни громадные убытки, ни град критики в отношении сервиса, ни провальные проекты – ничего так не волнует руководство перевозчика, как сладостное ожидание компенсации от государства, с помощью которого отбиваются любые, даже самые шальные затраты
Хромов ушел – но Хромов… остался
Вот, кажется, сменился гендиректор в ЦППК – можно ожидать каких-то перемен, надежд на лучшее, но выясняется, что смена руководства компании – это просто смена вывески, не более. И тот же Михаил Хромов, с 2012 года планомерно топивший (дербаневший) ЦППК, остался в компании. В совете директоров. В качестве председателя.
Более того, за то, что ныне компания в долгах как в шелках и не может сама себе даже на «хлеб» заработать, его не только никто не поругал – это вроде как даже ставится в заслугу. Не верите? Смотрим выписку из заседания совета директоров ЦППК от 5 апреля этого года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
…
3. О премировании генерального директора ОАО «Центральная ППК» за 3 квартал 2017 года;
…
Самый интересный для нас - пункт 3, по которому господина Хромова собираются премировать за успехи компании на рынке перевозок за третий квартал прошедшего года.
Другими словами, господин Хромов, как член совета директоров, имеющий голос в принятии ответственных решений, собирается премировать сам себя. И даже с учетом того, что такими вещами нас сегодня уже не особо и удивишь, все равно возникает вопрос – если это премия, то за какие заслуги? А заверен документ подписью нового генерального директора – Дьяконова Максима Юрьевича, человека несущего финансовую ответственность за происходящее в компании и отвечающего за каждую потраченную копейку. Возможно его пытали, прежде чем он на это согласился …
Наша газета неоднократно писала о том, куда катилась ЦППК при Хромове. По данным ИПС «ДатаКапитал» ИА АК&М, чистая прибыль ЦППК за 2017 год (за 3-й квартал которого и планируется премия) снизилась на 17.37% до 67.254 млн руб. с 81.39 млн руб. годом ранее.
Выручка выросла на 5.5% до 40.871 млрд руб. с 38.741 млрд руб., прибыль от продаж уменьшилась на 6.33% до 4.599 млрд руб. с 4.91 млрд руб., прибыль до налогообложения увеличилась на 20.8% до 1.061 млрд руб. с 878.059 млн руб.
Нынешняя рентабельность компании упала до 0,2%! То есть, по сути – до нуля.
Напомним, что услугами перевозчика ежедневно пользуются около 1,5 миллионов человек. И если разложить деятельность ЦППК, под руководством гендиректора Хромова по полочкам, вернее, по годам, то выходит следующее:
Согласно годовому отчету за 2011 год (как раз перед приходом в компанию Хромова) – выручка 23,67 млрд. руб., чистая прибыль 4.7 млрд. руб., денежные средства на балансе (на 31.12.2011) – 4.6 млрд руб.
Вроде бы за падением должен быть неминуемый взлет, все таки за дело взялся профессионал своего дела, но оказалось, чем дальше, тем хуже. К примеру, за 2014 год назывались такие цифры: 600 миллионов перевезенных пассажиров и 32 миллиарда рублей выручки, но чистая прибыль упала больше чем на треть, составив всего 2,1 миллиарда. То есть тревогу можно было начинать бить уже тогда.
Не стал успешным для «эффективных менеджеров» компании и следующий 2015-й год – чистая прибыль стала на чуточку больше, чем годом ранее – 2,4 миллиарда рублей.
Потом опять провал – в 2016-м доходы ЦППК от перевозки пассажиров казалось бы выросли на 6% до 26 млрд рублей, а суммарные доходы от всех видов деятельности увеличились на 15% до 40 млрд рублей. Однако же чистая прибыль сократилась в 30 (!) раз, достигнув рекордно низкой отметки в 81,4 миллиона рублей. Ну и наконец за 2017 год чистая прибыль ЦППК снизилась еще на 17.37% … Как говорится – картина маслом.
Конечно, если за такие «успехи» нельзя наказать, то конечно можно премировать. Он же работал, старался, делал что мог.
Переходим на колеса
Но сколько бы мы не писали и не повторяли про то, что компания ЦППК построена так, что ее цель не прибыль, а банальное распиливание средств, пока наши призывы к компетентным органам остаются без ответа. Наверное, службы надзора считают работу компании нормальной, а наши аргументы не убедительными. Но в противовес их слепоте мы нашли реальные вещи, которые иначе, как чудовищное разбазаривание государственных средств, и не назовешь.
Мы совершенно случайно наткнулись на дополнительный, так сказать, «не профильный» бизнес железнодорожного перевозчика. Речь идет о так называемых мультимодальный перевозках, смешанных перевозках, когда в процессе перевозки пассажиров задействованы разные транспортные средства. В нашем случае – подвозе на маршрутных автобусах людей из жилых районов к железнодорожным станциям и обратно.
Само по себе ничего крамольного в этом нет. Даже в какой-то мере здорово. Человек вышел из дома, пришел к остановке, сел на маршрутку, следующей до нужной станции – прыгнул в электричку и поехал себе на работу или куда-то еще. И людям хорошо, и компании копеечка дополнительная. Глядя на вышеуказанные финансовые показатели ЦППК – эта копеечка совсем могла быть не лишней.
Только вот совсем забыли мы – о ком ведем речь. Поэтому разберем по порядку, как начинался, строился и ведется сейчас этот маршруточный «бизнес» ЦППК.
В марте 2016 года руководство компании объявило, что разрабатывается проект по запуску автобусов, которые будут доезжать до станций электричек в новой Москве и Подмосковье.
В том же 16-м году первые маршрутки поехали. Компания приобрела в лизинг сначала 13 микроавтобусов, отдав за них 29,4 млн. руб., потом еще 17 штук за 38, млн. Но что бы автобусы поехали, ЦППК провела конкурсы на покупку не только ТС, но и их страхование, разработку маршрутов и так далее, затратив на это не один десяток миллионов рублей. В общем, все то, что необходимо для участия в пассажирских автоперевозках. И главное – годом раньше компания получила лицензию на эти самые перевозки.
То есть, ЦППК имела право самостоятельно перевозить людей от автобусных остановок до своих электричек – а уж с приобретением автобусов, как говорится, вообще флаг в руки. Но…
Что делает компания, имеющая лицензию и транспортные средства? В сентябре 16-го года ЦППК провел закупку у единственного участника, которым являлось некое ООО «Аврора». ЦППК и «Аврора» заключили договор, по которому «Аврора» предоставила заказчику в пользование 13 маршруток. За это ЦППК по договору обязалось заплатить 42,5 миллиона рублей в год. Зачем компании, которая только что купила 30 микроавтобусов почти за 70 миллионов рублей, зафрахтовать еще 13 маршруток удивитесь вы? К тому же если стоимость маршруток на 13 миллионов меньше их аренды? А дело в том, что ЦППК зафрахтовала у «Авроры» свои же, новенькие микроавтобусы. То есть, я отдаю соседу свою тачку, приплачиваю ему за то, чтобы он на ней бомбил, но он обязан делился со мной частью прибыли. Если она будет. Эта сделка так понравилась махинаторам, что в декабре 2017 года они ее повторили. ЦППК зафрахтовала у «Авроры» опять 13 маршруток, но уже за 70 миллионов рублей. Да, аппетит приходит во время еды.
При этом «Аврора» только возит пассажиров, а все расходы (страховка, штрафы, не говоря уже о самой стоимости ТС) осуществляет ЦППК. В чем, спросите вы, прикол? Все выглядит так, словно ЦППК папа с мамой, а «аврора» их любимая дочка, для которой как известно ничего не жалко. И в какой-то мере это так.
Смотрим на «Аврору» в морской бинокль. У фирмы три учредителя – ООО «Рекорд» (ИНН 7704378480 Генеральный директор и учредитель – Шубников А.И. – 50%); ООО «МПК» (тот самый владелец 50 минус 2 акции ЦППК с кипрским учредителем) – 49%; Плужников Олег Васильевич (он же с 28.02.2017 года генеральный директор «Авроры» и по чистой случайности бывший начальник Центральной дирекции по тепло-водоснабжению ОАО «РЖД») – 1%.
Другими словами, здесь все свои. А своим полагается помогать. Особенно на фоне того, что «Аврора», основной вид деятельности которой являются внутригородские и пригородные перевозки пассажиров, за 2016 год по финансовым показателям ушла в минус на 33 145 тыс. руб. Другое дело, что и ЦППК далеко не в плюсах – так что, здесь как бы битый небитого везет. И вот тут возникает первый вопрос к руководству железнодорожного перевозчика – а самим катать пассажиров разве экономически не выгоднее? Вроде бы логичный вопрос. Но логика и ЦППК это разные вещи.
За лихость маршрутчиков ЦППК заплатят налогоплательщики
Ответ на этот и на другие вопросы дает статус перевозчика, датируемой государством компании. Известно что, часть затрат ЦППК компенсируется в виде возврата НДС. Как мы уже писали, этот самый возврат стал по сути источником дохода для руководства компании. Компания возместила НДС и с покупки маршруток, и с их страхования, и с договоров, заключенных с «Авророй».
Получает ЦППК возврат, в том числе, и со штрафов. И вот именно они привлекли наше внимание.
Как мы отметили чуть раньше, занимаясь совсем другим делом, и ковыряя информацию на сайте Дорогомиловского районного суда, наше внимание привлекли материалы в которых сообщалось о том, что компания ЦППК пытается оспорить постановления по делам об административных правонарушениях, то есть штрафов. И этих дел на сайте суда, на момент написанию этого материала, было 736!? То есть Дорогомиловский суд просто завален жалобами ЦППК!!!
Не будем долго расписывать весь пройденный путь для того что бы стало понятно, что это за штрафы и почему их так много, просто подведем небольшой итог нашего поиска-расследования.
Из семнадцати переданных ЦППК «Авроре» маршруток подвозят людей к электричкам лишь 13. Еще четыре банально… калымят. Этакие «черные маршрутчики» в центре Москвы. И вся это гениальная бизнес-стратегия происходит на Маршруте №477.
Смотрим что писали про этот маршрут СМИ в декабре 2016 года: - Совместно с Министерством транспорта Правительства Московской области решен вопрос по замене перевозчика, работавшего ранее. На конкурсной основе выбран перевозчик ООО «Аврора», который будет осуществлять работу сразу на двух направлениях: №3 (Новая Трехгорка – Одинцово) и №477 (Новая Трехгорка – Киевский Вокзал).
Киевский вокзал. Кутузовский проспект. Дорогомиловский район. А дела в судах это банальные штрафы с камер фиксации нарушений! Нарушения – езда по полосе, предназначенной для общественного транспорта, плюс водитель, болтающий, в процессе управления транспортом повышенной опасности, по телефону – человек, представляющий (или подставляющий?) компанию, отвечающую за жизни людей.
В общем ситуация получается практически абсурдная. Маршрут вроде как есть, но ездить как общественный транспорт компания не может. То есть их (автобусов) нет в системе «свой – чужой»!! 736 штрафов, да по три тысячи за каждый, это порядка 2,2 млн. рублей. Отличный бизнес со знаком минус. Впервые государство что то получило с ЦППК. Можно сказать прогресс.
Надо отдельно отметить, что все эти жалобы в суд, это ничто иное как попытка скостить сумму штрафа. Компания представляясь бедной овечкой, пытается доказать, что была уведомлена о событии административного правонарушения ненадлежащим образом, а потому льготный период оплаты штрафа не просрочен. Но 12 и 16 апреля Дорогомиловский суд десятками выносил отказные решения по жалобам ЦППК на штрафы, именно по причине пропущенных сроков обжалования. Так что придётся платить по полной.
Но и это еще не все. Маршрутки, принадлежащие ЦППК, и используемые «Авророй», катаются по Кутузовскому с наклейками… «Мострансавто» – одного из главных легальных автоперевозчиков столицы. Нормальный ход, да?
Но удивительна даже не наглость той же «Авроры», нелегально работающей на самых «хлебных» маршрутах под чужой вывеской – а то, как на это согласилось «Мострансавто», которого фактически лишили немалой части дохода? Пассажиропоток на Кутузовском будь здоров. То есть ЦППК попросту отжал часть клиентов.
И вот что интересно, сам Михаил Хромов, в бытность его гендиректором, вопрос о «черных конкурентах» поднимал на самом верху. Когда-то на заседании президиума Госсовета по вопросам комплексного развития пассажирских перевозок с участием президента, Хромов сказал дословно следующее:
«В Вашем сообщении и в сообщениях выступающих обозначена проблема – теневые перевозчики. Мы занимаемся автобусными перевозками, столкнулись с этим, скажем так, на практике. Предложение: поручить разработать комплексную систему информирования и контроля перевозчиков именно в междугородном сообщении, поскольку масштаб бедствия действительно очень серьёзный.
Эта система будет полезна как для государства, которое создаст условия для вывода перевозчиков из теневого сектора, так и для пассажиров, поскольку повысит и прозрачность перевозки для них, и безопасность в первую очередь. И для бизнеса это тоже подспорье, поскольку будет доступ к информации о наличии мест и, по сути, о количестве проданных мест. Это тоже очень важно для того, чтобы развивать этот вид деятельности.
Владимир Владимирович, просьба поддержать и поручить создание такой системы. Это судьбоносно».
И на это Путин ответил поручением разработать соответствующую систему борьбы с нелегальными перевозками. А теперь, выходит, компания, руководимая в свое время Хромовым, сама «пиратствует» на чужих маршрутах?
Почему ЦППК, фактический хозяин «левых» маршруток, молчит, в общем-то, понятно – миллиончики благополучно делятся между «интересантами» – а все расходы потом все равно компенсирует государство. В том числе в виде возвратного НДС.
Но есть важный момент. Штрафы – это не только деньги. Это и показатель безопасности, к которому в тандеме «ЦППК - Аврора» относятся, видимо, вполглаза. Главное, выпустить маршрутку, собрать побольше денег – а насколько рискуют пассажиры, вопрос десятый.
Хотя для Михаила Хромова безопасность людей должна быть на первом месте. Ведь он – член Общественного совета при Управлении на транспорте МВД России по ЦФО (УТ МВД России по ЦФО). Принимает участие в разного рода брифингах и совещаниях на тему безопасности. Например, 20 сентября прошлого года, на таком заседании речь шла о профилактике детского травматизма – тема настолько важная, что собравшиеся специалисты решили создать постоянно действующую Комиссию по оказанию содействия УТ МВД России в профилактике детского травматизма на объектах транспорта в ЦФО. Руководить ею назначали… Михаила Хромова, старожила ЦППК, чьи «де-юре» маршрутки нынче «бомбят» по Москве, нарушая все мыслимые и немыслимые ПДД. Водители которых трещат по телефонам, управляя общественным транспортом одной рукой, ставя под угрозу людские жизни, в том числе, детей …
Еще немаловажный вопрос – почему датируемое государством ЦППК платит за «Аврору» многомилионные штрафы, пока «Аврора» калымит на чужих маршрутах и на чужих машинах? Ведь деньги, которые тратит государство на безумные расходы ЦППК – это, в том числе, и налоги, которые платим мы с вами.
А еще более странно то, что все схемы, которые использует ЦППК и ее «партнеры», абсолютно просты и находятся фактически в открытом доступе. Это к тому, что российским правоохранителям абсолютно не нужно привлекать Шерлока Холмса или мистера Пуаро, чтобы распутать клубок махинаций вокруг и внутри ЦППК. Все на виду.
Почему же дело не доходит хотя бы до банальных прокурорских проверок – не говоря уже о глубоких расследованиях? Кто то должен силовикам сверху свистнуть или проще украденные деньги обнаруживать в английских банках, чем в коробках из-под обуви у соотечественников?
Ну а коль пока не свистят, то стоит приглядеться самим акционерам ЦППК, господам Махмудову и Бокареву, к тому, что творится в недрах этой компании.
Может сложиться так, что когда наглость «перевозчиков» перейдет «рубикон», фемида получит отмашку, и тогда владельцам этого бизнеса не помогут ни заслуги, ни деньги, ни связи.
Печальный пример братьев Магомедовых, и с премьером друживших, и ночную хоккейную лигу спонсировавших, должен заставить господ акционеров не допустить того, чтобы в их владения пришли «государевы люди» из карающих органов. А это можно сделать только одним ходом – поставить во главе ЦППК здравомыслящих и, главное, честных людей. Ну, в какой-то мере честных – но обязательно здравомыслящих. Иначе однажды накроют всех. Без разбору.