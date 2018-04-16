Слабое напряжение «Россетей»
Очередная гулянка за бюджетные деньги
Чем чаще всего может отличиться обычная российская госкорпорация? Конечно, корпоративом. Обычно поводом для разговоров становятся баснословные суммы, которые тратят компании на банкеты.
Празднование 5-летия компании шумно и дорого прошло в Кремлевском дворце 4 апреля. И ведь сам по себе хоть это и был юбилей – но большого повода для праздника у компании не было. Проект корпоратива, или как его называли в компании, торжественного вечера, появился еще в марте, на него планировалось потратить 27 млн. руб. - и тогда же депутат Госдумы Иван Сухарев обращался к председателю Счетной палаты Татьяне Голиковой с просьбой проверить госзакупки на проведение «Россетями» торжественного мероприятия.
Сомнения парламентария были в целесообразности таких трат на фоне крупных убытков по итогам 2017 года. Прошедший год принес «Россетям» (а, значит, и государству) убыток в 13,2 млрд. руб. по РБСУ.
Хотя в письме которое «Россети» рассылает по СМИ, есть такие цифры: «… по итогам 2017 года, согласно международным стандартам финансовой отчетности, компания «Россети» получила чистую прибыль в размере 137 млрд. рублей, что на 40% больше, чем в 2016 году». Но мы то знаем как компании имеют вуалировать финансовые отчетности.
Когда-то наша газета писала о том, как уходил предыдущий руководитель «Россетей» Олег Бударгин – когда центр совсем перестали удовлетворять финансовое состояние дочерних компаний «Россетей», неспособность Бударгина урегулировать отношения с энергосбытами, а также низкие дивиденды госхолдинга.
Рассказывали мы и о многочисленных авариях, нарушениях, исчезающих в банках миллиардах рублей, коррупции и даже рейдерских захватах, которые то ли не мог пресечь Олег Бударгин, то ли сам был во всем этом «интересантом».
Тем не менее, удивляясь тому, что Бударгиным до сих пор не занялись правоохранительные органы, мы предполагали, что с его уходом и приходом в «Россети» Павла Левинского компания перестанет быть колоссом на глиняных ногах и начнет набирать обороты, не только поглощая бюджетные миллиарды, но и зарабатывая их. Тем более, «новая метла» сразу же взялась мести по-новому. Вернее, предложила свои варианты на решение проблемы.
Новый начальник – старые проблемы?
Начал Павел Левинский с того, что в октябре 2017 года, спустя полтора месяца после смены на посту главы холдинга Олега Бударгина, заявил, что в текущем «тарифном меню» отсутствуют источники для выплат дивидендов (речь шла о том, что в тарифах естественных монополий, формирующих основной доход компаний, дивиденды не учтены). В связи с этим «Россети» ожидают внедрения долгосрочных тарифов, которые могут сформировать базу для выплат акционерам. И при этом планируют увеличить капитализацию компании почти в 7 раз до 1-1.5 трлн руб. вместо нынешних 224 млрд руб. То есть, не надо быть семи пядей во лбу экономистом, чтобы понять абсурдность ситуации – Ливинский собирается привлекать инвесторов для увеличения капитализации и одновременно отказывается от выплаты дивидендов. В чем тогда интерес инвестора?
Заявление Павла Ливинского ярко продемонстрировало, что он плохо понимает законы рынка и имеет слабое представление об эффективном использовании рыночных механизмов. «Россетям» срочно пришлось комментировать решения своего руководителя..
В компании уточнили, что речь шла не о полном отказе, а о наведении порядка в расчете тарифов и включении в них затрат на выплату дивидендов. Однако, во всем мире существует тарифное регулирование, но дивиденды компаниями платятся в любом случае. Так что, попытка «Россетей» исправить глупость своего шефа убедительной не вышла.
Но гендиректор «Россетей» каламбурить на этом не закончил и вскоре начал говорить о том, что принято решение о переименовании всех дочерних компаний основной структуры. Мол, это делается для четкого понимания, какие компании входят в «Россети», а какие являются частными конторами-«присосками». По сути, такие заявления можно было считать открытым признанием того, что раньше «Россети» сплавляли госзаказы всем подряд, не особо вникая – где чужие, где свои.
Дальше – больше. Для демонстрации своей активности Павел Ливинский выдвигает оригинальные идеи, которые понятны, наверное, ему одному. Глава «Россетей» предложил Дмитрию Медведеву включить в структуру компании АО «Системный оператор» (СО), выполняющего функции диспетчера Единой энергосистемы (ЕЭС) России. Якобы это позволит избежать серьезных энергоаварий, которые ранее иногда случались.
В СО посчитали, что реализация идеи Ливинского сделает работу ЕЭС непрозрачной. Но, может, он для того и выступил со своей инициативой, чтобы грехи под непрозрачностью скрывать было проще? Да денежки, выделяемые на работу диспетчера, «пилить» безопасней. А, может, товарищ просто не понимал, о чем говорит.
Ведь в том своем предложении Павел Ливинский даже не описал возможную схему управления СО. Неудивительно, что ни Минэнерго, ни ФАС не прокомментировали инициативу главы «Россетей». Они, видимо, просто не поняли, о чем речь.
Но Павел Ливинский на том не угомонился и решил забрать Дальневосточную распредсетевую компанию (ДРСК) у «РусГидро». Якобы для того, чтобы сделать ее работу эффективной, не зависящий от госсубсидий. И снова никакого развернутого плана о том, как этот эффект будет достигаться.
К тому же Ливинский оказался не только слабым экономистом, но и плохим стратегом – пытаясь пощипать «РусГидро», он так и не понял, что пытался влезть на чужую территорию. Председателем совета директоров «РусГидро» является вице-премьер страны и сам по себе очень влиятельный человек Юрий Трутнев, которому государственные субсидии, наоборот, нужны. Так что шансов у Ливинского изначально не только не было никаких – можно сказать, что сунув нос в «чужой монастырь», он еще может радоваться, что ему его нос не откусили.
Но, возможно, это и был план Лиивнского по увеличению капитализации «Россетей» – присоединением других компаний, чьи акции вошли бы в ее уставной капитал. Но даже как это сделать, Ливинский не понимает – не говоря уже о чисто экономических вариантах. О повышении эффективности работы компании и привлечении инвесторов ему, видимо, ничего неизвестно.
Не достанутся Ливинскому «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» из-за возможности попадания «Россетей» под санкции. А на них глава «Россетей» точно рассчитывал. И как он теперь будет отвечать за свои слова об увеличении капитализации?
Природа на детях отдыхает?
Глядя на все это, ни за что не поверишь, что Павел Левинский – энергетик не в первом «колене». А это действительно так. Его мать, отец, и сестра трудятся в этой отрасли. И успешную карьеру Ливинского-младшего с полным правом можно объяснить родственными связями. Глава династии Анатолий Ливинский – государственный деятель и авторитетный энергетик, давно работающий в отрасли.
А вот его сын Павел «авторитет» завоевывал в основном на скандалах и почти всегда ходил, как говорят, «по ниточке». В 2004 г. Ливинский-младший создает свой собственный бизнес и тут же находит на свою п…пу приключений. Его фирмы ООО «Сергиевопосадская энергосбытовая компания» и ООО «Партнер-Сервис» заподозрили в участии в сомнительных схемах. Правда никаких доказательств не нашли. Фирмы, по-видимому, были виртуальными. Как появились, так и исчезли.
Позже в жизни Павла Ливинского была ситуация когда он мог угодить в тюрьму. Его заподозрили в том, что он имел отношение к обеспечению госзаказами фирмы своих родственников во время работы в «Московской объединенной электросетевой компании» (МОЭСК). Ливинский стал фигурантом уголовного дела, но дело впоследствии замяли. В 2014 г тот уже возглавлял департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы – а зачем мэрии Собянина лишние скандалы?
Но Ливинский как никто умел попадать в истории. Чуть погодя из МОЭСК с помощью фирмы, у которой даже не было регистрации, и липового контракта увели миллиард рублей. То ли под носом у Ливинского, то ли при его участии.
Но… разбираться в этом никто не стал. Или не дали. Опять свои сверху прикрыли – Ливинский остался. И при должности и на свободе. И теперь, будучи главой уже «Россетей» пытается доказать свою нужность и значимость.
Однако, пока заявлений больше, чем действительно результатов. И некоторые из действий нового руководства не находят понимания даже внутри структуры. Например, в октябре прошлого года компанию «Россети» не поняли миноритарии компании «МРСК Центра», которым не удалось вернуть выплаченные «дочкой» 872 млн руб. за «организацию электросетевого комплекса». Это что вообще за услуга такая и что в нее входит? Принадлежащее «Россетям» оборудование? Или управленческие услуги основной структуры?
А ведь основная структура и так должна развивать дочерние – а не брать с них еще какие-то непонятные взносы. Тем более, так и осталось не ясным – на что пошли эти 872 миллиона. Может, на будущие дивиденды инвесторам?
При том, что на фоне «бумажного» убытка за 2017 год, в отчетности по РСБУ «Россети» действительно вполне законно имеют возможность эти дивиденды не выплачивать, а их возможная выплата осуществима лишь с доброй воли руководства. То есть, захочу – заплачу – не захочу – имею право.
А, может, на какие-нибудь «допрасходы» вроде корпоратива-юбилея стоимостью в 27 миллионов? Или на премии начальству за грамотное управление? Так его результаты видны по падению прибыли компании.
«Россетям» так и не удалось в прошлом году вернуть долги группы «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН), которые составляли 8.9 млрд руб. «Россети» подавали несколько исков о банкротстве МРСЭН, а на рассмотрении остался только один. Все остальные непонятно почему были отклонены. И это наталкивает на мысль, что руководство «Россетей» могло получить денежную компенсацию за прекращение исков.
В 2016 году Павел Левинский, еще работая в столичной мэрии, заработал 203 млн. руб., став самым богатым чиновником в правительстве Собянина. Это к вопросу о компенсации от ответчиков. Это вопрос о многочисленных фирмах родственников, которые едва ли обделены госзаказами – тем более, со многими в мэрии Москвы Левинский остался на «короткой ноге».
Еще тогда доходы скромного и не слишком удачливого коммерсанта Павла Ливинского стали стремительно расти после его назначения главой департамента мэрии Москвы. Случайное совпадение? Ливинскому принадлежат 32 квартиры. И вопрос не в том – зачем человеку столько, вопрос в том – на какие шиши они куплены или за какие заслуги получены? На белую и не самую большую чиновничью зарплату?
Ошибся адресом, придя в «Россети»
Но если вот эти наши предположения пока действительно лишь предположения, фактуру которым неплохо было бы подсобирать правоохранителям – то руководство Ливинским «Россетями» вызывает лишь недоумение. Такое ощущение, что человек не понял, куда пришел и что ему делать.
Очень заметно, что новому гендиректору компании, который занял этот пост 11 сентября прошлого года, не удается даже близко исправить плачевную ситуацию в «Россетях». Чистая прибыль компании за январь-сентябрь прошлого года уменьшилась в 25 (!) раз по сравнению с 2016 г. – до 7,321 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 185,683 млрд руб. годом ранее, следует из отчета о финансовых результатах компании.
Сейчас единственным спасительным кругом для Левинского остается нехорошая память об Олеге Бударгине – пока еще можно все валить на него, мол, это утопил компанию так, что ее никак не поднять на поверхность. Но вечно же на бывшего директора валить не будешь? Когда-то придет черед отвечать и самому.
«Россетям» очень нужны свежие проекты – но не «идеи-фикс», а то, что реально поможет выправить баланс. Для этого нужно просто много думать и хорошо работать. Но вместо этого «Россети» светятся очередным скандалом – с дорогим и никому не нужным корпоративом-юбилеем, да еще и расход по которому проведен задним числом.
Пожалуй, с таким неумением работать и способностью попадать в скандалы Павел Левинский имеет все шансы стать руководителем государственной корпорации с самым коротким стажем на занимаемой должности. И это, если честно, для «Россетей» может оказаться лучшим выход. Если после Бударгина компанию никак не вытащить, то после Ливинского, может статься, по ней придет черед справлять не юбилей – а… панихиду.