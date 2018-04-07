Кирилл Шамалов попал в санкционный список США из-за женитьбы на дочери Владимира Путина
Власти США объяснили включение в новый санкционный список члена совета директоров компании «Сибур» Кирилла Шамалова. В пояснении к публикации о введении санкций Минфин США указал, что г-н Шамалов был женат на дочери президента России Катерине Тихоновой
Власти США объяснили включение в новый санкционный список члена совета директоров компании «Сибур» Кирилла Шамалова. В пояснении к публикации о введении санкций Минфин США указал, что г-н Шамалов был женат на дочери президента России Катерине Тихоновой. Отметим, что в Кремле официально так и не подтвердили, что Тихонова действительно является младшей дочерью Владимира Путина.
В Минфине США заявили, что Кирилл Шамалов в феврале 2013 года женился на дочери Владимира Путина Катерине Тихоновой, после чего финансовое состояние бизнесмена стало стремительно расти.
В пояснении в санкционному списку отмечается, что течение 18 месяцев после свадьбы Шамалов получил значительную часть акций «Сибура», а через год ему удалось получить кредит в «Газпромбанке» в размере миллиарда долларов. В том же году один из близких друзей Путина Геннадий Тимченко продал Шамалову еще 17% акций.
«После свадьбы с Тихоновой и всех вышеперечисленных сделок Шамалов присоединился к элите миллиардеров, окружающих Путина», - говорится в документе.
Напомним, что по данным российских СМИ, Кирилл Шамалов и Катерина Тихонова уже развелись. Информация о расторжении брака появилась в начале 2018 года.
Новые санкции в отношении российских бизнесменов, глав госкомпаний и чиновников были введены 6 апреля в рамках расследования дела о вмешательстве Москвы к ход американских выборов 2016 года.
В список Минфина США помимо Кирилла Шамалова вошли Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Андрей Костин, Алексей Миллер, Николай Патрушев, Виктор Золотов, Александр Жаров и другие.