Жильцам элитной новостройки в Сколково замуровали окна из-за соседства с дачей Игоря Шувалова
Строители элитного жилого комплекса «Сколково Парк для Жизни» в Московской области замуровали окна, которые выходят на коттедж вице-премьера правительства Игоря Шувалова
Строители элитного жилого комплекса «Сколково Парк для Жизни» в Московской области замуровали окна, которые выходят на коттедж вице-премьера правительства Игоря Шувалова. Архитектурное бюро объяснило такое решение «соображениями безопасности».
На замурованные окна в элитном доме обратили внимание соратники Алексея Навального в ходе испытания беспилотного летательного аппарата с камерой.
На одном из корпусов в жилом комплексе нет окон на южной стороне, которая как раз выходит на резиденцию Игоря Шувалова. Между находящимися рядом домами и резиденцией вице-премьра стоит здание, которое также закрывает обзор жильцам, а окна многоэтажек, находящихся в непосредственной близости к коттеджу оказались буквально замурованы. Другая часть окон отделена специальной бетонной конструкцией, закрывающей шикарную недвижимость от глаз жильцов, отмечает Навальный.
Судя по содержанию статьи-презентации, посвященной проекту домов «Сколково Парк для Жизни», перед проектировщиками изначально ставилась задача не допустить выхода окон на южную сторону «по соображениям безопасности».
Коттедж Игоря Шувалова, из-за которого соседям замуровали окна, ранее стал объектом расследования Фонда борьбы с коррупцией. Дом расположен в поселке Заречье на территории бывшей советской госдачи. Площадь участка вице-премьера составляет 7,5 гектара, а площадь дворца – более 4 тыс. квадратных метров. «Сколько стоит вся эта усадьба, даже страшно предположить. Мы думаем, что как минимум 8-10 млрд рублей», - заявили борцы с коррупцией.