«Авгиевы конюшни» ЦППК
Давно ожидаемое свершилось – центральная пассажирская пригородная компания избавилась от Михаила Хромова. Только вот наследство новому «генеральному» Максиму Дьяконову досталось еще то…
Хромов ушел, но «слава» осталась
В соответствии с решением совета директоров ОАО «Центральная ППК» генеральным директором ОАО «Центральная ППК» с 15 февраля 2018 года назначен Максим Юрьевич Дьяконов. Если кто-то скажет, что это новость из новостей, не соглашусь. Новость не в том, КОГО назначили. Новость в том, КОГО ушли.
Ушли Михаила Хромова, руководившего ЦППК с 2012-го – правда, при этом сохранившего место в Совете директоров компании. Немалое время провел он у руля – поэтому о нем есть что вспомнить.
Конечно, на сайте перевозчика пишут только позитивные новости, например о том, что ЦППК получила приз, как клиентоориентированная компания. Но там нет ни слова о том, что при руководстве ЦППК Хромовым, все ж/д станции были огорожены заборами с колючей проволокой, оберегая себя любимую от тех, на кого в теории ориентирована.
При Михаиле Хромове были проданы доли государства в ЦППК, и Компания стала по своей сути частной монополией, но с сохранением многомиллиардных госсубсидий.
При Хромове были поставлены терминалы предварительной оплаты проезда, которые выдают бумажку, подтверждающую, что пассажир едет со станции, где нет касс. Без неё стало невозможно купить у контролёров или в кассе на выход билет без сбора. А сбор за оформление билета в электропоезде поднялся с 50 до 100 рублей.
При Хромове в ЦППК появилась новая прошивка в терминалах по продаже билетов, которая не позволяет записать льготный билет на электричку и абонемент «Большая Москва».
В общем вглядываясь в деятельность ЦППК при Хромове глубже, можно увидеть шокирующие цифры. По данным ИПС «ДатаКапитал» ИА АК&М, чистая прибыль ЦППК за 2017 год снизилась на 17.37% до 67.254 млн руб. с 81.39 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 5.5% до 40.871 млрд руб. с 38.741 млрд руб., прибыль от продаж уменьшилась на 6.33% до 4.599 млрд руб. с 4.91 млрд руб., прибыль до налогообложения увеличилась на 20.8% до 1.061 млрд руб. с 878.059 млн руб.
Нынешняя рентабельность компании - 0,2%! То есть, ни-че-го!!!
Если же разложить деятельность ЦППК, услугами которой ежедневно пользуются около 1,5 миллионов человек, под руководством гендиректора Хромова по полочкам, вернее, по годам, выходит следующее:
Согласно годовому отчету за 2011 год (как раз перед приходом в компанию Хромова): выручка 23,67 млрд. руб., чистая прибыль 4.7 млрд. руб., денежные средства на балансе (на 31.12.2011) – 4.6 млрд руб.
А потом пошло поехало.
К примеру, за 2014 год назывались такие цифры: 600 миллионов перевезенных пассажиров и 32 миллиарда рублей выручки. То есть тревогу можно было начинать бить уже тогда – при десятках миллиардов выручки чистая прибыль упала больше чем на треть, составив всего 2,1 миллиарда.
Не стал успешным для «эффективных менеджеров» компании и следующий 2015-й год – чистая прибыль чуть больше, чем годом ранее – 2,4 миллиарда рублей.
А дальше только хуже – в 2016-м доходы ЦППК от перевозки пассажиров казалось бы выросли на 6% до 26 млрд рублей, а суммарные доходы от всех видов деятельности увеличились на 15% до 40 млрд рублей. Однако же чистая прибыль сократилась в 30 (!) раз, достигнув рекордно низкой отметки в 81,4 миллиона рублей.
И это при том, что в рамках мероприятий по поддержке экономики РФ в условиях кризиса президент России Владимир Путин в 2015 году подписал закон, предусматривающий обнуление НДС на пригородные пассажирские железнодорожные перевозки. До этого ставка НДС составляла 18%.
Кроме того, в начале 2015 года была возвращена льготная ставка тарифа за пользование инфраструктурой для пригородных пассажирских компаний – 1% вместо 25%.
С чем это связано? Специалисты говорили о невыполнении плана пассажиропотока из-за задержки ввода в эксплуатацию комплексов автоматизированной системы оплаты, контроля и учёта проезда в электропоездах, а так же неполного исполнения графика движения поездов.
А ведь до того, как в ЦППК затеяли «революцию» с установкой терминалов, максимально функциональная покупка билетов в терминалах Москвы и области действовала без сбоев. Пассажир мог оплатить проездной, проверить баланс и срок действия. Оплату можно было провести как картой, так и наличными. Никаких проблем, никаких очередей. Все довольны. Ну, разве что нельзя было купить два билета сразу, да дизайн выглядел скромновато. Но на первом месте стояла функциональность.
При Хромове на первый план вышла показуха. Исправили все, что не нравилось, и испортили все, что до них более или менее работало. Теперь нельзя ни пополнить или проверить баланс проездного. Только через кассу. А туда очереди. Проездной не работает ни в одном турникете, кроме того, где стоит контроллер с пропуском. На вход и выход очереди.
Естественно, понеслись жалобы (на Ярославском и других направлениях) – пассажиры стали чаще попадать в заторы у турникетов. Причина банальна – валидатор не считывает штрих-код с билетов.
Единственный выход из сложившейся ситуации – обратиться за помощью к сотрудникам станции. В итоге очередь выстраивается у одного турникета, что не может не возмущать, когда до электрички считанные минуты, а то и секунды.
Особенно ропщут льготники. Раньше данные проездных билетов заносились непосредственно на социальные карты. А теперь только на бумажный носитель, на который абсолютно не реагирует автоматика.
Конечно, люди наши не избалованы излишним сервисом и готовы потерпеть какое-то время. Но какое? Например, еще в декабре прошлого года заместитель начальника Управления ИТ ОАО «Центральная ППК» господин Евдокимов отвечал на жалобы граждан следующим образом: «В настоящее время на Ярославском направлении ведется модернизация контрольно-кассовой техники (ККТ), билетопечатающих автоматов (БПА) и турникетных линий. Специалистами компании проводятся оперативные мероприятия по сокращению возможных простоев и сбоев в работе ККТ, БПА и турникетных линий… Приносим Вам искренние извинения и надеемся на понимание». И такие извинения пассажирам пишутся с марта 2017, потерпите чуть-чуть и скоро все наладится.
Уже во всю идет 2018-й, а «надеемся на понимание» до сих пор актуально – изменений к лучшему никаких. Более того, порой на станциях наблюдается полнейший коллапс. Даже честный пассажир, который хочет платить за свой проезд, поневоле станет зайцем.
И это все последствия сотрудничества с единственным поставщиком оборудования для системы продаж пригородных билетов компанией «ТрансТехсвязь», при помощи которой ЦППК поставило в работу абсолютно сырую программу.
При этом между перевозчиком и горе-ремонтниками из «ТрансТехсвязь» продолжают действовать 5-летние контракты на обслуживание: кассовой техники (включая МЦК) – около 20 млн. в месяц, БПА (включая МЦК) – 18 млн. в месяц, турникеты (включая МЦК) – 12 млн. в месяц, 5 контрактов на 50 млн. в месяц или 600 млн. в год. И загребает все эти деньги собственник «ТрансТехсвязь» Анастасия Ангелова, родная сестра Павла Терентьева. То есть налицо явный конфликт интересов. Вам так не кажется?
А еще ЦППК проведено 15 закупок у разных 15 ИП, как у единственного источника, на общую сумму около 25 млн. рублей на оказание услуг «по анализу исходного кода и техническому надзору за разработкой программного обеспечения мёртвой системы продаж». При этом такое ощущение, что ФАС в это время смотрело в другую сторону. А когда 2 февраля 2018 года было торжественно зарегистрировано16-е ИП – «Терентьев Павел Алексеевич» (основной вид деятельности – разработка программного обеспечения), антимонопольщики и вовсе как ослепли.
А ведь именно господин Терентьев до недавних пор являлся в ЦППК IT-директором и человеком, напрямую ответственным за все то абсолютно непригодное программное обеспечение, которое сейчас внедряется в компании. https://og.ru/business/2018/01/10/93831 Любой другой фирме ни такой IT-директор, ни он же, но уже в статусе ИП не был нужен даже близко. ЦППК сошел. Причина? Вот в ней бы и покопаться антимонопольной службе – ибо, некий корпоративно-коммерческий сговор напрашивается сам собой.
И вот не смотря на такую «картину маслом», тем не менее, визуально, акционеры проводили Михаила Хромова с почестями. По крайней мере, в прощальном послании, на сайте компании появилось вот это: «За годы работы в компании внес значительный вклад в ее развитие: прирост пассажиров составил 13%, количество рейсов в сутки увеличилось на треть, количество билетных автоматов – на 163%, а интервал в движении поездов на территории Московского транспортного узла в часы пик сократился почти на 1,5 минуты».
Официальную информацию приглаживают настолько, что уже, кажется, и не было многочисленных скандалов – уголовных и коррупционных. Словно внутри самой компании тишь да благодать. Да что самим говорить. Вот крик отчаяния одного из бывших сотрудников ЦППК (стиль сохранен):
«Я работал в компании более 7 лет. Моя трудовая деятельность начиналась с кассира-контролера. Возможно, я один из немногих работников, которым удалось добиться значительного повышения в должности.
С начала моей трудовой деятельности зарплата была очень хорошей, как на линии, так и в офисе. Отношение к работникам было на высшем уровне. Мы работали на совесть. Потом меня пригласили в офис. Сначала все шло отлично. Хорошая зарплата, хорошие премии. Отдавали себя работе полностью и без остатка. Хотелось быть полезным.
Пришёл г-н Хромов М.Б. И понеслось. Хромов – предприниматель, к железной дороге не имеющий ни какого отношения. Он нацелен только на зарабатывание денег. На работников ему плевать с высокой колокольни. В офисе подавляющее большинство сотрудников не имеет ни малейшего представления о том, какими усилиями линейным работникам (кассирам билетным, кассирам-контролерам) достаются эти деньги.
С приходом Хромова, в офисе начали появляться высокие должности, на которые принимаются чьи то дети, жены, мужья, знакомые... Одних директоров развелось, как мух. Исполнительный, по продажам, технический, по экономике и финансам, По операционной деятельности... Советники генерального директора (их более 10 чел), секретари и помощники генерального, секретари и помощники исполнительного, секретари и помощники директора по операционной деятельности и т.п. У всех советников и директоров зарплаты далеко за 200 тысяч р/мес, у секретарей за 90 тысяч.
Есть в пассажирском управлении даже такая должность, введённая под определенного человека, как эксперт, с окладом под 200 000. В его обязанности входит спать на рабочем месте, не стесняясь этого даже при открытой двери.
А один из руководителей пассажирского блока Шишкин А., который имея оклад под 100, считает, что для кассира-контролера, работающего и в грязь, и в снег, с бомжами и цыганами, зарплата 40 000 рублей – это (дословная цитата) "до х..я". Доводы типа "сходи в поезд и посмотри, как добываются деньги" на него не действуют. Хотя он за 40 000 не будет сидеть даже в офисе, где тепло и сухо.
С тех пор, как в центральном офисе штат сотрудников начал расти не по дням, а по часам, в финансовом блоке встал вопрос об экономии бюджета. Надо сокращать расходы. Тех пиявок, которые сосут деньги, увольнять и сокращать не разрешают. Г-жа Островская (директор по экономике и финансам), посовещавшись с исполнительным директором Дьяконовым (на тот момент), приняли решение порезать зарплату рабочим лошадям (кассирам билетным, кассирам по БПА, кассирам-контролерам и т.п.).
И понеслось: надо изменить мотивацию и не платить им ни хрена. ГТК, ОФК, ОТЗ и пассажирской службе даны установки: рыть везде и всюду, искать нарушения, оформлять акты, пересматривать документацию... Одним словом – людям не платить.
То же самое и с работниками офиса. Неофициально существует расчёт премии для работников офиса. Премия насчитывалась и передавалась на подпись г-ну Дьяконову, который просто все перечеркивает и офис (простите) сосёт. Работников офиса, которые с чем то не согласны, которые пытаются протестовать и добиться правды, сравнивают с дерьмом, затыкают рты, ссылаясь на политику безопасности, в рамках которой разглашение информации категорически запрещено.
Начальников участка за людей не считают – им дают установку выполнить план во что бы то не стало, сократить численность штата любым способом. Они тоже переживают за своё место и где то переступая через себя, выполняют распоряжения вышестоящего руководства. И всё руководство, как один, ссылаются на кризис. Только создаётся впечатление, что кризис этот только в ЦППК и только с приходом Хромова».
Поменяли «шило» на «мыло»?
Как видим, новый гендиректор пришел из старой системы этой же компании. И уже сейчас ходят разговоры, что господин Дьяконов не станет в ЦППК той «метлой», которая будет мести по-новому. То есть, по сути, он будет верным продолжателем дела Хромова.
Кроме того, есть мнение, что сия перестановка в руководстве компании связана не с плохими результатами – финансовыми в целом – а с подготовкой к… футбольному мундиалю-2018. Мол, у Дьяконова еще глаз не замыленный – он быстрей увидит, где что не в порядке для… иностранных туристов. Наши, российские пассажиры в расчет особо не берутся.
Версия относительно того, что Дьяконова назначили именно под «футбол», относительно подтверждается его собственными словами в интервью, которые он уже успел раздать некоторым СМИ. Там все изменения и нововведения касаются именно летнего чемпионата мира.
Например, в интервью РИАМО Дьяконов и не скрывал того, что компания активно готовится к увеличению пассажиропотока в период проведения ЧМ по футболу 2018, и главная задача – чтобы пассажиры (интуристы) в любое время чувствовали себя в электричках комфортно и безопасно.
ЦППК даже провела в 2017 году конкурс, целью которого было обучение билетных кассиров английскому языку за 1 млн. рублей, но только кассиров, работающих на МЦК, из чего можно сделать вывод, что кассиры, работающие на полигоне ЦППК иностранным языкам уже обучены.
Пообещал новый гендиректор упрощение системы оплаты – но тоже лишь к ЧМ по футболу. Чтобы немцы, англичане и прочие желанные гости столицы не стояли в очередях за билетами, когда хваленные терминалы опять зависнут или сломаются.
«Есть программа Правительства РФ и FIFA, где участвует Правительство Москвы, Санкт-Петербурга и, соответственно, городов, где будут проходить матчи. Этой программы мы и будем придерживаться. – поясняет Дьяконов. – Если вы болельщик и направляетесь на стадион, то в этот день для вас проезд будет бесплатный независимо от того, каким видом транспорта вы едете. Волонтеры, специальные делегации – для них в установленные дни проезд также бесплатный. Что касается системы продажи билетов, то мы ее развиваем в соответствии с требованиями времени».
Как развивают (по крайней мере, при Хромове), мы не так давно рассказывали. Вводимая руководством Центральной пригородной пассажирской компании новая система продаж билетов, на которую уже потрачены колоссальные средства, показывает свою полную несостоятельность, как по качеству обслуживания, так и в плане безопасности.
Для того, чтобы пассажиры теперь стояли в очередях к терминалам по продаже билетов (к тем, которые еще не сломались), ЦППК за 2016-2017 годы на конкурсах потратила около миллиарда рублей. Вот например комментарий в сети одного из пассажиров: «В одном из вестибюлей станции «Одинцово» наблюдал ситуацию, когда из шести автоматов работал только один, работали кассы и, работала дополнительная мобильная касса…».
Вопрос – для чего запускать в работу абсолютно «сырое» оборудование и тратить на него огромные средства, если все равно что ни день, приходится по старинке сажать в окошки кассиров, чтобы продавать билеты ручную? Для нас ответ очевиден – освоение бюджета и дележ его между «своими» поставщиками. К сожалению, почему то, это не замечают контролирующие органы.
Если же возвратится к дню сегодняшнему, то много еще чего обещает нынче уже новый руководитель ЦППК – например, дополнительные аудиогиды на английском к мундиалю, которые останутся работать и потом. Но, если хвалясь планами по приему иностранцев, Дьяконов говорит, что упор компания все равно будет делать на пассажиров-соотечественников, чем эти «говорящие переводчики» помогут россиянам?
Говорит Дьяконов и про мобильное приложение, и про грандиозные планы модернизации и реконструкции платформ, на которую уже заложено 8,9 млрд. руб., и про сто новых поездов в ближайшие три года.
Однако, наследство Дьяконову досталось, мягко говоря, не ахти. Согласно опубликованному плану закупок ЦППК на 2018 год компания должна потратить 69,388 млрд. рублей, из которых 56,7 млрд. – в 2018 году. При этом вся совокупная выручка за 2017 год – 40,8 млрд. рублей.
А еще есть уже привлеченные кредиты на 31.12.2017 года: 5,9 млрд. (долгосрочные) + 2,8 млрд. (краткосрочные) – то есть, 8,1 млрд., обслуживание которых уже обходится в 1,2 млрд. рублей в год. Привлечение дополнительных заёмных средств при существующей прибыльности компании (67 млн. рублей в год) является проблематичным и однозначно приведет к её убыточности.
При этом акции ЦППК уже находятся в залоге (схема привлечения заёмных средств для покупки акций у РЖД и Московской области на однодневки). Поэтому, заявляемое в свое время Хромовым, и озвученное уже сейчас Дьяконовым обновление железнодорожного парка видится в большом тумане.
Простой пример. Конкурс на закупку электричек для МЦД – 23 электрички за 11,67 млрд. рублей (необходимо 50! на два первых диаметра). Внесены шесть изменений в конкурсную документацию, и в 6-м изменении вот такая правка:
БЫЛО: П. 3.4.1. Покупатель производит предварительную оплату в размере 15% от стоимости одной единицы Товара в течение пяти календарных дней с даты подписания настоящего Договора. Данный факт Стороны признают основанием для начала изготовления Товара;
СТАЛО: Проекта договора Приложения № 3 к Документации изложить в следующей редакции: П. 3.4.1. Предварительная оплата в размере 15 % от стоимости месячных партий Товара не позднее 90 дней до начала месяца отгрузки Товара при условии выставления счета на аванс…
То есть получается – денег нет, ни на 50 электричек, ни на 23, ни на 15% аванса за 23 электрички.
5 марта ЦППК подвёл итоги этого конкурса – контракт на поставку 23 электропоездов для обслуживания первого направления Московских центральных диаметров (МЦД) Лобня – Одинцово будет заключен с Открытым акционерным обществом «Тверской вагоностроительный завод» (ОАО "ТВЗ"), как с единственным участником. Ничего нового – ещё одно не задорого приватизированное частное предприятие с регулярными государственными дотациями, к тому же аффилированное с ЦППК.
Конечно в ЦППК пытались спастись при помощи выпуска облигаций (был объявлен выпуск бумаг на 30 млрд, выпущено – на 4 млрд, размещено на Московской Бирже – на 0,5 млрд) – однако, в очередь за облигациями инвесторы, мягко говоря, не выстроились.
Тем не менее, господин Дьяконов выдает обещания в стиле «все будет хорошо». Все правильно – если новая «метла» не всегда начинает мести по-новому, то говорить новая голова обязана много и красиво. В общем, как пообещаешь – так и поедешь. Мы же слова и обещания нового «генерального» запомнили – теперь будем следить за тем, как он их будет выполнять.
А со своей стороны мы советуем новому руководству ЦППК, в первую очередь, обратить внимание на массовые жалобы пассажиров, перестать «собачиться», то есть, судиться с антимонопольщиками и перевести отношения с ними в русло конструктивного диалога.
Особенно, обращая внимание на то, что свой, личный суд с УФАС Москвы Максим Юрьевич Дьяконов уже проиграл (решение вступило в силу 19.02.2018 года) и был оштрафован как должностное лицо на 20 000 рублей.
То есть надо просто заниматься делом, которое прописано в должностной инструкции. А дел, как показывает практика, хватает. Главное, когда придет время уходить из ЦППК и господину Дьяконову (ни что ведь не вечно под луной), чтобы у нас не было повода сказать то же, что про его предшественника Михаила Хромова, оставившего своему преемнику настоящие «авгиевы конюшни», разгребать которые предстоит еще долго и тяжело.
Вернее, здесь речь уже даже не про Хромова – здесь предостережение его потенциальным работодателям. Внимательно изучайте – нет, не его характеристику или портфолио (уверен, там все в порядке) – почитайте цифры о его реальных «успехах», отзывы людей о нем и компании, настоящие финансовые отчеты, а не бравурные «эпистоли» на официальном сайте. И уверен – после этого, если вам дорог ваш бизнес, вы сами все поймете…