«Золотая жила» госзаказа
Будь ты хоть трижды талантливым коммерсантом, но если у тебя нет доступа к «кладезям» государственных контрактов и нет друзей, «решающих вопросы», можно всю жизнь тянуть из себя жилы, но так и остаться владельцем никому не известной фирмы
Почти все те же лица
Публикуя новый рейтинг «Короли госзаказов», Forbes едва ли кого-то рассчитывал удивить громкими именами и огромными суммами. Даже ссылка на то, что составлять этот «хит-парад» с каждым днем все сложней и сложней, понятно даже студенту.
Еще в 2017-м премьер-министр Дмитрий Медведев разрешил государственным заказчикам ограничиваться публикацией данных о самом подряде, способе закупки и ее цене, а данные о победителях не раскрывать.
Это стало реальным спасением для тех, кто в конечном счете напрямую или через субподрядчиков получает госзаказы, но кричать об этом на каждом углу желания не имеет. Поэтому специалистам Forbes при составлении очередного рейтинга пришлось изобретать новые математические схемы подсчета того, кто сколько получил.
Понятное дело, что окончательные цифры с реальными могут расходиться – тем не менее, даже то, что получилось, дает понимание того, что «чужие здесь не ходят». Вот, к примеру, на вершине рейтинга «великая троица» совладельцев группы компаний «1520», занимающейся проектированием и строительством железных дорог.
Алексей Крапивин – сын покойного Андрея Крапивина, бывшего советника руководителя РЖД Владимира Якунина. Валерий Маркелов и Борис Ушерович были партнерам Крапивина-старшего. После ухода Якунина из РЖД сотрудничество с группой продолжилось и при Белозерове – причем, с удвоенной энергией, и владельцы «1520» впервые возглавили рейтинг. «Росжелдорпроект» получил два подряда от РЖД на сумму почти 230 млрд рублей.
Второе место в рейтинге занял бизнесмен Дмитрий Пумпянский, его «Трубная металлургическая компания» (ТМК) и группа «Синара» выиграли подряды у «Роснефти» и тех же РЖД на 173,5 млрд руб. В ТМК Пумпянский владеет 65,06%, а всего компания выиграла тендеры на поставку труб «Роснефти» на 228 млрд руб.
Следом за ним идет Аркадий Ротенберг, получивший господряды Газпрома на 88,1 млрд руб. через «Стройгазмонтаж» на сотни небольших и средних заказов. Однако, в сумме они позволили Ротенбергу подняться в рейтинге по сравнению с прошлым годом на четыре ступеньки.
Кроме того, в первую пятерку рейтинга так же вошли совладельцы ЧТПЗ Андрей Комаров и Александр Федоров (компания получила заказы «Газпрома» и «Роснефти» на поставку труб на общую сумму 63,9 млрд руб.) и контролирующие ЗАО «ВАД» Валерий Абрамов и Виктор Перевалов. В 2016 году их компания получила подряд на строительство автотрассы «Таврида» с выходом на Керченский мост, который Forbes тогда оценил в 128 млрд руб., поставив Абрамова и Перевалова на второе место рейтинга за 2017 год.
Нашлось место в «хит-параде» и другим небезызвестным бизнес-персонам. Например, Искандер Махмудов и Андрей Бокарев получили от РЖД заказов на 52,7 млрд. руб., Александр Карманов от «Транснефти» и «Газпрома» - 44,4 млрд., Виктор Харитонов и Виктор Кульков – 42,7 млрд руб. господрядов от отечественного здравоохранения, Андрей Бурцев и Михаил Семенов взяли заказов от «Мосинжпроекта» на сумму в 39,8 млрд., еще один Ротенберг – на этот раз Игорь получил от «Газпрома» и «Роснефти» подрядов на 39,4 млрд.
Кто-то уходит, кто-то приходит
О победителях нынешнего рейтинга – компаниях Крапивина, Ушеровича и Маркелова много писали СМИ. Писали самое разное. Например, о том, что как правило, на господрядах их фирмы выступают в качестве посредников: выигрывают тендер и передают работы стороннему субподрядчику, при этом забирая большую часть прибыли.
Писали о том, что Ушерович имеет тесные контакты с «Солнцевской» ОПГ. О связи бизнесмена с группировкой говорил, например, банкир Герман Горбунцов (который сам не без греха), на которого в 2012 году было совершено покушение в Лондоне.
Но все равно, самое интересное в изменениях первой тройки даже не в том, что лидерство захватила «1520» благодаря дружбе и связям с руководством РЖД. И даже не то, что занявшего второго место Пумпянского в прошлом рейтинге не было вообще, а Аркадий Ротенберг скаканул с седьмого места на четвертое.
Интересней другое. То, что возмутители спокойствия прошлого рейтинга компания «Петон», о которой вообще мало кто знал, но занявшая первую строчку рейтинга, в прошлом году не набрала госзаказов даже на «жалкий» миллиард. То есть, это лишний раз доказывает, что чужие здесь не ходят, а выскочки в «элите» долго не держатся.
Первыми в прошлогоднем рейтинге владельцы компании «Петон» Игорь Мнушкин, Олег Поляков и Владимир Зайцев смогли стать благодаря полученным без конкурса двум крупным заказам от «Газпрома» общей стоимостью 176 млрд руб. – на строительство комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в Ленинградской области (126,75 млрд руб.) и на строительство установки стабилизации конденсата на Ямале (47,7 млрд руб.).
Разбираясь в причинах, которые малоизвестных бизнесменов вдруг вознесли на пьедестал, можно увидеть, что и здесь без знакомств и без политики не обошлось. Холдинг «Петон» был основан еще в 1990 году выходцем из Уфимского нефтяного технического университета Игорем Мнушкиным. Крупные госзаказы «Петон» начал получать только в последние годы. Если в 2013 году компания выиграла тендеров всего на 88,6 миллиона рублей, то в 2015 году – уже на 2,8 миллиарда рублей. Выручка компании за тот же период увеличилась с 694 миллионов до почти 1,9 миллиарда рублей.
Здесь надо отметить, что увеличение объемов госзаказа совпало с появлением новых совладельцев «Петона»: Олега Полякова и Владимира Зайцева. Олег Поляков стал совладельцем компании в 2015 году, получив сразу 49% акций. В «Петоне» он занял и менеджерскую позицию, став заместителем гендиректора по PR и GR (взаимодействию с органами государственной власти). До «Петона» он возглавлял завод «Уфимкабель» и был членом попечительского совета башкирского отделения Федерации кёкусинкай, которую, как известно, возглавляет вице-премьер страны и человек с большими возможностями Юрий Трутнев.
В принципе, «Петон» для Полякова был если не сиюминутным вложением с перспективой получения госзаказов, то и не единственным бизнесом. Уже будучи совладельцем и менеджером «Петона», он учредил ООО «Сандуны Одинцово», которая начала строительство филиала знаменитых бань на Рублевском шоссе. Совладельцем и партнером Полякова был экс-футболист Валерий Гладилин, в свое время основавший футбольные команды депутатов Госдумы и команду звезд эстрады «Старко». Сам Гладилин в 2004–2007 годах был членом Совета Федерации от Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, а когда его упразднили, избирался в Госдуму от партии «Единая Россия», где проработал до 2011 года. То есть, все смешалось в кучу – спорт, бизнес, связи, политика. Но именно этот «коктейль» и помог выходцу из «низшей лиги» фирме «Петон» пробиться в элиту.
Другим человеком, который, помог «Петону» стать большой компанией, был бывший вице-губернатор Смоленской области Владимир Зайцев, который имел опыт работы в серьезном бизнесе. До перехода на госслужбу Зайцев работал первым заместителем гендиректора холдинга «Ингеоком» – одной из крупнейших строительных компаний 2000-х годов, построивших Лефортовский тоннель и торговый комплекс «Охотный Ряд» на Манежной площади в Москве, ледовый дворец спорта «Айсберг» и центральный олимпийский стадион «Фишт» в Сочи.
Зайцев возглавлял девелоперское направление – «Ингеоком-КРК». Эта компания владеет коммерческой недвижимостью, в том числе торговым центром «Атриум». Самому Зайцеву принадлежала компания «Главфудгрупп», один из крупнейших российских франчайзи сети быстрого питания KFC. Кроме того, в собственности Зайцева находилась «Высшая лига траст», владевшая 16% акций столичного спорткомплекса «Олимпийский».
В 2016-м Зайцев стал совладельцем «Петона». Доли в компании распределились следующим образом: по 40% оказалось у Мнушкина и Полякова, а 20% – у Зайцева.
О репутации компании «Петон» известно немного: деловые СМИ, несмотря на многолетнюю историю компании, почти ничего о ней не писали. Правда, осенью 2016 года компания несколько раз упоминалась в связи с делом Захарченко. Например, в программе «Человек и закон» говорилось, что руководство Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ (ГУЭБиПК), в котором работал полковник Захарченко, могло покровительствовать «Петону».
Мелькало на грани скандала и еще одно имя, связанное с «Петоном». В 2015 году владельцем компании «Петон технолоджи», входящей в основной холдинг, стала москвичка Елена Гуськова, которая с 2009 года была акционером Смоленского банка и работала главбухом московского филиала банка. В декабре 2013 года Центробанк отозвал лицензию у Смоленского банка из-за недостоверной отчетности и вывода активов.
В январе 2017 года государственное Агентство по страхованию вкладов, проводившее инвентаризацию банка, подало к его акционерам иск о компенсации 13,77 миллиарда рублей неудовлетворенных требований кредиторов. Однако, фамилии Гуськовой, в отличие от всех остальных совладельцев банка, в иске не было. То ли ни при чем дамочка оказалась, то ли… удачно соскочила.
Есть «короли», а есть «серые кардиналы»
В любом случае, новичок «Петон» в «высшей лиге» продержался один сезон, уступив место старым «зубрам». Однако, опять же упомяну о том, что Forbes составлял нынешний рейтинг королей госзаказов с учетом того, что много информации из этой сферы теперь скрывается.
Конечно, можно долго разлагольствовать о том, что сделано это было из-за антироссийских санкций – хотя этому детскому лепету едва ли кто верит. Скрыть своих друзей да родственников – это ближе к правде.
Тем не менее, нынешний рейтинг не может стопроцентно отражать реальность. Крупные подряды часто уходят неизвестным компаниям, явно не способным их выполнить, а это означает, что реальных «королей» заметной части госзаказа мы выявить уже не можем.
Это раньше бизнесмены могли гордиться попаданием в подобные рейтинги – теперь они предпочитают оставаться от них в стороне. Может, и в самом деле не хотят попадать в «кремлевский доклад» американского Минфина. Главное, чтобы «маховик» госзаказов крутился безостановочно и богатые люди не становились бедней.
Вот, например, из нынешнего «хит-парада» выбыли: Первая грузовая компания Владимира Лисина (в 2016 году получила заказы на 89,4 млрд руб. и заняла восьмое место), «Балттранссервис» Рубена Варданяна (в 2016-м — 57,4 млрд и девятое место) и «Протек» Вадима Якунина (в 2016-м — 55,6 млрд руб. и десятое место). Но вряд ли кто-то видел этих господ на бирже труда стоящими в очереди за пособием для безработных.
Так что, нынешний рейтинг королей госзаказов может состоять из господ, которые просто не успели или не сумели вовремя зайти в «тень» или же из тех, кто просто ничего не боится. Как говорится, не имей сто рублей – а имей сто друзей. А лучше и то и другое. Чем может быть опасен «ихний» Минфин, если дома есть родные «Газпром», «Роснефть», РЖД, а так же куча великих строек века, к заказам на которые не выстраивается «живая очередь». Здесь все раздают заранее и без ажиотажа.
Так что, можно предположить, что помимо рейтинга королей госзаказов от уважаемого Forbes существует и другой список государственных контрактов из числа так называемых «серых кардиналов». И, кстати, нахождение какого-либо лица в официальном рейтинге вовсе не исключает его пребывание и в «сером» списке. Так сказать, для раздробления суммы. Там сто миллиардов, здесь сто миллиардов. Ну, чтоб уж совсем людей не пугать. И почему-то кажется, что в «сером» списке суммы госзаказов могут быть, как минимум, не меньшими, чем в рейтинге, озвученном Forbes. В общем, с добрым утром страна – тебя давно купили…