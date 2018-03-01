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Если умрет, то он и так умрет, если выздоровеет, то он и так выздоровеет
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01 марта 00:38
Воронцов Сергей

Обозреватель отдела бизнес интернет-издания "Общая Газета.РУ"

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Ушел или ушли?

Главный финансист Аэрофлота Шамиль Курмашев покидает свой пост

Телеграмм-канал «Труба под Неглинной» сообщил о том, что Шамиль Курмашов покинет пост заместителя гендиректора «Аэрофлота» по финансам. Новость которая не обрадует многих. Во-первых, саму авиакомпанию. Человек, который отмечен Благодарностью Президента Российской Федерации, награжден медалью «За безупречный труд и отличие» III степени, является обладателем престижных мировых и российских премий пригодился бы и самому Аэрофлоту.

Во-вторых, Курмашев из тех, кто, как говорят, сам жил и другим давал. Причем, с определенной пользой для компании. Именно при нем национальный перевозчик кардинально обновил свой авиапарк.

При этом понятно, что новые борта Аэрофлот получал в лизинг, что давало возможность зарабатывать «Сбербанк Лизингу», «ВТБ-Лизингу» и «Авиакапитал Сервису», второе имя которого «Ростех».

При всем при этом Шамиль Курмашев считался противником массовой поставки ростеховских SSJ-100 и МC-21 в Аэрофлот. Хотя, понятно, что кому, как не главной авиакомпании страны выступать в роли спасителя отечественного авиапрома?

Не всегда позиция Курмашева находила отклик даже в самом Аэрофлоте – а, может, на его руководство давили, не оставляя выбора. Поэтому сопротивляться предложениям Ростеха не всегда удавалось успешно.

Например, всего около месяца назад гендиректор Аэрофлота Виталий Савельев и гендиректор Ростеха Сергей Чемезов подписали меморандум о поставке авиакомпании 50 самолетов отечественного производства МС-21, на которые в мире, глянем правде в глаза, крупных охотников нет.

В один день с меморандумом между Аэрофлотом и лизиноговой компанией Ростеха «Авиакапитал-сервисом» был подписан уже контракт более чем на 5 миллиардов долларов, по которому авиакомпания получает эти самолеты в лизинг на 12 лет.

Пока не ясно, уходит ли со своего поста Курмашев потому, что не видит дальнейшей перспективы в противостоянии «эмансипации» Ростеха или же его «уходят», чтобы не мешал, и на его место придет «свой» человек, играющий под дудку господина Чемезова.

А у того, как известно, в перспективе вхождение Объединенной авиастроительной компании (ОАК) в структуру Ростеха. Причем, идея уже поддержана лично президентом Путиным, а госкомпания, словно заранее зная исход дела, уже готовится вложить в капитал ОАК примерно 30 млрд. руб. на программу МС-21.

Но одно дело, поставить на поток их производство. Другой коленкор – делать на этом бизнес. И если пока в мире крупных покупателей на этот транспорт нет, придется всучивать его Аэрофлоту. А для этого в его правлении должны сидеть свои люди. Особенно на ключевых постах.

Пост замдиректора по финансам и коммерции – один из важнейших. А Шамиль Курмашев на этом посту для Ростеха чужой. Возможно, он вообще один из немногих не только здравомыслящих менеджеров Аэрофлота, но и осмеливающихся открыто отстаивать интересы компании от навязывания заранее невыгодных контрактов от сильных мира сего.

Кто станет претендентом на кресло Курмашева пока не известно – но то, что Ростеху нужно «поле» для сбыта продукции, это однозначно. И тут Сергей Чемезов, особенно, если слухи о вхождении ОАК в Ростех подтвердятся, убивает сразу двух зайцев.

Во-первых, как я уже сказал, устранится сама собой проблема сбыта. Во-вторых, у Ростеха больше не будет на этом поприще лизинговых конкурентов. А для этого всего-то и надо – уговорить Шамиля Курмашева написать заявление «по собственному». И, похоже, уже уговорили…

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