Новая Москва со старыми «удобствами»
Москвичей загоняют в новые высотные микрорайоны, фактически стоящие в полях, где все, кроме высоты домов, напоминает деревню: снег по пояс, вечером кромешная тьма, ближайшая остановка в нескольких километрах, а такие понятия как детсад, школа, кинотеатр и прочие простые человеческие блага, похоже, «оптимизированы» еще до своего появления на свет
Зачем новостройкам солнце?
При строительстве Новой Москвы экономят буквально на всем. Особенно на земле. Была бы их воля, построили бы один дом на другом. Но и без того эксперты отмечают, что столицу ждет уплотнение городской застройки из-за предстоящей реновации жилья.
Стало известно, что для столичного жилья могут быть введены отдельные санитарно-эпидемиологические требования, отличные от действующих по всей стране. Их разработали в Роспотребнадзоре. В столичных новостройках предлагается разрешить строительство парковок на первых этажах.
Но самые большие изменения коснутся инсоляции. Если в уже построенных жилых домах солнечный свет должен непрерывно проникать в квартиры не менее двух часов с 22 марта до 22 сентября, то в будущих новостройках — с 22 апреля по 22 августа.
Понятное дело, что Роспотребнадзор никаким образом не повлияет на солнце. Просто смягчение правил – это еще одна уловка для застройщиков, чтобы лепить «коробки» вплотную друг к другу. Так что солнечного света в квартирах от слишком близкого соседства других домов почти не станет.
Московский проект также разрешает устройство стоянок не только на подвальных и цокольных, но и на первом и последующих наземных этажах многоквартирных домов. При этом парковки «должны быть отделены от жилой части здания этажом нежилого назначения и иметь определенное расстояние от въезда-выезда до окон жилых комнат квартир».
Директор федерального Научно-исследовательского института строительной физики Российской академии архитектурных и строительных наук Игорь Шубин считает, что санитарные нормы смягчаются в том числе для реализации программы реновации. «Земля дорогая, нужно вписываться в бюджет, плотность застройки повышена» — отметил эксперт, предположив, что нововведения могут негативно отразиться на здоровье горожан.
Завлабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов подчеркнул, что для изменения СанПиНов нужно научное обоснование. Существуют исследования, которые косвенно свидетельствуют, что уменьшение инсоляции (степень освещенности любого помещения в течении суток) увеличивает вероятность некоторых заболеваний, в том числе онкологических.
Относительно многоэтажных парковок среди экспертов нет однозначного «за» или «против». По мнению исполнительного директора Клуба инвесторов Москвы Владислава Преображенского, они не нужны застройщикам. Первые этажи жилых домов лучше использовать для размещения магазинов, ремонтных мастерских или организаций здравоохранения – то есть, с более прибыльного арендатора или покупателя. Игорь Шубин считает, что многоэтажные парковки — это неплохая идея. Например, в Чикаго есть здания, в которых стоянки занимают первые… десять этажей. А у нас в новостройках, особенно в Новой Москве, десять этажей занимают… несколько семей.
На весь подъезд один сосед
Да-да, домов настроили как грязи, и новые квадратные метра меряются миллионами. Однако, стоят они в лучшем случае полупустые. Конечно, в условиях жесткой борьбы за покупателя застройщики договариваются с банками о снижении ипотечных ставок, регулярно проводят акции, предоставляют скидки и возможность оплаты в рассрочку.
Однако, типовая застройка, практически полное отсутствие инфраструктуры и удаленность от центра города все равно привлекают немногих, а потому окраины Москвы обросли плохо заселенными домами. Да и многие из тех, кто все-таки там жилье приобрел, теперь об этом сожалеют.
Например, дама, купившая квартиру в районе Некрасовка, считает, что ей еще повезло. До остановки пять минут, пятнадцать до метро, еще полчаса на метро – чтобы попасть на работу. Но некоторым жителям района приходится добираться до остановки по полчаса через пустырь, по грязи и деревянным дощечкам вместо нормальной дороги, про которую строители, похоже, забыли, а может и не планировали вовсе.
Правда, все равно, отмечает девушка, микрорайон «ЖК «Некрасовский» практически пустой – она заканчивает работу поздно, возвращается домой около одиннадцати. В каждой из высоток свет горит не больше, чем в трех-четырех окнах.
Полупустые новостройки и целые районы в Москве не редкость. Даже самое раскупаемое жилье за третьим транспортным кольцом или МКАДом, по продажам далеко отстает от строительства. За 2015-26 года здесь было построено 3,7 миллиона «квадратов» жилья, а продано примерно полтора миллиона. То есть, меньше половины.
Вообще, начиная с 2014-го, по данным центра «ИТРН-Консалтинг», занимающегося анализом рынка недвижимости, количество новостроек в Москве увеличилось на 160% и до сих пор продолжает расти. А число покупателей с живыми деньгами уменьшается. «Рынок жилья ведет себя как рынок нефти, то есть в ответ на снижение цен застройщики увеличивают предложение», — говорит руководитель центра Олег Репченко.
При этом мэр Собянин говорит о том, что в столице огромный спрос на жилье, а его строится очень мало - около 0,25 кв. м на человека. Поэтому москвичи вынуждены уезжать из Москвы, покупая жилье в ближайшем Подмосковье и оставляя московскую прописку.
Но даже общее снижение цен примерно на 10% не помогает продажам увеличиться. Так что, дело здесь не только в деньгах – но и в неудобном расположении новых микрорайонов и в отсутствии инфраструктуры. И даже в таких на первый взгляд мелочах, как однотипность застройки. По словам жительницы столицы, когда она только переселилась в новостройку, однажды поздно вечером в темноте возвращалась домой и… не могла найти свой дом. С десяток высоток-близнецов, стоявших вокруг, заставили женщину потратить время, чтобы найти свою.
Но помимо однотипности новоселов ожидает и множество других «подводных камней». Например, в той же Некрасовке была у новоселов надежда на скорое появление метро – но… «На момент покупки квартиры говорили, что чуть ли не через год сдадут метро. Сейчас Сергей Семенович (Собянин – прим. ред.) сказал, что только в конце 2018 года», — сетует один из местных жителей.
Да и других проблем хватает: на территории ЖК пока работает один детский сад из трех запланированных и одна школа из пяти. Поликлиника, относящаяся к микрорайону, находится на Назаровской улице, куда на общественном транспорте добираться не меньше получаса. Крупных продуктовых магазинов здесь пока тоже нет; ближайший супермаркет, по словам жителей, находится в пяти километрах, в Железнодорожном. Нет и своего полицейского участка. «Я не чувствую себя здесь полностью безопасно, — говорит один из новоселов. — При вызове наряд очень долго едет. Бывают инциденты, ведь всякое случается в процессе житья-бытья».
Есть и другие удивительные вещи. Один из жителей, недавно заселившихся в этом районе в новостройку, говорит о том, что ключи получил, но почти год не может оформить квартиру в собственность: «Дом как бы сдан, но на кадастре он не стоит. Знаю, многие страдают, потому что не могут прописаться и устроить детей в садик». Ходят разговоры, что таких «недодомов» немало – где-то не дают поставить на кадастровый учет из-за затопленных парковок, где-то из-за большого количества «недоделок», типа кривых потолков и стен, щелей на балконе и полного отсутствия фурнитуры, неработающей противопожарной системы, разобранных электрических щиткиов на этажах и т.д.
«Почти вся новая застройка ведется без создания новых улиц, она „садится“ на существующую уличную сеть, что дополнительно нагружает транспортную систему городов. Еще одна проблема — строительство крупных проектов «в чистом поле». Эти районы не встроены в сеть общественного транспорта, поэтому новые жители вынуждены ежедневно пользоваться автомобилями», — объясняет Александр Антонов, главный архитектор Центра пространственной информации.
Управляющий партнер агентства недвижимости «Метриум Групп» Мария Литинецкая считает, что расширение дорог и строительство дополнительных съездов не уменьшит дорожный трафик в Москве и ближнем Подмосковье, так как там «сохраняется опережающий темп прироста населения».
Обещания без выполнения
Но если у кого-то из новоселов еще теплится надежда на то, что детсад будет, и школа, и магазин – но другие рады уже тому, что вообще смогли въехать в свои квартиры.
Например, по словам одной москвички, она с семьей ждала переезда в ЖК «Аристово-Митино» шесть лет. Вообще, строительство этого коттеджного поселка в 10 километрах от МКАД по Пятницкому шоссе началось еще в январе 2011 года. Проектом занималась компания «РАСТ» Михаила Оглоблина — сына бывшей главы Министерства строительного комплекса Московской области Марины Оглоблиной.
«РАСТ» получила 10 гектаров земли по государственной программе обеспечения граждан жильем, гарантом строительства выступил Фонд содействия развитию жилищного строительства (РЖС). «Мы купились на то, что стройка велась под патронажем правительства. Подумали, оно кого попало не возьмет. Все будет быстро и четко», — рассказывает женщина.
Продажи квартир в ЖК начались в феврале 2011 года, в ноябре ее семья заплатила 3,6 миллиона рублей за 58 квадратных метров и начала готовиться к переезду.
К 2012 году, когда строительство ЖК «Аристово-Митино» должно было быть закончено, на месте будущего поселка стояли не подключенные к коммуникациям каркасы домов. Еще через три года Михаила Оглоблина заподозрили в причастности к организации нелегальной миграции — по версии следствия, сын министра использовал мигрантов на стройплощадках своей компании.
Тверской суд оправдал Оглоблина, но через несколько дней его «крыша» - родная мать ушла в отставку. А без нее получить разрешение на ввод ЖК «Аристово-Митино» в эксплуатацию компания «РАСТ» смогла только в марте 2016 года.
«Нам обещали рядом построить небольшой многофункциональный центр — с магазинами разными и подземной парковкой. Но теперь непонятно, будет ли он. У нас же застройщик банкрот. Даже не все дома еще сдал…» - вздыхает москвичка.
Кстати, обманутыми оказались не только дольщики ЖК «Аристово-Митино», но и других проектов застройщика: ЖК «Спортивный квартал», «Марьино Град», «Экопарк Нахабино», «Аристье» и «Спорт Таун». Они неоднократно проводили совместные митинги и обвиняли «РАСТ» и ее владельца в создании «жилищно-строительной пирамиды».
Когда стало известно о банкротстве «РАСТа», некоторые дома, по документам сданные, оказались непригодными к жизни. Доходит до того, что сами жители сбрасываются, чтобы устранить недоделки застройщика.
Что уж говорить об обещанных школах и детсадах. Как горько смеется теперь уже местная жительница, «когда мы покупали квартиру, нам был нужен садик. А сейчас сын ходит уже во второй класс – а садика так и нет».
Реновация по «собянински»
Но помимо тех, кто становится новоселами по своей воле, миллионам москвичей в ближайшие годы предстоит стать ими по принуждению. И у этих новоселов нет ни денег, ни права выбора жилья.
Например, в Хорошево-Мневниках расселяют первый дом по программе реновации: некоторые жильцы уже переехали в предложенную городскими властями новостройку. Но, как утверждают сами жильцы в доме, куда их переселили, кривые стены и еще десяток недочетов. А тех, кто отказался переезжать из своих старых квартир, прямо перед Новым годом отрезали от коммунальных услуг.
Что хуже – сидеть в старой квартире без тепла и света, или в новой, где двери вылетают из косяков, сантехника шатается, розетки выпадают из стен, а сами стены — в трещинах и дырах? Дом сдали с косметическим ремонтом, после которого реально надо делать еще один ремонт – таково общее мнение тех, кто предпочел переселиться. При этом помощи от застройщика ждать едва ли приходится.
«Застройщик реагирует очень лениво, надо по многу раз бегать, просить устранить эти недоделки, которые у меня устранять нет ни сил, ни финансовых возможностей. Переезд нас шокировал», — рассказывает недавно переехавшая в «новый» дом женщина.
Согласно генеральному плану застройки, на месте старого дома будет новая станция метро, изначально дом должны были расселить, а землю изъять для госнужд, но в документах указано, что это — реновация. Жильцам даже предложили некую компенсацию в размере 9 тысяч рублей за «квадрат». А это можно расценивать не иначе, как признание своей вины в том, что дом сдан «сырым».
«Я считаю, что этот дом аварийный, это мое мнение, как инженера-строителя. Стена стала вот такой, то есть она не вертикальна. По какой причине? На эту стену есть вертикальная нагрузка, под которой она выгнулась», — заявляет другой вынужденный новосел.
«Когда нас стали переселять, я впервые столкнулся с информационным вакуумом, когда тебе не показывают ни одного документа на дом…. Когда я в ДГИ задаю банальный вопрос – а из какого материала построен этот дом, мне говорят: „А вам это не надо знать"», — рассказывает его «собрат по несчастью» и одновременно сосед.
Но у «собратьев» очень мало право на то, чтобы что-то оспорить. Закон о реновации даёт право московским властям отнимать квартиры у собственников по решению суда, если за 3 месяца (90 дней) те не подпишут договоры на новую жилплощадь, присланные им для принудительного переселения. Жильцы могут оспорить это в суде (сначала их хотели лишить такой возможности), но вряд ли стоит рассчитывать на объективные решения в их пользу.
В реальности закон делался не для москвичей – а для столичных властей, чтобы освоить огромные средства, и крупных застройщиков, зачастую аффилированных с тем или иным чиновником посредством родства, дружбы или… частным образом.
А то, что тысячи москвичей открыто выступают против реновации – митинги, акции протеста и т.д., власти мягко называют волнением жителей, вызванном планируемой процедурой проведения мероприятий по сносу старого и предоставлению нового жилья.
Так что, все, что мы говорим против – оказывается, это мы не возражаем. Это мы просто… волнуемся. Как перед кабинетом стоматолога, например. Только входя в его кабинет, мы все-таки верим, что вот доктор поставит новую пломбу и всю боль как рукой снимет.
В случае с господином Собяниным такой веры нет. Поставленные им пломбы выпадают, не успев засохнуть. Этого хороший стоматолог берет качеством, Собянин берет количеством. А это значит, что он плохой… «стоматолог». Пора бы его… поменять…