Звезда футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси стал «лицом» Альфа-банка
Известный аргентинский футболист стал лицом российского Альфа-банка. Похожий контракт ранее Альфа-банк заключил с известным спортивным журналистом Юрием Дудем. Суммы контрактов не разглашаются.
Известный аргентинский футболист Лионель Месси стал лицом российского Альфа-банка. Информацию об этом подтвердил один из представителей банка.
Ранее портал Life опубликовал фотографию, на которой звезда футбольного клуба «Барселона» сидит в футболке с логотипом Альфа-банка. В такой же футболке спортсмена несколько дней назад застал пользователь Instagram Алексей Болдырев. Он опубликовал видео, на котором Лионель Месси раздает своим поклонникам автографы в футболке с логотипом Альфа-банка.
По данным РБК, похожий контракт ранее Альфа-банк заключил с известным спортивным журналистом Юрием Дудем. Суммы контрактов не разглашаются.
Альфа-банк является официальным банком Чемпионата мира по футболу 2018, который пройдет в России.