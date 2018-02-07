О связи Кирилла Шамалова, «Сибирского цемента» и проблем астрофизики
Если вам кажется, что недавняя громкая история вокруг развода миллиардера Кирилла Шамалова с главой фонда «Иннопрактика» Катериной Тихоновой - это только новость из разряда светской хроники или очередная порция разоблачений в стиле Алексея Навального, то вам только так кажется. На мой взгляд, это еще и прекрасная иллюстрация самых острых проблем самого переднего края современной науки.
Напомню, недавно ряд российских СМИ со ссылкой на всемирное новостное агентство деловых новостей Bloomberg сообщил, что весной прошлого года Кирилл Шамалов, российский долларовый миллиардер и фигурант «кремлевского списка» американских санкций (№79 приложения Б.) оформил развод с «младшей дочерью президента Путина» и это удивительным образом совпало с продажей им 17% акций нефтехимического холдинга «Сибур» Леониду Михельсону - другому олигарху и тоже фигуранту санкционного списка (№58 того же приложения Б.) Из чего американские журналисты, ссылаясь на некие неназванные источники, совсем не куртуазным образом сделали вывод, что дорога в большой бизнес в России возможна только через постель. Причем постель далеко не абстрактную, а вполне конкретную такую постель.
Вот вам, мол, очередной пример действий предельно коррумпированного и циничного кремлевского режима, дающего подержать жирные куски бывшей общенародной собственности только на время принадлежности к «правящей семье» и легко забирающего их назад, когда степень приближенности к членам «династии» начинает близиться к нулю. Комментируя сюжет, русская редакция журнала Forbes прямо написала, что «Шамалов владел пакетом акций «Сибура» на правах «члена семьи Путина» и, что «действие этой привилегии закончилось вместе с распадом отношений».
Тема в целом не новая. В разгар коррупционного скандала вокруг бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова многие сохранившие относительно трезвый взгляд на российскую политическую действительность экспертные головы тоже говорили, что уголовный оборот многолетней истории с ползучей распродажей минобороновской недвижимости начался вовсе не с злоупотреблений Евгении Васильевой, а с того самого момента, когда к ней совершенно не по-джентльменски ушел от законной супруги первый в России военный министр в штатском. И подвело Сердюкова вовсе не то, что далеко не всем нравились способы приватизации армейского имущества, а то, что брошенная жена случайно оказалась дочерью Виктора Зубкова, бывшего премьер-министра российского правительства и человека из близкого окружения президента.
Так уж устроен мир, что власть, деньги, собственность и секс тесно связаны с момента изобретения одного, другого, третьего и четвертого. Если говорить научным языком, все это только переменные в формуле, описывающей саму нашу жизнь. И не России быть здесь исключением. Мы, конечно, родина слонов и все такое, но и на нас распространяется действие всеобщих физических констант. Несмотря на то, что еще не так давно многие утверждали, что секса в нашей стране нет, всем очевидно было как раз обратное. Такой же очевидной для широкой публики советской эпохи была связь между двумя фактами: не случилось бы у Галины Брежневой бурного романа с молодым майором милиции Юрием Чурбановым, может быть, и не было бы громкой коррупционной истории вокруг Юрия Чурбанова - уже генерал-полковника МВД СССР, уже бывшего зятя генсека. Как знать, появилась ли тогда бы в народе поговорка «Не имей сто баранов, а женись, как Чурбанов»? Но, если в вегетарианские в плане коррупции позднесоветские времена тому же Чурбанову вменялись в виде взяток тюбетейка, шитый золотом халат и кофейный сервиз, то сегодня Шамалову вменили пакет акций на миллиард с довеском долларов. О времена, о нравы!
Нехитрую, по моему мнению, логику американских щелкоперов и борзописцев понять можно. Жило-было, мол, подающее надежды юное питерское дарование, закончило оно правильный питерский ВУЗ, было отлично трудоустроено в российском правительстве и в ус себе не дуло. Потом перешло дарование на работу в окологосударственный холдинг (а в России разве бывают другие?), стало топ-менеджером. Параллельно наш юный петербуржец познакомился с прекрасной девушкой из ну очень хорошей семьи. Почти классический сюжет из диснеевских мультфильмов. Почти Алладин и Принцесса. Но дальше, по мысли заокеанских фантазеров, Алладин закончился и началась чисто русская история. В стиле явно неведомого американцам Грибоедова: «Ну, как не порадеть родному человечку». Со всеми вытекающими из Грибоедова обстоятельствами. Тем более, что и обстоятельства подозрительно совпадают. VIP-свадьбу американцы датируют 2013 годом, а информацию о том, что Шамалов купил у Геннадия Тимченко 17% «Сибура» - сентябрем 2014 года. Тем более, что и продавец акций - Геннадий Тимченко, и банк, который дал Шамалову кредит под сделку с акциями - Газпромбанк уже давно засветились во всевозможных санкционных списках и справочниках по окружению президента Путина. Надо ли еще упоминать, что и дата якобы продажи пакета якобы совпадает с датой якобы развода?
А вот тут, на мой взгляд, и начинается самое интересное. Если принять предлагаемую американцами логику, то вместе с разводом Шамалов должен был лишиться и других активов, которые мог получить как предполагаемый президентский зять. Например, по официальной информации официального сайта холдинговой компании «Сибирский цемент» - одного из крупнейших производителей строительных материалов России тот же Кирилл Шамалов с 2015 года является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем». Значит, возможно, является и акционером. Значит, возможно, получил долю собственности в компании тоже не за красивые глаза. Опять ведь даты очень близки! По идее после развода тоже должен был бы кому-то продать (отнести, передать, переуступить) свою долю. Но нет, висит на сайте АО «ХК «Сибцем» в разделе «Руководство холдинга» красивое фото молодого миллиардера из свежего «кремлевского списка» Минфина США. Дает, наверное, повод его коллегам по Совету директоров цементного холдинга - господам Черепанову, Шарыкину и госпоже Синяковой осторожно думать, что в следующей версии американских санкционных списков могут появиться и их фамилии. За связь с олигархом, да еще, как говорили раньше, олигархом «совсем не пролетарского» происхождения.
Скажете, что притянуто за уши? Ведь членство в совете директоров в корпоративной практике не всегда означает владение акциями. Часто на эту позицию приглашают представителей дружественных компаний, компаний-клиентов. Бывают и независимые директора, взятые вот уж действительно за красивые глаза. Не знаю, насколько «Сибур» клиент или друг «Сибцему» и что их связывает кроме топонима Сибирь в названии, только тот же «КоммерсантЪ» в октябре 2015 года написал со ссылкой на сам «Сибцем», что Кирилл Шамалов действительно является акционером ОАО «ХК «Сибцем», но не уточнил, когда он вошел в капитал компании.
Конечно, дальше можно поговорить о превратностях большой политики, где в ответ на одну нашу непрозрачность - непрозрачность частной жизни первых лиц государства и членов их семей наши заокеанские партнеры предлагают еще большую свою непрозрачность - неназванные источники информации, сомнительные по юридическому смыслу, но весьма действенные в плане визовых и иных запретов санкционные списки. Из этого же теста, кстати, слеплена и гнусная история вокруг наших олимпийцев, и не затухающий скандал вокруг сбитого на Донбассе малазийского «Боинга». Те же самые сомнительные источники информации, те же самые далеко идущие выводы, тот же самый туман вокруг фактов или их отсутствия...
Поговорить в заключение, однако, хочется о другом. Как известно, астрофизика в основном имеет дело с событиями, случившими в далеком или не очень далеком (по меркам истории Вселенной) прошлом и лишь теперь отголосками доносящимися до наблюдающими за ними астрономами. Хоть и распространяется свет со скоростью света, но уж больно расстояния велики...Все эти истории вокруг вдруг ставшими известными разводами олигархов, допинговыми скандалами на тему давно прошедших олимпийских игр заставляют думать, что из нас тоже кто-то настойчиво пытается делать эдаких «астрономов», наблюдающих свет давних и не очень давних событий через линзу определенного (только вот научного ли?) инструментария. Откровенно говоря, иногда и правда хочется заглянуть в прошлое, особенно в то, что еще не раскрыло все свои тайны. Только, господа сотрудники «планетария», дайте же разобраться с устройством «телескопа»! Как говорится, телескоп в студию! Очень интересно, честное слово! Ну, и «кремлевский доклад» в полном объеме тоже захватите! А то картинка глубокого политического космоса уж сильно искривленной может получиться. Строго в русле Общей теории относительности и самых последних к ней дополнений...
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