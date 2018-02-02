ЦБ отозвал лицензии у ПартнерКапиталБанка и Расчетно-Кредитного банка
Оба банка являлись участниками системы страхования вкладов. ПартнерКапиталБанк по величине активов на 1 января 2018 занимал 469-е место в банковской системе России, РКБ - 184-е место
Центробанк России в пятницу, 2 февраля, объявил об отзыве лицензий на осуществление кредитно-финансовой деятельности сразу двух банков. Регулятор прекратил работу московских ПартнерКапиталБанка и Расчетно-Кредитного банка (РКБ).
По данным ЦБ, бизнес-модель ПартнерКапиталБанка была ориентирована на размещение средств в высокорискованные активы, в результате чего на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемной задолженности.
ПартнерКапиталБанк осуществлял «схемные» операции с целью уклонения от исполнения требований о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам. Банк не соблюдал требования в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Во второй половине 2017 года банк проводил сомнительные транзитные операции.
Расчетно-Кредитный банк лишился лицензии из-за нарушения в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В пресс-релизе ЦБ сообщается, что деятельность ООО «РКБ» на протяжении 2016-2017 годов была в значительной степени ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, что свидетельствовало о наличии реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
Оба банка являлись участниками системы страхования вкладов. ПартнерКапиталБанк по величине активов на 1 января 2018 занимал 469-е место в банковской системе России, РКБ - 184-е место.