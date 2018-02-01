АСВ взыскивает средства с вкладчиков банков-банкротов, снятые до краха организаций
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) массово подает иски к клиентам обанкротившихся банков, которые забрали свои вклады до отзыва лицензий у кредитно-финансовых организаций
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) массово подает иски к клиентам обанкротившихся банков, которые забрали свои вклады до отзыва лицензий у кредитно-финансовых организаций.
Иски к вкладчикам АСВ подало в рамках банкротства Военно-промышленного банка. На сегодняшний день в суд подано более 150 исков об оспаривании сделок, совершенных перед признанием банка несостоятельным. Треть исков касаются вкладчиков – физических лиц.
Помимо этого претензии АСВ оспаривают около 400 вкладчиков казанского Татфондбанка. По словам клиентов закрытого банка, «некоторые иски суд рассматривал за 10-15 минут, унизительно быстро решая судьбу людей». Решения суд выносил в пользу АСВ «как под копирку», сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на бывших вкладчиков Татфондбанка.
Юристы отмечают, что после возвращения средств банку вкладчик может частично вернуть деньги в виде страховки, но это правило касается только вкладов на сумму до 1,4 млн рублей. Если сумма вклада выше, то клиенту банка необходимо встать в реестр кредиторов, но возврат остатка не гарантирован.
В АСВ в свою очередь сообщили, что общее количество судебных споров в рамках банкротства банков увеличилось в связи с ростом числа ликвидируемых кредитных учреждений и поступлением под управление агентства ряда крупных банков.
Эксперты говорят, что такая практика может привести к массовому недовольству клиентов обанкротившихся банков в связи с тем, что вкладчик зачастую не может знать о финансовых проблемах банка.