ЦППК: «проходной двор» ценой в миллиард
Вводимая руководством Центральной пригородной пассажирской компании новая система продаж билетов, на которую уже потрачены колоссальные средства, показывает свою полную несостоятельность как по качеству обслуживания, так и в плане безопасности
То, что заявлялось
А заявлялось все громко и с шиком. В июне 2016-го в Московской области на железнодорожных станциях Александров-1, Ивантеевка-1, Фрязино, Шатура, а также платформах Маленковская и Ржевская появились турникеты. С этого момента пассажиры, садящиеся здесь в электрички, начали пользоваться абонементами на 10, 20 и 60 поездок, что позволяло экономить от 10% до 40% стоимости проезда. Реализуемые абонементы действительны только между станциями с турникетами, которые по заявлениям представителей ОАО «Центральная ППК», позволят лучше контролировать пассажиропоток и наличие проездных документов.
Месяцем ранее, в мае, турникеты появились на Курском вокзале. Всего же до конца прошлого года было запланировано техническое оборудование 17 остановок электричек. Помимо уже названных, это Нахабино, Московоречье, Пионерская, Дмитровская, Опалиха, Коломна, Красногорская, Михнево, Долгопрудная и Лианозово.
Правда, по предыдущим планам компании система должна была быть введена еще до конца 2015 года. Но об этой «ложке дегтя» представители ЦППК предпочитали помалкивать.
Тем более, на тот момент и так было чем похвалиться, и что пообещать людям. Например тем, что пассажиры поездов ЦППК в скором времени смогут покупать билеты прямо в пути у контролёра без переплаты. И что для этого им будет достаточно получить на станции отправления, не оборудованной системами продаж, талон с отметкой о дате, времени и месте посадки, и предъявить его во время поездки контролеру.
Это нововведение, по задумке авторов, должно было стать удобным для людей, отправляющихся со станций без касс и без билетных автоматов, и для тех где кассы работают не круглосуточно, и купить билет вечером или ночью невозможно. Таких станций, кстати, много. Проездные талоны будут выдаваться в специальных аппаратах на станции отправления. А по прибытию к месту назначения, пассажиру надо будет лишь в билетном автомате ввести код с посадочного талона, чтобы его оформить. На установку этого «чуда техники» ЦППК потратило всего 8 миллионов рублей.
Новая система, по задумке, должна позволить ЦППК лучше контролировать и более точно анализировать пассажирооборот, а пассажирам – добираться до места с большими удобствами, не тратя время на объяснение с контролёрами.
Вот такую сказочную жизнь обещали людям пригородные перевозчики.
Что получилось
В июне 2017-го на Киевском направлении была введена в эксплуатацию новая система продажи и контроля билетов, которая должна была повысить безопасность, усилить защиту от нелегитимных пригородных билетов, исключить попытки взлома системы. Но…
Это уже точно, подмечено и испробовано (именно так было на момент написания этого материала) – билет ЦППК, оформленный в любое время по любому маршруту, позволял войти в режимную зону и выйти обратно. В распоряжении редакции имеются видео, по которых подобные «опыты» совершаются на Киевском, Казанском и Ярославском направлениях. Билет, оформленный Московской Тверской ППК, так же позволял заходить и выходить с режимного объекта.
Помимо этого, билет можно было изготовить в домашних условиях на обычном принтере и так же с его помощью войти и выйти с режимного объекта в любое время. Для того, чтобы сделать такой проездной, достаточно было зайти на один из многочисленных сайтов – генераторов QR-кодов и легко создать его из 53-х произвольных цифр. Все приложенные видео-инструкции понятны даже начинающим пользователям. В общем на режимных объектах круглосуточно – день открытых дверей.
И кто ж такое внедрил спросите вы? Рассказываем.
Мы не поленились и изучили вопрос с организацией конкурсов по модернизации оборудования и программного обеспечения ЦППК. Так, согласно документам, за 2016-17 года компания потратила почти миллиард рублей на эту самую модернизацию оборудования системы продаж пригородных билетов, которое, по сути, не работает.
- 05.09.2016 проводился открытый конкурс в электронной форме за номером 31604065489. Предмет закупки – поставка оборудования на полигон ОАО ЦППК в связи с модернизацией системы продаж. Цена лота 58 798 487,48 руб. Цена победителя 58 210 502,61 руб. Размер скидки 1%.
- 18.04.2017. Номер заявки 3170502617. Предмет закупки – выполнение работ по модернизации системы продаж ОАО ЦППК. Цена лота – 186 078997,06 руб. Цена победителя – 184 701 142,66 руб. Скидка –0,74%.
- 05.06.2017. Номер заявки 31705189006. Предмет закупки – выполнение работ по модернизации контрольно-кассовой техники и билетопечатающих автоматов Казанского, Ярославского, Курского, Горьковского, Белорусского, Рижского и Савеловского направлений полигона ОАО ЦППК. Цена лота – 43 017 195,00 руб. Цена победителя 42 936 030,08 руб. Скидка – 0,18%.
- 14.09.2017. Номер заявки 31705498189. Предмет закупки – выполнение работ по модернизации системы продаж ОАО ЦППК на Казанском, Ярославском, Курском, Горьковском, Белорусском, Рижском и Савеловском направлений Московской железной дороги. Цена лота – 754 484 922,48 руб. Цена победителя – 679 038 430,23 руб. Скидка – 10%.
При этом сроки выполнения работ – 31 декабря 2017 года, но, учитывая, что новая система продаж оказалась «кривая», а контракт реализует ООО «ТрансТехсвязь», то не удивительно, что на некоторых направлениях работы ещё даже не начинались.
Что за оборудование было поставлено и, как были выполнены вышеуказанные работы, становится ясно из того, что с одним купленным или даже изготовленным дома билетом можно было свободно заходить на режимный объект и выходить с него. Все эти работы выполняло, как было отмечено выше, ООО «Транстехсвязь», учредитель которой Анастасия Ангелова является родной сестрой одного из руководителей ЦППК и фактически главного «режиссера» внедрения новой системы продаж билетов Павла Терентьева. Вот такой семейный подряд на миллиард рублей.
А ведь до этой оптимизации ЦППК уже было потрачено почти 600 миллионов рублей на разработку программного обеспечения этой самой системы продаж. По итогам трёх конкурсных процедур, в которых традиционно принимали участие лишь две компании, и участник, занявший второе место - ООО «Информационные технологии будущего», в итоге оказывался субподрядчиком фирмы-победителя - ООО «Программный Продукт». А процент скидки по таким торгам составил всего 1%.
Миллиард рублей цифра огромная, и за такие деньги оборудование должно работать как Швейцарские часы, но что мы видим по факту? Техника на Киевском, Казанском, Ярославском направлении постоянно сбоит или вообще не работает. Так ЦППК не долго думая заключает 5-летний контракт с ООО «ТрансТехсвязь» на обслуживание печатающих билеты автоматов, изрядный процент которых простаивает из-за неисправности и, соответственно, не обслуживается, стоимостью еще 1 млрд. рублей,.
Из этой же «оперы» конкурс ЦППК на обслуживание касс с затратами порядка 200 миллионов рублей в год, в работе которых 1 января произошел сбой. Поэтому все новогодние праздники кассиры оформляли билеты, по сути, вручную. А работы по техническому обслуживанию касс и БПА выполняет все то же вездесущее ООО «ТрансТехСвязь».
По мнению специалистов, при введении в ЦППК новой системы продажи билетов, налицо просчеты в планировании, приемке, тестировании и реализации. Это как минимум, если не заглядывать в УК РФ. Одна из причин этих неудач – отсутствие нормальной конкуренции и контроля регулирующих органов, при наличии которых люди вынуждены более ответственно подходить к своим обязанностям. А когда в конкурсах ЦППК победителем зачастую является семейная фирма, бенефициаром которой является главный айтишнник ЦППК, результат, как мы видим, налицо.
Вот личное впечатление корреспондента «Одинцово-ИНФО» занимавшегося темой автоматов для продажи билетов:
«Вот уже который месяц на ЖД станциях наблюдаю что всё больше и больше, когда-то разрекламированных билетопечатающих аппаратов не работает. Экраны терминалов выключены и на экраны наклеены стикеры, информирующие о неработоспособности… В одном из вестибюлей станции «Одинцово» наблюдал ситуацию, когда из шести автоматов работал только один, работали кассы и работала дополнительная мобильная касса. На станции «Фили» также почти все автоматы не работали и в подземном переходе работала мобильная касса. Удивляют и сроки окончания обслуживания терминала... Вот что это? Почему так долго ремонтируют? Или ремонт и обслуживание аппаратов настолько дороги что проще купить стол, стул, нанять кассира и так продавать билеты?».
Есть еще вопросы к скидкам по проводимым конкурсам. То есть, к тому, насколько конкурентен рынок и можно ли получить ту или иную услугу дешевле. Как мы отмечали выше, компания победитель готова была скинуть, порой, меньше одного процента от начальной стоимости лота. Много это или мало? Ответ простой – практически любой рынок предполагает конкуренцию и снижение ценника при честном подходе.
Что касается пресловутых систем продажи билетов, помимо вечного «спутника» ЦППК в лице ООО «ТрансТехСвязь», есть и другие производители, и есть коммерческие предложения от них, весьма коммерчески интересные. Мы не поленились и провели свое маленькое маркетинговое исследование. Например, один из таких «лузеров» продает устройство контроля проездных документов за 119 тысяч рублей, а «ТрансТехСвязь» то же самое «впаривает» ЦППК уже за 189 тысяч. На ровном месте плюс 70 тысяч рублей. То есть почти 60% маржи на ровном месте. И это всего один пример, для наглядности – а таких немало, и маржа почти всегда одна и та же.
Казалось бы, есть возможность сэкономить, облегчить нагрузку, в том числе и для Российского бюджета. Нет, в ЦППК экономить не привыкли, они действует по обкатанной технологии и везде в ее конкурсах прослеживается динамика закупки более дорогого оборудования у одних и тех же поставщиков.
Но главное, что стоит отметить во всей этой истории это то, что вся эта перестройка оборудования происходит на фоне вполне жизнеспособной работе прежней системы продаж, зарекомендовавшей себя вполне прилично. То есть оборудование хорошо работало, не вызывало нареканий, продажи шли, деньки капали…
Но кому то вдруг захотелось лучшего и обязательно потратить почти миллиард рублей, и обязательно через ООО «ТрансТехСвязь», переплатив почти два конца в результате завалить всю систему. Или была задача просто освоить «бабло».
И вот изучая все это и глядя на цифры, говорить о преступной халатности или сговоре уже как то язык не поворачивается. По нашему мнению – налицо откровенное вредительство. И отсутствие безопасность для нас с вами, всех тех, кто пользуется услугами ЦППК.
Потому что получается, что сегодня, когда так много говорится о террористической угрозе, о безопасности в общественных местах, любой человек с «подозрительной» сумкой, взяв билет, может ходить туда-сюда по вокзалам и делать что угодно. А через полгода страна принимает Чемпионат мира по футболу, между прочим. У кого есть уверенность, что вся эта система не слетит именно в этот период? У нас нет.
Есть и еще один не маловажный момент. ЦППК тем самым подставляет и РЖД. Рельсы, шпалы, платформы, да и поезда, в конце концов, все это принадлежит Российским Железным Дорогам. Случись что в ЦППК, «паровозом» пойдет и материнская компания… Государственная, кстати, компания – за которую в ответе первые лица страны…
Понятно, что любому руководителю предприятия хочется прежде всего заработать. В том числе и на безбедную старость. Но когда погоня за прибылью на деле оборачивается убийственным сервисом и наспех устанавливаемым оборудованием, вызывая тысячи жалоб пассажиров и до минимума снижая безопасность, это должно вызывать вопросы, в том числе, и у силовых ведомств.
Но и с прибылью, оказывается, в ЦППК не все так ровно. Например, в конце прошедшего года исполнительный директор компании Максим Дьяконов сказал, что «По сравнению с 2010 годом наши доходы выросли на 70%. Мы ожидаем в текущем году получить порядка 36 миллиардов рублей выручки». При этом добавил, что основной прирост выручки произошел не за счет повышения тарифов – хотя за прошедший год цены на проезд в электропоездах повысились на треть. Но мы то понимаем, что выручка ЦППК по больше части растет не за счет качества перевозок, а банально за счет повышения стоимости проезда.
Что же касается деятельности нынешнего гендиректора и его команды, то результат, как говорится, на лицо. Говоря словами экспертов - чистая прибыль компании упала до «исторического минимума».
2011 год. Выручка – 23,6 млрд руб., чистая прибыль – 4,7 млрд руб.
2012 год. Выручка – 27,3 млрд руб., чистая прибыль – 3,7 млрд руб.
2013 год. Выручка – 29,4 млрд руб., чистая прибыль – 3,3 млрд руб.
2014 год. Выручка – 32,4 млрд руб., чистая прибыль – 2,2 млрд руб.
2015 год. Выручка – 34 млрд руб., чистая прибыль – 2,4 млрд руб.
2016 год. Выручка – 38,7 млрд руб., чистая прибыль – 81,4 млн руб.
2017 год (1-й квартал) … чистая прибыль – 1, 06 млн (!!!) руб.
Похоже, генеральный директор ЦППК господин Хромов, придя в ЦППК в 12-м году, каждый год лишь наблюдал за уменьшением рентабельности своей компании, «помогая» ей разве что бравурными заявлениями о том, что новой команде удалось повысить ее эффективность.
Однако, та самая новая команда «эффективных менеджеров» – это люди, у каждого из которых в ЦППК есть прежде всего свои личные интересы. А чем себя любимых мотивировать, как не полуторакратным завышением цен на торгах?
А когда руководство фирмы-перевозчика сначала заботится о своей личной выгоде, а уж потом вспоминает о том, кто они и чем должны заниматься, «крайними», как всегда, остаются пассажиры.
Что говорят те, кто ездит
И вот мы видим сотни или даже тысячи жалоб и негативных отзывов пассажиров о работе нового оборудования ЦППК, и ни где то там в сети, а непосредственно в группе компании в социальной сети ВКонтакте. Вот лишь часть из них.
«А что случилось с турникетами на Казанском вокзале? Уже пару недель по транспортным требованиям РЖД можно пройти только через крайний проход, ближайший к дежурному контролеру, остальные не срабатывают».
«Скажите, с какой целью сменили ПО в автоматах? Это привело к огромным очередям. Времени на покупку билета затрачивается в три раза больше. Очень медленно работают и больше действий для оформления билета. Зачем меняли то, что и так хорошо работает? До смены ПО зал всегда был пустой…».
Что интересно, ЦППК иногда отвечает на жалобы, отписываясь отговорками типа «все учтем и исправим». Но один из пользователей соцсетей на это ответил так: ««Выявляться недостатки должны в ходе тестирования до внедрения ПО. Также как и интерфейс. А тут получается, что вы пропустили шаг тестирования ПО и просто выкатили сырой продукт, что привело к очередям…».
А люди продолжают жаловаться и жаловаться.
«На Ярославском направлении повсеместно большинство турникетов не пропускают по транспортным картам. Как правило, работают 1-2 турникета, причем никакой информации какие именно - нигде нет. Особенно "весело" на вокзале бегать искать наугад такие турникеты. Также теперь не все кассы оформляют карты (не настроены аппараты), а в новых автоматах "Большой Москвы" вообще нет».
«Такая же ситуация на Киевском - на вокзале вообще не пустил ни один турникет, проходил по чеку «через тетю».
«На Казанском направлении такая же ситуация с турникетами. Сначала не срабатывали билеты. Потом транспортные карты. На Фрезере для транспортных карт ОДИН турникет. Ситуация следующая: все турникеты пустые, в один огромный хвост. Сегодня не срабатывают абонементы на количество поездок. Я понимаю, что вы тестируете новое оборудование. Но не столько же времени!!!!!».
«Сегодня опоздала на электричку из-за того, что автомат не смог выдать полноценный билет (билет был без штрих-кода). Кассир, которая явилась спустя 5 минут, сказала, что это нормально, так бывает. Итог - время потеряно. Это для вас обычная ситуация? История произошла на станции Новая Казанского направления. По поводу направлений деятельности, подскажите, пожалуйста, может планируется все-таки передать управления пригородным сообщением в руки другой компании, которая сможет осуществлять управление без постоянных ошибок и контролеров с рыбьей памятью, которые проверяют билеты по 5 раз через каждые 5 минут?».
И эти жалобы на новое оборудование идут вкупе с прежними, уже ставшими привычными для деятельности ЦППК.
«На Лосиноостровской Ярославское направление нельзя перейти с одной платформы на другую. Начальника станции охранники отказываются вызывать, требуют прервать поездку и купить новый билет».
«Почему на ст. Электроугли нет ГГС (громко говорящей связи), которую вы, ЦППК обещали в своём пресс релизе установить летом при ремонте платформы. Когда и каким образом начнётся на данной станции информирование пассажиров о задержках электропоездов?».
А вот уж совсем классическая для ЦППК ситуация.
«С 10 декабря сменили РЭКС ногинского экспресса в 07.14 утра на древний состав из Дубны. Из-за наличия вагонов "1 класса" общее количество мест существенно сократилось, что привело к тому, что занять сидячее место не со станции отправления стало невозможно. Более того, каждый день пассажиры жалуются по связи, что в вагоне нечем дышать, при этом машинист сам заявляет, что система вентиляции не работает (соблюдение санитарных правил РЖД, ага) и предлагает открывать окна (а на улице декабрь месяц так-то). Теперь приходится выходить на станции Железнодорожная и пересаживаться на "Спутник", чтобы доехать в нормальных условиях. Как мне кажется, такой "новый" состав никак не может считаться "комфортом" с ценой 200 рублей в одну сторону. Планируется ли возвращение РЭКСа или так и придется ездить на «супер-комфортном» экспрессе прямиком из начала нулевых?».
Вот так и живет центральный пригородный перевозчик – пассажиров возит в вагонах из прошлого, а «бабки» в «узком» кругу «шинкует» по-современному. А чтобы личный баланс сходился, в торгах не должны побеждать «люди с улицы». Более того, чужие зачастую даже не попадают на эти торги. В общем, компания давно стала «междусобойчиком частных предпринимателей», которым такие вещи, как «интересы государства» или «корпоративные интересы» просто не знакомы. Интерес там один-единственный – личный карман. А пока так – ездить нам всем на разбитых электричках после часа в очереди за билетом. Ну, или с напечатанным дома – кто на что горазд…
P.S. По имеющейся у редакции информации начальник управления информационных технологий ЦППК и главный куратор всего того негативного процесса внедрения новой системы продаж билетов Павел Тереньтев, из компании вроде как ушел и активно лоббирует себе теплое местечко в Московском метрополитене. По крайней мере на документах, таких как акты выполненных работ, счета-фактуры, и других официальных документах, которые положено подписывать начальнику департамента информационных технологий, уже стоит подпись другого человека.
Естественно, в планах этого вездесущего «великого комбинатора» – заняться работой по «профилю» – то есть, модернизацией системы продаж билетов, например, в Метрополитене. Будем надеяться, что руководство подземки следит за нашими публикациями и уже успело оценить деятельность потенциального нового работника на примере «коллег-железнодорожников» и, проявит осторожность и мудрость при принятии решения. В ином случае останется лишь посочувствовать пассажирам метро, которых в скором будущем неминуемо ждет транспортный коллапс и многочасовые очереди за билетами. Чтобы не допустить этого, руководству метрополитена лучше учиться на… чужих ошибках. А «терентьевы»… и так не пропадут.