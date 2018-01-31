Бизнесмены из «кремлевского доклада» за сутки потеряли 1,1 млрд долларов
Российские бизнесмены, попавшие в «кремлевский доклад» Минфина США, за сутки потеряли 1,1 млрд долларов. Но в целом, отмечают аналитики, рынок отреагировал спокойно на новость о возможном расширении санкционного списка российских граждан
Российские бизнесмены, попавшие в «кремлевский доклад» Минфина США, за сутки потеряли 1,1 млрд долларов. Но в целом, отмечают аналитики, рынок отреагировал спокойно на новость о возможном расширении санкционного списка российских граждан.
После публикации «кремлевского доклада», в котором фигурируют 96 крупных российских бизнесменов, их совокупное состояние уменьшилось на 1,06 млрд долларов по состоянию на 21:00 по московскому времени (30 января).
Больше всего в абсолютном выражении потерял владелец «Лукойла» Вагит Алекперов. Его активы подешевели на 226 млн долларов. Владелец НЛМК Владимир Лисин потерял из-за доклада 205 млн долларов, а «Полюс» Сулеймана Керимова подешевел на 102 млн долларов.
Напомним, в «кремлевском докладе» фигурируют не только самые успешные российские бизнесмены, но также главы силовых ведомств и высокопоставленные федеральные чиновники, в том числе руководители администрации президента и все федеральные министры, включая премьер-министра Дмитрия Медведева.
В Минфине США заявили, что «кремлевский список» - это пока «только список». Санкции в отношении его фигурантов пока вводиться не будут.