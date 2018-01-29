Борис Пайкин в ЛДПР: что важнее - интересы партии или бизнес олигарха?
В Санкт-Петербурге на уровне Законодательного Собрания будет создана рабочая группа депутатов, в чьи задачи войдет отстаивание интересов обманутых дольщиков на городском строительном рынке. В составе группы числится и руководитель фракции ЛДПР в ЗакСе Олег Капитанов, известный своими выступлениями против строительной компании «ЛидерГрупп», главного конкурента холдинга FortGroup. Важно, что одним из владельцев холдинга является депутат Госдумы от партии ЛДПР Борис Пайкин.
При этом Капитанов, с одной стороны, утверждает, что к проблемам обманутых дольщиков необходимо подходить комплексно, используя механизмы как исполнительной, так и законодательной власти. С другой, он видит лишь одного нарушителя – «ЛидерГрупп», компанию, которую несколько лет назад FG вытеснила с городского строительного рынка.
Несомненно, строительный бизнес в России приносит высокую прибыль, поэтому желание владельцев компаний занять лидирующее положение на рынке вполне объяснимо. В ход идут, в том числе, и сомнительные методы. Так, FG в 2014 году выкупила у «дочки» банка ВТБ миллиардный контракт на строительство МФК у станции метро «Электросила». Сделка оказалась выгодной, усилив позиции компании Пайкина в Московском районе.
Вероятно, бизнесмен руководствовался личной выгодой и в вопросе строительства океанариума в Купчино. Коллеги Пайкина из регионального отделения ЛДПР саботировали его возведение, заявляя, что оно затронет зеленые насаждения в парке Интернационалистов. Необходимо отметить, что земельный участок, на котором планировалось построить океанариум был изъят на законных основаниях из состава парка еще в конце 90-х годов, а в 2015-м передан в собственность компании ООО «Оптима». Говорить о том, что строительство идет в нарушение закона, значит, искажать факты.
Проблемы с реализацией проекта вполне объяснимы. По мнению экспертов, в этом деле были затронуты интересы компании FG, владеющей ТЦ «Южный полюс». Еще на начальных стадиях голосования проект предлагал запретить депутат Олег Капитанов. Такой исход голосования играет на руку бенефициару компании Пайкину, который мог понести серьезные убытки из-за возведения объекта регионального масштаба близ торгового центра. Возможно, «коллеги по партии» вспомнили о той финансовой помощи, которую бизнесмен оказал им в свое время, и теперь активно помогают ему избежать финансовых трудностей и убытков по мере сил.
Координатор петербургского филиала ЛДПР Олег Капитанов при этом не забывает устраивать митинги против компании «ЛидерГрупп» и других строительных компаний, являющихся конкурентами холдинга FG. Важно отметить, что ни в одном из его обращений компания Пайкина не фигурирует, несмотря на наличие нарушений при строительстве. Так, осенью 2017 года FG была оштрафована на 310 000 рублей ГАТИ за выявленные нарушения при благоустройстве территории вокруг БЦ «Fort Tower».
Как показывает практика, строительному холдингу со стороны депутата Капитанова оказывается исключительное внимание в плане защиты интересов компании. Конкуренты FG, в первую очередь «ЛидерГрупп», уже отодвинуты на второй план на рынке и находятся под пристальным вниманием депутата. Существует вероятность, что любые законодательные инициативы, выдвинутые по результатам работы Капитанова в рабочей группе ЗакСа, будут поддержаны в Госдуме депутатом Пайкиным.
Олигарх получил в руки мощный рычаг для лоббирования своих бизнес-интересов – депутатский мандат. Ситуация на строительном рынке Петербурга сложилась непростая, а подключение депутата Капитанова, открыто ополчившегося против «ЛидерГрупп», заставляет задаться вопросом: не желает ли депутат Пайкин убрать чужими руками конкурента для своего холдинга, используя служебное положение в этих целях?
Все говорит в пользу последнего предположения, но в этом случае миллиардер нарушает закон, запрещающий депутатам заниматься бизнесом, к тому же, привлекая к лоббированию своих деловых интересов соратников по партии. При таком положении дел разве достоин бизнесмен представлять интересы избирателей в российском парламенте? Вероятно, на это следовало бы обратить внимание думской комиссии по депутатской этике.