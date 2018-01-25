«Магнит», Сбербанк и «Казаньоргсинтез» оказались самыми прозрачными компаниями в России
Антикоррупционная организация Transparency International опубликовала результаты исследования прозрачности крупнейших компаний России. Эксперты проверили 200 компаний, но только 32 из них могут считаться прозрачными
Антикоррупционная организация Transparency International опубликовала результаты исследования прозрачности крупнейших компаний России. Эксперты проверили 200 компаний, но только 32 из них могут считаться прозрачными.
Исследование проводилось по трем направлениям: корпоративные программы в области противодействия коррупции, раскрытие данных о «дочках» и ассоциированных компаниях и данные по странам, в которых компания ведет свою деятельность.
32 компании из 200 набрали более пяти баллов из максимальных десяти, а 41 компания вообще не получила ни одного балла при оценке прозрачности. Наиболее прозрачными оказались компании, работающие в сфере телекоммуникаций, а наименее прозрачными – фирмы, занимающиеся строительством инфраструктуры, сельского хозяйства и продуктам питания.
Первые три позиции в рейтинге прозрачности российских компаний заняли «Магнит», Сбербанк и «Казаньоргсинтез», а последние - «Евросеть», «Бэст прайс» (торговая марка Fix price), «Автомир», «Велесстрой» и буровая компания «Евразия».
По прозрачности в направлении «антикоррупционные документы» максимальный результат (92%) показали АЛРОСА, Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) и «Ланит». Ноль баллов по этим показателям получили сразу 82 компании, лучшими из которых оказались «Уралхим», ГАЗ, «ЮТэйр». В компании ГАЗ заявили, что не согласны с критериями оценки TI.
Лидерами по направлению «организационная прозрачность» стали «Магнит», «Россети», «МегаФон», МТС, «ВымпелКом», «Ростелеком», Сбербанк и Газпромбанк. 55 компаний вообще не раскрывают никакой информации о своих дочерних и ассоциированных структурах.
Третий критерий оценки – раскрытие данных о финансовых показателях в странах ведения деятельности. Этот критерий оказался применим только к 115 компаниям, у которых есть зарубежный бизнес. Лидерами в этом направлении стали Сбербанк и «Нижнекамскнефтехим», а вот банк ВТБ показал один из худших результатов.
В ВТБ не согласны со своим местом в рейтинге (78-е место). В организации заявили, что рейтинг Transparency дискриминирует тех, кто управляется и, следовательно, раскрывает информацию по другим принципам.