«Запасной аэродром» Олега Кожемяко
Неблагополучная социальная и экономическая ситуация в некогда процветающем регионе, грозящая возможной отставкой, заставляет сахалинского губернатора вспомнить о том, что звания «рыбного олигарха» еще никто не лишал
Все могут «рыбные короли»?
«Преображенскую базу тралового и рефрижераторного флота» (ПБТФ), о продаже которой так много говорилось в последнее время, нынешние хозяева продавать раздумали. Нынешние хозяева – это Ирина Герасименко и Ольга Кравченко, супруга и сестра Олега Кожемяко соответственно.
На самой волне слухов о продаже в конце ноября прошлого года Дальневосточное ГУ Банка России зарегистрировало отчет об итогах допэмиссии акций ПАО «ПБТФ» объемом 874 тыс. 680 рублей. Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-30521-F-002D.
Акции допвыпуска размещались с 5 по 26 октября 2017 года по закрытой подписке без преимущественного права выкупа. Всего предполагалось разместить 87,5 млн обыкновенных акций номиналом 1 копейка. В итоге было размещено лишь 87,0076% ценных бумаг.
В том числе доля Ирины Герасименко (официально числится директором Московского представительства ПБТФ) возросла с 24,7395% до 28,0529%, Ольги Кравченко – с 24,1821% до 27,4209%. Доля зарегистрированного в Москве ООО «Торговый Дом Фили» выросла с 23,4415% до 26,5811%, ООО «Вымпел» (Владивосток) – с 12,08% до 13,7013%. Совладельцами ООО «Торговый Дом Фили» на паритетных началах являются все те же Ирина Герасименко и Ольга Кравченко (она же гендиректор компании). Кроме того, Ирина Герасименко и Ольга Кравченко владеют соответственно по 55% и 25% долей ООО «Вымпел».
Таким образом, после проведенной допэмиссии пул родственников Олега Кожемяко контролирует 79,7% акций ПАО «ПБТФ» (еще 0,9499% напрямую владеет сын Олега Николаевича, Никита Кожемяко, занимающий должность заместителя гендиректора ПБТФ).
В общем, губернатор, о котором говорят, что он до сих пор у руля компании, оформленной на родственников, чувствует, что на нынешней должности становится жарковато – вот семейка и раздумала избавляться от прибыльного бизнеса. Тем более, Преображенская база тралового флота – одно из крупнейших рыбопромысловых и рыбоперерабатывающих предприятий Дальнего Востока. «ПБТФ, по ее собственным данным, владеет десятью судами различных типов, судоремонтным комплексом, рыбокомбинатом производственной мощностью более 90 тысяч банок в сутки и участком марикультуры площадью 16 га для выращивания мидий, гребешка и морских водорослей. Ежегодно компания добывает около 120 тысяч тонн рыбы, в том числе 100 тысяч тонн минтая, подсчитал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Александр Фомин. Выручка ПБТФ в 2015 году составила 6,3 млрд рублей, чистая прибыль – 1,2 млрд рублей.
Чистая прибыль ПАО по итогам 9 месяцев 2017 года составила 815,107 млн рублей.
Да и рыбный бизнес – не единственный, который интересует Кожемяко и К. Так, Ирине Герасименко принадлежит 55% капитала ООО «Берег надежды» (Москва), 40% ООО «КИТ», 20% ООО «Термопласт», 41% ООО «Конкорд», 18% АО «Преображенский рыбокомбинат» (все - пгт Преображение), 15% ООО «Тымлатский рыбокомбинат» (Камчатский край) и др.
В активе Ольги Кравченко кроме акций ПБТФ числятся 30% долей ООО «Тымлатский рыбокомбинат», 35% ООО «КИТ» и 25% ООО «Берег Надежды».
Еще есть ООО «Тымлатский рыбокомбинат», зарегистрированное в с.Тымлат Карагинского района. Эта компания с уставным капиталом 301 тыс. рублей входит в холдинг Salmonica наряду с АО «Озерновский РКЗ №55», ООО «Рыбхолкам» (оба – Камчатский край), ООО «Морские ресурсы» и ОАО «Северо-Курильская база сейнерного флота» (оба - Сахалинская область).
«Тымлатский рыбокомбинат» планирует в июле 2018 года ввести на Камчатке новый рыбоперерабатывающий завод на 400 тонн готовой продукции, который будет выпускать продукцию из горбуши, лосося, кеты, а так же икру.
Хорошие перспективы развития и у основного актива семьи – ПБТФ. Уже заключен договор по кредиту на 1,693 млрд. руб. с банком ВТБ. А так же семейное ООО «Восход» планировало инвестировать 126 млн рублей в создание в Приморском крае предприятия по добыче и первичной переработке краба в рамках режима Свободного порта Владивосток (СПВ).
В настоящее время в Приморье работают шесть компаний, занятых добычей и переработкой краба-стригуна опилио. В прошлом году для ООО «Восход» «сюрпризом» стало законодательное требование о переработке краба на берегу. Промышленники даже обратились за помощью в администрацию Приморского края с просьбой посодействовать о включении краба опилио в постановление правительства с возможностью переработки ценного продукта в море. Чем закончилась эта эпопея, неясно. Но в любом случае, у «Восхода», как и у ПБТФ хорошие перспективы.
Рыбный семейный бизнес настолько цветет и пахнет, что в декабре прошлого года ПАО «ПБТФ» заключило контракт с АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (ПСЗ, Калининград) на строительство большого морозильного рыболовного траулера. По условиям контракта, который был подписан 1 декабря, ПСЗ должен построить БМРТ и передать его рыбакам из Владивостока в октябре 2021 года. Закладка судна запланирована на четвертый квартал 2018 года.
В ПБТФ подчеркивают, что основные тенденции развития рыбной отрасли в целом, в том числе и эмитента, это переход от среднего на крупнотоннажный флот.
«В течение последних лет одной из главных задач совета директоров и руководства ПАО «ПБТФ» является выполнение программы по обновлению и модернизации флота, – говорится в отчете компании. – У базы появились новые возможности для глубокой переработки рыбы и расширения ассортимента выпускаемой продукции, поскольку все поступающие на предприятие траулеры оснащаются современными технологическими линиями».
Своя рубашка ближе к телу
Разница между цветущим семейным бизнесом и загнивающим регионом – налицо. Первое – это то, что сердцу дорого. Второе – это просто отбывание номера, во время которого можно использовать имеющиеся рычаги влияния для помощи… первому.
Когда Сахалинскую область посещал премьер-министр Дмитрий Медведев, чтобы обсудить с федеральными и региональными чиновниками проблемы развития рыбопромышленной отрасли, в частности, рыбодобычи, самым, пожалуй, заинтересованным лицом выглядел Олег Кожемяко.
Но, судя по сегодняшнему состоянию дел на острове, дела региона губернатора интересуют мало. Тем более, на острове ни для кого не секрет, что семейству губернатора принадлежит весь местный траловый флот (то есть флот, занимающийся отловом и переработкой рыбной продукции). Он, как утверждают жители, и сегодня имеет большое влияние на организацию ОАО «Преображенская база тралового флота» (ПБТФ), председателем совета директоров которой числился до прихода в губернаторский кабинет.
Да и нынешнее губернаторство – это весьма немалый козырь в борьбе за право получения эксклюзивных лицензий на добычу тихоокеанских морепродуктов. Плюс к тому, ходят упорные слухи о его мощном лобби в профильном федеральном ведомстве. В числе «крыши» сахалинского губернатора называют главу Росрыболовства Илью Шестакова, сына и друга президента по занятиям дзюдо Василия Шестакова. Кстати, поддерживал рыбные притязания Кожемяко и прошлый глава Росрыболовства Александр Таратенко, впоследствии прихваченный «органами» за взятки.
Ну, а то, что именно делать что-то для региона губернатор не хочет, показала его короткая «пикировка» с Москвой – после того, как правительство России решило перераспределить деньги, полученные от доходов Сахалинской области с нефтегазового проекта «Сахалин-2», предложив себе забирать 75%, а Сахалину оставлять 25%.
Такая финансовая рокировка вызвала бурный протест со стороны губернатора Сахалина Олега Кожемяко. Сахалинские депутаты направляли письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой не принимать эту схему. В письме, направленном в Госдуму днем позже губернатор области Олег Кожемяко сообщил, что правительство региона тоже не поддерживает проект федерального бюджета.
Со стороны могло показаться, что губернатор просто заботится о благополучии сахалинцев. Однако, гнев местных чиновников оказался не совсем праведным. Просто еще вчера было легче латать дыры в регионе, образовывавшиеся из-за собственных ошибок и равнодушия – а как теперь?
Ведь, по сути, местная власть ничего не делала, получая немалый «бакшиш» от того же «Сахалина-2», при этом зачастую не пуская деньги на развитие, а «замораживая» на счетах госпредприятий.
А ведь Сахалинская область входит в первую пятерку самых прибыльных регионов, или так называемых регионов-доноров. Благодаря тому же проекту «Сахалин-2» область увеличила объем регионального валового продукта (ВРП) с 9,6 до 455,2 миллиардов рублей.
По ВРП область вообще занимает третье место в России. На Сахалин просто рекой текут иностранные инвестиции. Годовой бюджет региона превышает 200 миллиардов рублей. Больше разве что у Москвы и Санкт-Петербурга.
Регион просто нашпигован природными ресурсами. Это нефть, это газ, это рыба и прочие морепродукты. И средняя зарплата составляет, согласно Сахалинстату, аж 70 тысяч рублей. Но эта сумма повод для зависти только тем, кто не знает реальных дел на острове.
Регион считается одним из самых дорогих в стране. Например, чиновники острова получают до 300 тысяч рублей в месяц, а разнорабочие – не более 12 тысяч. Как можно прожить на такие деньги, можно судить по ценам на продукты. Те же помидоры, которые заводятся из соседнего Китая, стоят почти вдвое больше, чем в Москве. То же самое можно сказать и о мясе, и о колбасе, и о молочных продуктах.
Вот лишь некоторые высказывания жителей Сахалина о их жизни на острове.
«Я заходила в магазин вчера и в очередной раз убедилась, что цены с каждым днем все выше и выше взлетают. Причем на самые необходимые продукты: крупы, овощи, фрукты. У двоих людей, меня и мужа, ежедневно выходят затраты в продовольственном магазине, как минимум, тысячу рублей. А коммунальные услуги? А купить лекарства, одежду? Это же все маленькие зарплаты, потому что на Сахалине гораздо выше цены, чем на материке. Когда к нам приезжали гости из Ижевска, они были в ужасе от того, сколько мы платим за все. Моя дочь получает как раз около 70 тысяч, но ей этой суммы не хватает совсем: нужно ведь и нам, старикам, помочь, и за кредиты заплатить, и детям какую-то копейку дать. Один человек на такие деньги, может быть, и прожил бы, но когда у тебя есть семья – это совсем другое дело".
«Если говорить о семье, то даже 140 с двоих (что уж говорить о 70 тысячах!) – это мало. Самое ужасное, что минимальные зарплаты составляют даже меньше 15 тысяч рублей. Как на это вообще прожить? Я только за коммунальные услуги плачу семь тысяч. Давайте смотреть правде в глаза. Средняя зарплата – это чушь. Вы думаете, что каждый второй получает по 70 тысяч рублей? Да если бы так было, никто бы и не жаловался особо. Хоть какие-то деньги. А так – 30 тысяч рублей и свободен. А на такие деньги прожить крайне сложно».
Совершенно очевидно, что жители области не согласны с тем, что средний уровень заработной платы, заявленный властями, отражает действительную картину. Да и даже если бы сахалинцы получали и по 70 тысяч рублей, этого не хватает в современном мире кредитов, ипотек и сумасшедших цен на все, начиная от средств первой необходимости, заканчивая предметами для удовлетворения личных нужд и потребностей.
Сахалину давно не везет с руководителями. Историю о том, как проворовался теперь уже бывший глава региона Александр Хорошавин, обмусолили все, кому не лень. Человек воровал миллиардами.
Сейчас он за это «чалится на нарах». В регион прислали другого начальника, Олега Кожемяко. Местные жители подумали, что тот-то порядок наведет и, по крайней мере, воровать станут меньше. Не тут-то было!
Кожемяко оказался главным олигархом острова. И решать собственные (семейные) бизнес-интересы оказалось выгодней и интересней, чем заниматься проблемами вверенного ему региона.
Тем более, на кресло губернатора его как назначили, так и снимут – а кто же снимет с места… «короля»? Другое дело, что сочетание этих двух мест отнюдь семейному делу не мешает – даже напротив. А так как уже пахнет «жареным» - надо поскорее стричь «купоны». Тут уже не до простых сахалинцев. Мы, мол, и так для них немало сделали – вон, взяли и написали, что у них зарплата 70 тысяч. Что еще надо – живи и радуйся. У других пишут еще меньше. Главное, чтобы в личном бизнесе меньше не стало…