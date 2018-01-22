Монокль Олега Стрекалова
Все чаще и чаще в последнее время мы всматриваемся в даль уходящего поезда свободной прессы. Медиа-холдинг «Чехов-Вид» Олега Стрекалова приказал долго жить. Распродается имущество некогда самой мощной и оперативной телекомпании Чехова, журналисты газеты «Читают все» подыскивают работу и лишь наименее затратный ресурс, сетевой портал, продолжает радовать объективной подачей материала.
Информационное поле полируется до зеркала затянутого льдом болота. Еще летом выехала из страны журналист и руководитель правозащитной организации «Русь сидящая» Ольга Романова, «Код доступа» Юлии Латыниной мы слушаем из-за рубежа, а журналистка «Эха Москвы» Ксения Ларина вынуждена оставить страну из соображений безопастности. Покинул отечество и Олег Стрекалов.
Монокль Антона Павловича Чехова дал трещину.
9 сентября 2018 года должны случится выборы губернатора Московской области и информационная поляна зачищается до стерильного блеска. В Чехове остаются два издания, «Чехов сегодня» и «Лопасня», финансируемые из бюджета района. Выходивший с октября 1928 года «Чеховский вестник» приказал долго жить. И в то же время находятся деньги на Чеховское муниципальное телевидение для целей «информирования населения». И я не думаю, что информировать будут о том, как под новый год повысили размер платы, взимаемой с родителей, за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы в дошкольных учреждениях Чехова, как установили предельные ставки земельного налога и как учредили право захоронения на бюджетные деньги чиновников в семейных мавзолеях и склепах!
Главный редактор старейшей газеты «Основа» Наро-Фоминского района Наталья Михальченкова вынуждена объяснять читателям, почему закрывается СМИ и ликвидируется АНО «Районная газета». Перестала выходить «Моя информационная газета», а ее место заняла муниципальная «Общественная газета Серпухов». И разумеется «триумфом» наступления властей на свободную прессу стал арест блогера Валентина Соколова, многодетного отца из Коломны, за перепост в социальных сетях.
Один мой знакомый, долгие годы финансировавший выпуск серьезного и объективного издания и закрывший проект с января этого года, так объяснил причину. «Я не вижу будущего России. Все мои знакомые либо в тюрьме, любо уехали».
Печатные издания уходят на страницы смартфонов, где власть пока бессильна. И единственное, что вселяет надежду на получение объективной и достоверной информации обществом, так это интернет. Вот только наши пенсионеры, получавшие газету «Чехов Вид»бесплатно, далеки от интернета и поэтому еще долго будут вспоминать зелено-голубые газеты мецената и филантропа Олега Стрекалова добрым словом.
Что ожидает нас в этом году на областной информационной площадке? «Наше Подмосковье» и «наши подмосковья» муниципалитетов с глянцевой «правдой» новой аристократии нищающего населения некогда великой державы.