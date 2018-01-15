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15 января 12:38

Российские бизнесмены принимают меры, чтобы не попасть в новый санкционный список

Российские бизнесмены принимают меры, чтобы избежать последствий попадания в новый санкционный список, который готовит администрация президента США Дональда Трампа

Фото: dk.ru

Российские бизнесмены принимают меры, чтобы избежать последствий попадания в новый санкционный список, который готовит администрация президента США Дональда Трампа. В список «нежелательных» лиц планируется внести приближенных к Владимиру Путину людей и их родственников – всего 300 человек.

В настоящее время министерство финансов США завершает работу по подготовке первого официального списка российских бизнесменов, близких к президенту РФ Владимиру Путину. Фигурантам списка грозят визовые и экономические санкции.

Агентство Bloomberg сообщает, что бизнесмены, не дожидаясь публикации списка, заранее пытаются защитить свое состояние и репутацию. Ряд предпринимателей проводят «стресс-тесты» на возможные последствия от санкций, а другие избавляются от активов в американской юрисдикции.

Другие кандидаты на попадание в санкционный список обратились к бывшим сотрудникам Минфина США и Госдепа, которые занимались санкциями, с просьбой помочь не оказаться в итоговой редакции реестра.

Бывший сотрудник Госдепартамента Дэн Фрид признался, что ему поступило такое предложение от российских бизнесменов, но он отказался им помочь.  

В список «приближенных к Владимиру Путину лиц» могут войти более 50 высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Вместе с родственниками их число может достигнуть 300. В конгресс этот список должен будет попасть до 29 января 2018 года.

Попадание в этот список не означает автоматического попадания под санкции, но делает риск такого развития событий существенным.

Политологи отмечают, что из-за активной санкционной политики США в отношении России многие бизнесмены стали считать личное знакомство с Владимиром Путиным «токсичным активом», хотя ранее хорошие отношения с главой государства считались гарантией успешного бизнеса.

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