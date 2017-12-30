Сбербанк опроверг информацию о нехватке наличных средств в банкоматах
В банкоматах Сбербанка в связи с предновогодним ажиотажем не хватает наличных средств. Об этом сообщил Telegram-канал проекта «Открытые медиа» со ссылкой на представителя банка и клиентов
В банкоматах Сбербанка в связи с предновогодним ажиотажем не хватает наличных средств. Об этом сообщил Telegram-канал проекта «Открытые медиа» со ссылкой на представителя банка и клиентов.
«Извините, предпраздничный ажиотаж. Проблема есть, несмотря на все наши усилия. Мы завозим деньги, но они моментально заканчиваются», - сообщил оператор открытой линии Сбербанка.
В пресс-службе Сбербанка опровергли информацию о нехватке наличных средств в банкоматах. «Данная информация носит фейковый характер и не соответствует действительности», - говорится в официальном заявлении кредитно-финансовой организации.
В банке подтвердили «повышенный спрос на наличные деньги» накануне Нового года, однако заверили, что проблем с деньгами нет. Если в конкретном банкомате заканчиваются деньги, то служба инкассации оперативно доставляет дополнительные средства.