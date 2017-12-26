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26 декабря 16:13

Экс-глава управления Росгвардии по Москве стал совладельцем компании из списка «королей госзаказов»

Бывший руководитель управления Росгвардии по Москве Андрей Гранкин стал совладельцем ООО «Научно-исследовательский проектный институт нефти и газа «Петон» (НИПИ НГ «Петон»)

Фото: rosgvard.ru

Бывший руководитель управления Росгвардии по Москве Андрей Гранкин стал совладельцем  ООО «Научно-исследовательский проектный институт нефти и газа «Петон» (НИПИ НГ «Петон»). Эта компания является крупным получателем государственных заказов, сообщает РБК.

По данным СПАРК, Андрею Гранкину в ООО «Петон» принадлежит 20%. Еще по 40% акций принадлежит Олегу Полякову и Игорю Мнушкину.

Генерал-майор полиции Андрей Гранкин ушел с должности начальника столичного управления Росгвардии осенью 2017 года. Согласно декларации о доходах за 2016 год, Гранкин заработал чуть меньше 2 млн рублей. На какие средства были приобретены акции в ООО «Петон», не сообщается.

НИПИ НГ «Петон» занял первое место в рейтинге журнала Forbes «Короли госзаказа» по итогам подписанных в 2016 году госконтрактов. В прошлом году компания получила от «Газпрома» подряды на 176 млрд рублей. Часть контрактов компания получила без конкурса.

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