Сына генпрокурора России Артема Чайку включили в «список Магнитского»
Власти США внесли в санкционный список одного из сыновей генерального прокурора России Юрия Чайки Артема. Речь идет о «списке Магнитского», в который накануне был включен глава Чечни Рамзан Кадыров
Власти США внесли в санкционный список одного из сыновей генерального прокурора России Юрия Чайки Артема. Речь идет о «списке Магнитского», в который накануне был включен глава Чечни Рамзан Кадыров. Претензий к другому сыну Юрия Чайки Игорю у американских властей пока нет.
Минфин страны объяснил санкции в отношении бизнесмена Артема Чайки тем, что он использует положение своего отца, выигрывает государственные контракты и оказывает давление на своих конкурентов по бизнесу.
На сайте Минфина США отмечает, что в ходе работ по реконструкции автомобильной магистрали в 2014 году «конкурент Чайки по поставке материалов для проекта неожиданно оказался под контролем прокуроров». Поводом для начала расследования в отношении конкурента сына генпрокурора стало анонимное письмо. В дальнейшем компании бизнесмена были созданы такие условии, что она «вынуждена была закрыться», а контракт получила фирма Артема Чайки.
В 2014 году Артем Чайка получил госконтракт от гравийной компании, а когда его конкурент пытался оспорить результаты тендера, то «прокуроры совершили налет на его дом», говорится в пресс-релизе ведомства.
В «список Магнитского» на сегодняшний день включены 37 компаний и 15 человек, которых подозревают в причастности к нарушению прав человека.
Артем Чайка назвал свое попадание в «список Магнитского» попыткой оказать давление на российскую прокуратуру. В беседе с РБК Чайка отметил, что прокуратура «последовательно, с самого начала, занимается отстаиванием интересов нашей страны на международной арене и уже на протяжении ряда лет противостоят транснациональной группе мошенников, по инициативе которых и был введен акт Магнитского».
«Это не первый случай, когда заинтересованные силы на Западе пытаются бездоказательно скомпрометировать мой бизнес. Но хочу напомнить - компетентные органы ряда европейских государств, в частности Швейцарии и Греции, признали, что я веду дела абсолютно законными методами», - добавил Артем Чайка.