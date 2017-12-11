Над вечной кормушкой
Бюджетные деньги ОАО «РЖД» по-прежнему остаются главным источником личного благосостояния семьи бывшего главы монополии Владимира Якунина
9 декабря мир отметил Всемирный день борьбы с коррупцией. По данным автора этого праздника, ООН, в год экономика земного шара теряет на взятках 5% ВВП. И вот уже пятый (простите за совпадение) год Россия занимает 133-134-е место в Индексе восприятия коррупции, составленном Transparency International. В этом году перед нами – Непал, за нами – Украина. Достойное соседство…
30 ноября российские СМИ выдали целый блок информации по взяточничеству и коррупции в ОАО «РЖД». Государственный монстр гремел скандалами еще при Владимире Якунине. Тогда фигурировал в них, как правило, «крупняк»: члены семьи главы РЖД и люди из ближнего круга – сыновья генпрокурора Чайки и компания «Мост».
Сегодня формат изменился. Героями разоблачительных новостей становятся мастер Московско-Курского участка Центральной дирекции по тепловодоснабжению «РЖД» (7,5 лет «строгача» за попытку взятки в 300 000 рублей). Или начальник Дальневосточной дирекции здравоохранения – он получил за два года 16 млн рублей в виде «благодарности» за победы в аукционах на поставку оборудования. Или инспектор Южно-Уральской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений ЮУЖД (получила 176 тысяч рублей взяток, видимо, за помощь в выигрыше тендеров на ремонт).
Симптоматично, что с приходом в августе 2015-го на пост президента (ныне гендиректора) РЖД Олега Белозерова количество разоблачительных публикаций в СМИ о злоупотреблениях в монополии резко поуменьшилось. Это было странно, ведь нового начальника ставили для того, чтобы оптимизировать расходы монополии, решить накопившиеся проблемы… Скорее всего, сверху просто дали команду «не замечать».
Но почему? Неужели наследие Якунина разгребли, о «застенчивых воришках» забыли и начали новую жизнь? Ничуть не бывало.
Те же рельсы, тот же профиль
Вскоре после ухода Якунина с поста президента РЖД наша газета сообщила о том, что семейство главного железнодорожника продолжает стричь сотни миллионов рублей за счет монополии и, понятное дело, россиян. Монополией на продажу ж/д билетов владели ООО «УФС» и ООО «Электронный билет» с одним и тем же директором и учредителем - офшорной компанией «АМ Эбукерс Лимитед», зарегистрированной в кипрском городе Никосия. По данным СМИ, контролирует обе структуры Андрей Якунин, сын Владимира Ивановича. Финансовые показатели деятельности, даже официальные неплохи – чистая прибыль ежегодно превышает четверть миллиарда рублей. На сколько продажи обогащают семейство не по отчетным документам, а в реальности, остается только догадываться…
В Лондоне действовал фонд Venture Investments & Yield Management (VIY Management), который руководил проектами «Тристар Инвестмент Холдингс». Это ЗАО, основанное также Андреем Якуниным, занималось строительными проектами на землях РЖД, а также девелоперскими проектами на «вкусных» участках в Санкт-Петербурге. А о таких «мелочах», как поставка подконтрольной семейству Якуниных компанией «Инфратех» (принадлежит кипрскому офшору Аис Инфрастракчер Солюшнз Лимитед, которая принадлежит кипрской Виварокко Лтд, а та уже кипрской же Верлис Номиниз Лтд, за которой маячит фигура Андрея Владимировича) георешеток для строительства на 1 млрд рублей и говорить не стоит..
Выставки – дело тонкое. Но прибыльное
Отдельная история – бизнес семьи Якунина, оформленный через ООО «Бизнес-диалог». Эта компания неоднократно становилась фигурантом антикоррупционных расследований российской оппозиции (экспертов Фонда борьбы с коррупцией). С «Бизнес-Диалогом», по данным ФБК, Владимир Якунин дружит давно, с 2012 года. Что не удивительно: согласно выписке из реестра юридических лиц, 25% этой компании принадлежит кипрскому офшору Трасслэнд Ко, Лтд, а тот, в свою очередь, другому офшору, вышеупомянутому Верлис Номиниз Лтд., и его «родственнику» В.Р.Л.Номиниз Лимитед.
Как считает ФБК, кипрские компании Верлис Номиниз Лимитед и В.Р.Л.Номиниз Лимитед - номинальные держатели, за которыми скрываются реальные владельцы активов. Эти же компании ранее назывались в качестве учредителей кипрской фирмой RHC Regional Hotel Chain Ltd, которой принадлежит ООО «Региональная гостиничная сеть» - один из проектов фонда VIY Management. Управляющий партнер VIY Management - Андрей Якунин. Кстати, именно на эту парочку оффшоров оформлено и скандально известное поместье с шубохранилищем и домом привратников Владимира Якунина в подмосковном Акулинино.
Участники схемы явно не беспокоились за стабильность и перспективы сотрудничества. Ведь они выигрывали у себя и платили сами себе. Вот лишь один пример: 29 октября 2014 года РЖД объявляет открытый конкурс «на право заключения договора на оказание услуг по организации участия ОАО «РЖД» в выставках и конференциях, а также организации, проведению и обеспечению выставок и конференций ОАО «РЖД» в 2015-2017 гг.». Объем работ стандартен и несложен – отбор выставок для участия, оформление, обеспечение работы и демонтаж экспозиции, логистика участников (гостиницы и проезд). Всё!
А теперь самое главное, цена договора. 675 миллионов рублей на три года. 225 миллионов рублей в год. Или (при равных долях) почти 19 млн в месяц! Согласно информации сайта ООО «Бизнес-Диалог», в 2015 году, например, эта компания обозначила свое участие в 12 выставках, т.е. формально из расчета одна в месяц.
Зададимся вопросом: а сколько стоило реальное участие в форуме? Например, «Транспортная неделя -2015». Место проведения – Гостиный двор в Москве. Понятно, что никаких вагонов тащить не надо. Исключительно стендовая застройка. Посмотрите на стенд РЖД – крохотная и унылая экспозиция типа «остров». По затратам явно не тянет не то что на 19, а даже на 3 млн. Впрочем, нет сомнений, что нужные суммы людьми Якунина были успешно освоены.
Может возникнуть вопрос: а не напутали ли чего представители ФБК? Да нет, все правда, трехлетний план системно реализовывался. Идем на сайт Zakupki.gov.ru, ищем информацию по ООО «Бизнес-Диалог». Вот закупка у единственного поставщика(!) № 31603806700 на 28,5 млн рублей. Тема знакома – «Обеспечение участия ОАО «РЖД» в мероприятиях, организуемых и проводимых ООО "Бизнес Диалог" в 2016 году». Или вот, пример мелкой закупки – лот за №31502788897 предполагает «Услуги по организации участия Общества в Международном форуме «Инновационная мобильность: контуры мультимодального будущего» разместить у единственного поставщика ООО «Бизнес Диалог»». Организовывать участие ООО будет всего за 200 000 рублей. Дата – сентябрь 2015-го, Формально Якунина в РЖД уже нет. А дружба с «Бизнес-Диалогом» продолжается.
Продолжение следует
Совершенно очевидно, что в 2015-м Якунина «ушли» с поста главы ОАО «РЖД» сугубо формально, убрали с общественных глаз надоевшего раздражителя. Народ и подуспокоился. А якунинские продолжают свой бизнес и при Белозерове.
И возникает законный вопрос: кто вы, Олег Белозеров? Самостоятельный руководитель или просто свадебный генерал. Этакий эрзац вроде б/у пробки, которой закрывают початую бутылку. Вроде и пробка, а не на месте, отведенной ей роли не играет. Так, временно, для маскировки процесса, который под этой пробкой продолжатся.
«Первое – это бюджет и инвестиции с учетом достаточно сложных параметров нынешнего состояния экономики и доходов компании. И второе – это пассажирские перевозки! – так обозначал основные направления своей работы Олег Валентинович на первом селекторном совещании 9 сентября 2015 года. Сохранить долю ж/д транспорта в сегменте товарных перевозок, увеличить перевозки пассажиров, повысить эффективность производственную и технологическую… слова тогда звучали громкие. А что на выходе? «РЖД» так и не вышло из пике, в которое монополия вошла из-за деятельности «семейки». Такое ощущение, что Якунин продолжает негласно «рулить» этой госкомпанией. Никаких перемен не случилось.
На встрече с Владимиром Путиным руководство монополии пообещало в 2018 году продолжить курс на сокращение расходов (за два года сэкономили 100 млрд, пообещал еще 80 млрд). Цель, в общем, благая, если бы результат достигался купированием реальных расходных и убыточных статей и проектов, которые реализуются «своими людьми» с явным завышением расходов.
Эксперты считают, что добиться этого монополист сможет, в том числе, за счёт сокращения персонала. Увольнение 4% офисных работников (35 000 человек), по сведениям Deloitte, позволит корпорации сэкономить от 25 до 60 млрд. При этом консалтинговая компания напоминает, что оптимизация, которая проходит в РЖД, никак не сказывается на руководящем составе, численность которого составляет до 370 000 человек, или 35% всех железнодорожников. В результате якунинско-белозеровских реформ дошло до того, что в иных подразделениях на одного работающего приходится несколько управленцев.
Экономия идет не за счет удаления от кормушки членов клана, а за счет рабочих. Сэкономив те самые 200 млрд на зарплате простых железнодорожников, пишет интернет-портал Vgudok.com, члены правления РЖД получили в 2016 году 2,3 млрд рублей. С 2009 по 2016 год среднесписочная численность занятого на перевозках персонала РЖД сократилась на 37,7%. Получается, что за восемь лет монополия избавилась от 420 тысяч человек: если считать с семьями, потянет на население города-миллионника вроде Нижнего Новгорода.
При этом Якунин и Ко чувствует себя замечательно. Его друзья и соратники (не только члены семьи) продолжают получать выгодные подряды. Например, ООО «Группа компаний 1520» Алексея Крапивина, который приходится сыном советнику Владимира Якунина, достались в первой половине 2017 года контракты на 22 млрд рублей. А корпорация «Р-индустрия» и фирма «Р-восток», которые контролируются давним другом экс-президента Владимиром Васильевым, получили значительную часть подрядов на 15,5 млрд рублей по строительству на Восточном полигоне.
Личность Крапивина уже становилась предметом рассмотрения европейских правоохранителей в связи с происхождением капиталов. Во время работы Якунина в РЖД фирмы, которые считают подконтрольными Крапивину-младшему, стали крупнейшими подрядчиками госкорпорации. Именно эти компании получили контракты на обустройство Восточного полигона РЖД стоимостью 184 млрд рублей и заказы на проектирование железнодорожных объектов на 150 млрд рублей. По сведениям издания Beobachter, на счетах Крапивина в Швейцарии оказалась почти половина из $600 млн, переведённых в эту страну через «прачечную».
Но то ли в Кремле давно махнули рукой на отлаженную работу «пылесоса» Якунина в РЖД, то ли не появилась еще такая внутренняя сила, которая могла бы подвинуть этого мастодонта из ж/д бизнеса вообще (Ротенбергам Владимир Иванович оказался не по зубам), разбазаривание бюджетных денег в монополии успешно продолжается. Кстати, понять, ушел ли Якунин или он, как Ленин, вечно с нами, мы сможем понять очень скоро. В 2017 году контракт РЖД и «Бизнес-Диалога» завершается. После этого должен состояться новый конкурс. И нам очень интересно, продолжат в РЖД распил денег с этой структурой или нет. Если его опять выиграет, да еще на ближайшие несколько лет, «Бизнес-Диалог», то на монополии можно ставить крест: Якунин держит руку на пульсе. Если нет, то есть хоть какая-то надежда. Вообще над этим в Администрации Президента должны задуматься крепко. Пир во время чумы не вечен. Даже для своих.