На площадке «Мираторга» под Белгородом выявлен вирус африканской чумы свиней
Крупнейший в России производитель свинины «Мираторг» сообщил о выявлении на одной из своих площадок вируса африканской чумы свиней (АЧС). Убытки от болезни животных в компании предварительно оценили в 500 млн рублей
Крупнейший в России производитель свинины «Мираторг» сообщил о выявлении на одной из своих площадок вируса африканской чумы свиней (АЧС). Убытки от болезни животных в компании предварительно оценили в 500 млн рублей. Ранее о выявлении вируса АЧМ также сообщили «Черкизово» и «Русагро».
В компании «Мираторг» сообщили, что вирус АЧС был выявлен на откормочной площадке «Ивица-2» в Белгородской области с поголовьем 24 тысячи голов. Это первый случай выявления вируса АЧС на объектах холдинга. Сейчас на площадке введен карантин, чтобы избежать дальнейшего распространения болезни. Если диагноз подтвердится, все свиньи будут уничтожены, сообщает «КоммерсантЪ».
Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев подсчитал, что потеря 24 тысячи голов может стоить «Мираторгу» около 120 млн рублей. При этом убытки компании из-за вынужденного простоя в связи с карантином могут составить 400 млн рублей.
Президент «Мираторга» Виктор Линник заявил, что агрохолдинг стал очередным индустриальным производителем свинины, который пострадал из-за фактического отсутствия в стране системы контроля над соблюдением ветеринарных норм в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), неконтролируемого перемещения животных и потенциально зараженной продукции.
В сентябре вирус АЧС был обнаружен на одной из 24 площадок «Русагро» в Белгородской области (17 тысяч голов свиней). В компании заявили, что убытки были незначительными, однако им пришлось уничтожить все поголовье, а простой площадки из-за карантина продлится около года.
Год назад вспышка африканской чумы свиней была зафиксирована на площадке группы «Черкизово» в Липецкой области, где было уничтожено почти 15 тысяч животных.