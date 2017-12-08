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08 декабря 00:35

Россия обвинила экс-акционеров ЮКОСа в подкупе бывшего советника Владимира Путина

Бывшего советника президента России Андрея Илларионов обвинили в получении «секретного пожертвования» от экс-акционеров нефтяной компании ЮКОС в обмен на выгодные им показания в Гаагском арбитражном суде

Фото: economics-prorok.com

Бывшего советника президента России Андрея Илларионов обвинили в получении «секретного пожертвования» от экс-акционеров нефтяной компании ЮКОС в обмен на выгодные им показания в Гаагском арбитражном суде. Об этом заявили юристы, которые представляют интересы Российской Федерации в суде.

Юристы направили в апелляционный суд Гааги меморандум на 700 страниц, в котором объясняется, почему суд должен отказать бывшим акционерам ЮКОСа - компаниям Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum – в восстановлении арбитражного решения о компенсации в размере 50 млрд долларов в их пользу.

Документ является ответом на апелляционную жалобу бывших акционеров, сообщает РБК.

Российская сторона утверждает, что бывшие акционеры ЮКОСа осуществляли незаконные действия во время приватизации нефтяной компании и во время судебного процесса по делу о выплате компенсации. В результате этих действий Гаагский суд вынес решение в пользу бывших акционеров ЮКОСа.

Россия обвинила оппонентов в лжесвидетельстве перед арбитражным судом в Гааге, а также «совершении секретных платежей» в интересах бывшего советника президента России Владимира Путина, экономиста Андрея Илларионова, в обмен на его выступление свидетелем на арбитражном процессе в Гааге в пользу экс-акционеров ЮКОСа.

Судьи квалифицировали Илларионова как «надежного и убедительного свидетеля», а значит, основывали свой вердикт по делу на его показаниях.

В суде Андрей Илларионов назвал ЮКОС «одним из самых опасных врагов для тех, кто не желал видеть Россию свободной страной». По мнению экономиста, аресты Михаила Ходорковского и его делового партнера Платона Лебедева и в целом атака на ЮКОС были политически и экономически мотивированы.

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