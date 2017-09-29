Гендиректору «ВИМ-Авиа» предъявлено обвинение в хищении средств пассажиров
Следственный комитет предъявил обвинение генеральному директору авиакомпании «ВИМ-Авиа» Александру Кочневу в хищении денежных средств пассажиров. Александр Кочнев был задержан в минувший четверг, 28 сентября
Следственный комитет предъявил обвинение генеральному директору авиакомпании «ВИМ-Авиа» Александру Кочневу в хищении денежных средств пассажиров.
Александр Кочнев был задержан в минувший четверг, 28 сентября. Вместе с ним силовики задержали главного бухгалтера авиакомпании Екатерину Пантелееву.
Следствие планирует ходатайствовать перед судом о заключении обвиняемых под стражу.
Одновременно следствие устанавливает местонахождение совладельцев авиакомпании Рашида Мурсекаева и его супруги Светланы.
Напомним, 25 сентября «ВИМ-Авиа» призналась в отсутствии денег на оплату топлива и обслуживание в аэропортах. Вопрос с доставкой пассажиров взяли под контроль Росавиация и Минтранс.