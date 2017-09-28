ФБК показал квартиры, дачу и виллу в Италии Владимира Соловьева
По данным ФБК, Владимир Соловьев имеет в собственности квартиру площадью 160 кв.м. в элитном доме на Долгоруковской улице в Москве. Квартира была продана за 2,5 млн рублей при минимальной рыночной цене таких апартаментов в год покупки в 13 млн рублей
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование об имуществе известного телеведущего Владимира Соловьева, который работает на ВГТРК. Информация о недвижимости г-на Соловьева в Италии появлялась и ранее, однако сейчас ФБК предоставил подтверждающие документы.
ФБК оценил минимальный размер состояния Владимира Соловьева в миллиард рублей. «Это только то, что он никак не может скрыть, и подтверждается документально. Думаю, что если прибавить сюда деньги на российских и зарубежных счетах, а также наличные в чемодане под кроватью, то цифру надо будет удвоить», - написал Алексей Навальный в своем блоге.
По данным ФБК, Владимир Соловьев имеет в собственности квартиру площадью 160 кв.м. в элитном доме на Долгоруковской улице в Москве. Квартира была продана за 2,5 млн рублей при минимальной рыночной цене таких апартаментов в год покупки в 13 млн рублей.
После этого, Соловьев купил еще две квартиры в этом же доме и увеличил жилплощадь до 450 кв.м. Сегодняшняя стоимость этой недвижимости, по данным ФБК, составляет 250 млн рублей.
Телеведущий также владеет дачей в подмосковном Переделкино площадью 1046 кв.м. и стоимостью 400 млн рублей и виллой на озере Комо в Италии. «Он ее не строил, а просто купил, поэтому вилла, правда, классная. Впервые на экранах. Изначально была оформлена на американскую фирму нашего ревностного патриота, но потом он переоформил ее на себя», - сообщил Навальный.
ФБК также обнародовал удостоверение резидента Италии, которое выдано г-ну Соловьеву местным муниципалитетом. «Пока вся страна, открыв рот, смотрит шоу Соловьева, где он в черном мундире кроет загнивающий запад и облизывает Путина, наш герой тихо так - бочком, бочком - оформил резидентство в Италии», - отметил оппозиционер.
Сам Владимир Соловьев в интервью изданию The Insider заявил, что никогда не скрывал, что он «богатый человек». Телеведущий напомнил, что занимался бизнесом и не является государственным служащим, поэтому претензий к нему нет.