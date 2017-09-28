Владельца «ВИМ-Авиа» вызвали на допрос. Гендиректор и бухгалтер компании задержаны
Днем ранее сообщалось, что владельцы «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев и его жена Светлана уехали из России. В Росавиации сообщили, что Мурсекаевы не явились на заседание, на котором обсуждались проблемы перевозчика, и на связь не выходят
Владелец авиакомпании «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев вызван на допрос в Следственный комитет по делу о мошенничестве, которое было возбуждено по факту хищений средств пассажиров.
Днем ранее сообщалось, что владельцы «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев и его жена Светлана уехали из России. В Росавиации сообщили, что Мурсекаевы не явились на заседание, на котором обсуждались проблемы перевозчика, и на связь не выходят.
В то же время радиостанция Business FM сообщает, что Мурсекаев не успел покинуть страну и был задержан правоохранительными органами. Официального подтверждения этой информации нет.
Агентство ТАСС сообщает, что в рамках дела о мошенничестве следователи допросили гендиректора «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева. Он находится в статусе свидетеля.
«Медуза» сообщает, что Александр Кочнев и главный бухгалтер «ВИМ-Авиа» Екатерина Пантелеева задержаны.
25 сентября Следственный комитет России возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении неустановленных сотрудников «ВИМ-Авиа». По версии следствия, авиакомпания знала о нехватке средств на топливо для осуществления полетов, но все равно продавала пассажирам билеты.