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28 сентября 00:10

Владельцы проблемной «ВИМ-Авиа» покинули Россию. Связи с ними нет

Владельцы проблемной авиакомпании «ВИМ-Авиа» Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули Россию. Ранее в отношении руководства перевозчика было возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Фото: booktofly.ru

Владельцы проблемной авиакомпании «ВИМ-Авиа» Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули Россию. Ранее в отношении руководства перевозчика было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Источники РБК сообщили, что Рашид Мурсекаев и его супруга Светлана покинули территорию России вечером 27 сентября из аэропорта «Шереметьево». По некоторым данным, они вылетели в Стамбул.

«Предполагаю, что его (Мурсекаева) нет на территории России. Он исчез, связи с ним нет», - заявил в свою очередь глава Росавиации Александр Нерадько во время своего отчета в Госдуме о ситуации с «ВИМ-Авиа», которая из-за долгов отменила свою чартерную программу.

Росавиация проинформировала правоохранительные органы о том, что не может найти собственника «ВИМ-Авиа», который должен был явиться на заседание и обсудить сложившуюся ситуацию.

«Без собственника предприятия очень трудно сменить менеджмент предприятия, ввести так называемое антикризисное управление», - отметил глава Росавиации.

Напомним, 25 сентября после массовых задержек рейсов «ВИМ-Авиа» и появившейся информации о том, что у авиакомпании нет средств для оплаты топлива и аэропортового обслуживания Рашид Мурсекаев сделал заявление и признал, что «у авиакомпании сложилась сложная экономическая ситуация, оборотные средства закончились и финансирование заморожено».

После этого «ВИМ-Авиа» запросила у правительства финансовых гарантий на сумму 840 млн рублей, чтобы компания могла выполнить обязательства перед своими пассажирами. В правительстве оказывать поддержку «ВИМ-Авиа» отказались.

Также стало известно, что в отношении неназванных должностных лиц «ВИМ-Авиа» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». По версии следствия, руководители авиакомпании получили миллион рублей за счет реализации билетов, зная при этом, что денег для закупки топлива и выполнения рейсов у авиакомпании нет. Расследование дела передано в центральный аппарат Следственного комитета.

Источник «Открытой России» в самой «ВИМ-Авиа» на условиях анонимности рассказал, что последние события в авиакомпании были похожи на то, чтобы «выполнить разовые действия - чартерную работу, затем деньги в оффшор и кинуть компанию».

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