«Мармелада» нам не надо
Вместо того, чтобы в роскошной зеленой зоне Волгодонска оборудовать современный парк, власти кой уж год пытаются убедить горожан в пользе постройки на этом месте очередного торгового центра
Из-за чего «сыр-бор»?
В любом российском городе или даже городке уже давно основу местной «достопримечательности» составляют торговые и торгово-развлекательные центры. По ним, а не по объему производства или частных хозяйств, судят о значительности того или иного населенного пункта. Как говорится, скажи - сколько в твоем городе ТЦ – я скажу тебе, где ты живешь.
Город Волгодонск Ростовской области в этом плане не исключение. ТЦ и супермаркетов – в избытке. И строительство очередного обычно вызывает у горожан не более, чем нервный смешок – мол, куда их столько?!
Однако, перспектива появления в Волгодонске ТРЦ под «вкусным» названием «Мармелад» едва не бросило местное население на «баррикады», а чиновников разделило на несколько лагерей: «за», «против» и тех, кто «ни бэ, ни мэ».
В принципе, у местной власти есть две точки зрения. Та, по которой новоявленный инвестор со своим ТРЦ вдохнет в город «вторую жизнь», и та, согласно которой строительство торгового гиганта нанесет вред экологии, создаст транспортный коллапс, добьет и так еле живой малый и средний бизнес, а главное – лишит горожан давней, уже почти призрачной, но все-таки еще надежды о «ледовом дворце», современном спортивном комплексе или хотя бы обустроенном под семейный отдых парке.
Горький опыт других стран, где бум массовых возведений огромных торговых комплексов давно закончился кризисом перенасыщения услуг и товаров. Застывшие в пустующих стеклянных гигантах эскалаторы, зияющие выбитыми окнами отсыревшие стены, летающие внутри вороны, треснувшие под напором корней деревьев бетонные полы, мох и плесень на стенах – это все отнюдь не кадры из голливудских триллеров. Эта грустный финал «торговой революции» во многих западных городах.
Для кого же предназначен и чью выгоду будет блюсти новый ТРЦ? Волгодонск – город небогатый. Люди выживают, как могут. Предприниматели на последнем издыхании пытаются спасти свои маленькие бизнесы. Может, ТРЦ – это проект очередного родственника какого-нибудь богатенького «Буратино» или чиновника, которым деньги карман жмут?
Но кто будет арендовать, скорее всего, недешевые торговые «апартаменты» в этом ТРЦ? Кто будет тратить там деньги, если Волгодонск – это не Москва, и даже не Ростов-на-Дону. Может, так – ненароком поспрашивать чиновникам жителей города - а чтобы они хотели на том месте, на которое инвесторы нацелились водрузить торговый комплекс? Вдруг простые люди спят и видят здесь спорткомплекс с бассейном, балетную школу с профессиональным станком или детский центр с кучей развивающих кружков?
С приветом из Таганрога
Географически Волгодонск разделен на две части, соединенные мостом, – старую часть города и новую. В «старом» городе по большей части пяти- и девятиэтажные дома, много зелени, аллеи, скверы. А также расположен парк Победы, единственное на сегодняшний день место, где летом можно отдохнуть с семьей «на природе», не покидая города.
«Новый» город – это новостройки, большие ТЦ, офисные здания и прочие атрибуты современного города. Есть здесь и некий объект под названием «Молодежный». На генплане города, «Молодежный» – это парк. В реальности – пустырь, прозванный в народе «Полем дураков». В том смысле, что тот дурак, кто пойдет через него, рискует быть ограбленным или побитым. Но в силу того, что место уж очень удобное для срезания пути, «дураки» время от времени находятся.
Так вот этот пустырь «Молодежный» как раз и есть то самое спорное место, на которое инвестор при поддержке части чиновников пытается поставить ТРЦ. А ведь когда-то здесь планировался парк с тенистыми аллеями, скверами, зонами для культурного отдыха. Потом возникла мысль покруче -– застроить территорию спортивными объектами: бассейн, ледовый дворец, площадки для отдыха и занятий физкультурой. Но планы так и остались планами. Более 20 лет парк «Молодежный» остается просто «полем дураков». Все изменения за последние два десятка лет – это воздвигнутый на окраине «парка» храм и небольшая аллея, высаженная благодаря исключительно стараниям местных активистов.
За эти годы город пережил множество выборов разных уровней. И каждый раз «все кому не лень обещают здесь что-то построить для города и жителей, – говорит депутат Волгодонской городской Думы Алексей Мисан. – Но дальше слов дело не сдвинулось».
Хотя однажды слово с делом не разошлись. Под благоустройство «Молодежного» Волгодонская АЭС выделяла 200 миллионов рублей. Не ахти что – под серьезный проект не разгонишься. Однако, и не десять рублей – можно было бы прикинуть, как освоить эти денежки. Однако вопрос с благоустройством парка «Молодежный» так и остался подвешенным в воздухе. То есть, не было денег – власти лишь болтали. Появилось хоть что-то – то же самое. Может, ждали «более интересных предложений?
Ждали – и дождались. Вопрос только, для кого – для города или для… себя? На громадный пустующий участок в центре положил глаз крупный таганрогский инвестор ООО «ИнмпромЭстейт» с конкретным намерением построить в конкретном месте огромный торгово-развлекательный центр «Мармелад» на 50 тысяч кв. м. Альтернативное место застройки, на что ему робко намекали чиновники в самом начале переговоров, инвестор обсуждать отказался. Так же конкретно.
На старте обсуждения стройки в рот «дорогим гостям» смотрел тогдашний сити-менеджер Андрей Иванов. На встречах с гражданами глава администрации как-то уж очень заинтересованно рассказывал жителям красивую сказку о том, что эта таганрогская компания может превратить необжитый пустырь в настоящий «оазис». Дескать, современный торговый центр – это так, для затравки. А вокруг него и зона отдыха, и детские площадки, и благоустроенная парковка. А сколько известных марок и брендов приведет за собой «ИнмпромЭстейт»! Впоследствии и местные предприниматели, мол, смогут по франшизе с этими брендами работать. Словом, жизнь в городе оживет и буквально забьет ключом.
Попытки как пытки
Господин Иванов, вспоминают горожане, был в своих речах весьма красноречив – но все «байки» от него шли в форме монолога. Диалог явно предусмотрен не был, не говоря уже о форме «вопрос – ответ». И понятно почему. Вышло так, что по закону вопрос распределения муниципальной земли должен решаться с учетом мнения граждан, через публичные слушания. И убеди Иванов горожан в пользе от строительства ТРЦ – считай, вопрос решен.
Он не убедил. Однако, во власти все равно извернулись, как вопрос порешать. Слушания, о которых большинство местных жителей ни сном, ни духом – взяли да и состоялись! Как поведал знакомым один из участников слушаний, в зале присутствовали в основном сотрудники администрации города и служащие бюджетных учреждений с твердой «установкой» – как и за что поднимать руку. Поэтому в этих совсем не публичных слушаниях численный перевес оказался за «мармеладовыми».
Но шила в мешке, особенно в не очень большом городе, не утаишь. Скоро уже все знали, что «без меня меня женили» – активисты принялись собирать подписи против строительства «Мармелада».
Один из самых ярых борцов против засилья в городе всяких там «мармеладов» – Владимир Шаповалов, председатель Союза работников торговли, общественного питания и сферы услуг и председатель гражданской палаты Волгодонска. Вот что он рассказывает: «Публичные слушания проводились дважды. В ходе вторых слушаний люди в большинстве выступили против. Кроме того, мы собрали 1500 подписей и направили в городскую Думу. Мы и больше бы собрали. Но нас попросили не будоражить народ».
Неуемный Шаповалов даже намеревался устроить в городе референдум – да территориальная избирательная комиссия придралась к чему-то там в документах и попросила всех на выход. Хотя, референдумом он, видимо, чиновников напугал. Когда «неправильные» документы перезаполнили и собирались сдать в ТИК заново, Шаповалову начали названивать значительные городские господа и просить не будоражить народ. Мол, обещаем – супротив простого люда не пойдем.
Однако, год проходит за годом – и инвестору в лице «Инпрома» местная власть так и не решилась сказать прощальное слово. А ведь, по мнению того же Владимира Шаповалова, абсолютная невостребованность ТРЦ для города – это далеко не единственная проблема: «Город климатически расположен так, что без этого парка в новой его части появится продуваемая суховеем территория. Единственный путепровод, который уже сейчас является главной городской пробкой, с появлением огромного торгового комплекса вообще встанет. Второй мост, обещанный АЭС, пока так обещанием и остается. Так же в новой части города строят предприятие «Биотек» - а это в перспективе сотни грузовиков в день на и без того перегруженных дорогах..».
Заострял общественник внимание и на других «дырах». Например, никто не снимал с повестки дня коммуникационных вопросов – газовая сеть, водопровод, канализация: кто, откуда и куда будет все это тянуть? И, главное, за чей счет?
Говорят, что для «Мармелада» дадут лимиты по газу за счет местной казны. Выходит, подумает рядовой горожанин, для развития города, строительства новых производств и жилых кварталов газа катастрофически не хватает, а для «Мармелада» пожалуйста?
Так же говорят, инвестор поставит для ТРЦ собственную котельную. Ладно – это просчитали. А процент вредных выбросов от котельной, которая отапливает 50 тысяч квадратных метров, кто посчитает? А сколько денег в виде прибыли и налогов придет в городской бюджет? И придет ли вообще?
В бюджет, по подсчетам противников «Мармелада», пойдет самый мизер: подоходный налог от зарплаты местных предпринимателей-арендаторов. От земельного налога «Мармелад» освободят на много лет вперед, поскольку городская Дума в свое время приняла решение о предоставлении льготы по данному налогу для инвесторов, которые приносят в город свыше 300 миллионов рублей, а эти готовы вложить два миллиарда. Остальные налоги уйдут по месту регистрации инвестора в Таганрог (хотя, согласно информации волгодонских СМИ, компания «Инпром-Эстейт» имеет «прописку» на Виргинских островах). То есть, получая практически задаром огромный участок в центре города, инвестор городу ничего не дает.
Два с половиной года тянется это противостояние «любителей мармелада» и «сторонников классической пищи» – а все вопросы так вопросами и остаются. Попытки граждан не допустить стройку больше похожи на моральные пытки. Куда только не обращался тот же Шаповалов за ответами. Подходил и к нынешней градоначальнице Людмиле Ткаченко и узнал, что решение вопроса отложено до октябрьского заседания Думы. Только что там решат и в чью пользу? Или все уже давно решили – да как озвучить народу не знают?
За содействием в решении этого вопроса общественники в лице Владимира Шаповалова обращались и к губернатору Ростовской области Василию Голубеву. Тот переадресовал проблему Министерству строительства, которое, в свою очередь, не придумало ничего нового, как ненавязчиво порекомендовать инвестору рассмотреть другую инвестиционную площадку, которых в Волгодонске пруд пруди.
Ведь на самом деле горожане грудью стоят не против строительства очередного ТРЦ – они просто не хотят там, где все еще надеются увидеть настоящий парк или даже спортивный комплекс. А площадок под стройку без преувеличения сколько хочешь. На любой лад. Вон практически на выезде из города, недалеко от крупнейшего предприятия региона «Атоммаша», масса земли, на которой можно два таких «Мармелада» поставить. Есть в городе и недострои, типа каркаса профилактория, даже с нуля начинать не нужно. Но инвертор даже не смотрит в эту сторону.
Здесь будет «город-сад»?
Ответ на вопрос «почему», уже муссируется в местном обществе. Поговаривают, что местные чиновники, уже пообещали инвестору всестороннее содействие – и теперь просто не могут дать обратный ход. Можно сказать, оказались между двух огней. С одной стороны – богатый влиятельный «Инпром», который может и спросить с местных чинуш за «обман», с другой – горожане, которые массово против ТРЦ на «Молодежном».
Обсуждение по ТРЦ в Думе в октябре, наверное, будут жаркими. Судя по материалам местных СМИ, среди представителей законодательной власти есть такие, кто преследует чисто коммерческий интерес. Депутат Константин Потогин, открыто лоббирующий интересы инвестора, например, рассчитывает на крупный строительный контракт. Те, кто его позицию поддерживают, тоже делают это не просто так.
Председатель Думы и глава города Людмила Ткаченко, которая, казалось бы, должна представлять интересы горожан, предпочитает отмалчиваться. «Она, может быть, и против строительства «Мармелада», но вынуждена делать то, что ей скажет ее руководство», – рассуждает Шаповалов.
Да и где гарантия, что те, кто сейчас выступает на стороне общественности, до очередного заседания Думы не поменяет своего мнения, как это сделал председатель Общественной палаты Волгодонска Виктор Стадников? Ведь изначально Виктор Федорович высказывался о нецелесообразности строительства именно в этом месте. Но потом свое мнение изменил на диаметрально противоположное. В Интернете даже появились публикации, где журналисты пытались объяснить такую перемену появлением у Стадникова новенького BMW. Но председатель Общественной палаты эту информацию опроверг, а публикации из Сети были удалены.
Этакое «лобби» нового ТРЦ по умолчанию поддерживает и губернатор Голубев. Общественников он вроде бы как выслушивал – однако, реальных шагов помочь не сделал. Напротив, тем, кто не хочет застрять в двадцатом веке, глава региона советует не отталкивать руку инвестора в непростых экономических условиях. Намек на «отсталость» мышления жителей Волгодонска более чем прозрачен.
Хотя давно разработанный проект альтернативного развития парка – это разве двадцатый век? Согласно предложенной концепции, на территории парка в перспективе может располагаться сквер, памятные знаки, посвященные значимым событиям в жизни города и заслуженным гражданам, памятные знаки городов-побратимов и т.д. Авторы проекта предложили даже увековечить имя нынешнего президента РФ – посадить в парке аллею имени Владимира Путина. Некое идолопоклонство, конечно – но при общем желании почему бы и нет?
В концепцию удачно вписываются площадки для молодежи, занятий активными видами спорта: воркаутом, скейтбордом, роликами, беговые и велосипедные дорожки, теннисные корты. Также предполагается построить спортивный комплекс, где будут базироваться секции легкой атлетики, борьбы, бокса, единоборств, секции большого и настольного тенниса. Кроме того, согласно проекту, может осуществиться давняя мечта горожан о крутой ледовой арене вместительностью до 3000 человек, где можно не только играть в хоккей и кататься на коньках круглый год, но и проводить значимые для города и области спортивные мероприятия. Красота! Да и первые лица государства публично агитируют россиян за спорт и здоровый образ жизни – а все перечисленное как бы ответ горожан на призыв руководителей государства.
«По программе «Доступная среда» на наш регион выделили 1,5 миллиарда, - говорит Шаповалов. – Почему бы нам не взять оттуда 200 миллионов и вложить в парк? Использовать средства, которые выделила АЭС. За реализацию проекта уже двумя руками «за» федерации плавания и бокса. И местные предприниматели готовы помочь построить на этой территории теннисный корт, бесплатный детский городок и другие места общедоступного активного отдыха. Да только там, «наверху», никто не хочет этим заниматься. Видимо, вознаграждение уже получили, и заднюю включать не хочется».
Правда, глава администрации города Виктор Мельников на всю эту красоту ответил категорично – денег нет. А теми, которые есть, разбрасываться права он не имеет. Такое отрицание властями хоть какого-то альтернативного «Мармеладу» проекта, конечно, вносит сумятицу в умы некоторых горожан. Кто-то просто устал ждать чего-то путного и уже не верит, что в «Молодежном» будет «город-сад». Кто-то считал-считал годы, прошедшие со времени обещания построить новый мост, да сбился.
Только ведь и отсутствие прямых денег на этот самый «город-сад» умных людей не заставляет безнадежно опускать руки. В наше время вариантов добиться успеха немало. Пример группы компаний Ивана Саввиди, которая выстроила зоны отдыха, аттракционы, водоем с экзотическими птицами, ледовый каток, площадки с аниматорами в областном центре, разделив и площадь на участки и сдав их в концессию местным предпринимателям, чем не заразителен?
И бизнес с обещанными рабочими местами, налогами в бюджет и прочим и спорт с отдыхом для горожан и сохраненная экология – все в одном «флаконе»! Почему же местные власти так туго соображают и с таким упорством держатся за этот «мармеладный» проект?
И вот здесь среди кучи безответных вопросов на один из них с максимально близким попаданием, пожалуй, можно попробовать ответить. Этот ответ годится не только на историю с «Мармеладом» – он вообще, для всей страны. Это когда личный интерес государственного чиновника стоит выше интересов государства, и уж точно без учета мнения простых граждан. Не так уже и давно в той стране, откуда родом многие из нас – те, кто постарше, таких чиновников могли запросто объявить вредителями. В зависимости от эпохи – это в лучшем случае лесоповал. В худшем – без суда и следствия.
Конечно, никто не призывает к такому радикализму. Но то, что на сегодняшних чиновниках не лежит груз ответственности – кроме, разве что увольнения, это ясно. Как ясно и то, что этим «государевы слуги» сполна пользуются. Все – от «мала до велика». Начиная с маленьких райцентров в российской глубинке и заканчивая… Ну, вы сами все знаете… Мы ж с ними в одной стране живем – только мы «товарищи», а они – «господа». А ведь так красиво звучит – «город-сад»…